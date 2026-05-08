BZL Nord: Gerolfing siegt gegen Walpertskirchen

Der SV Walpertskirchen muss Federn im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz lassen. Zu Gast beim FC Gerolfing verlor der SVW mit 4:2. Philipp Haunschild stellte früh auf 1:0 für die Hausherren (5.). Timon Kraus (29.) und Lukas Achhammer (40.) legten noch in der ersten Halbzeit nach.

Walpertskirchen steckte nicht auf und kam durch Nils Wöken (55.) und Luca Fellermeier (60.) auf 2:3 heran. Achhammer erzielte spät den Treffer zum 4:2-Endstand (81.).

FC Gerolfing – SV Walpertskirchen 4:2

FC Gerolfing: Michael Oblinger, Den Lovric (90. Leo Zängler), Flaur Bashota, Bastian Heigl (64. David Wendrich), Philipp Haunschild (87. Felix Winkelmeyr), Niklas Nissl, Christian Träsch, Lukas Achhammer, Timo Kraus, Ahmet Emir Altay (90. Armin Bortenschlager), Mamadou Diallo (59. Donat Bashota) - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch

SV Walpertskirchen: Deniz Erden, Martin Deutinger, Tobias Rauch, Noah Baumann (46. Paul Jäger), Raphael Hösl (46. Florian Baumann), Marius Orthuber (75. Julian Jaros), Maximilian Spreitzer, Nils Wölken, Felix Zehetmaier, Luca Fellermeier, Tom Simml - Trainer: Josef Heilmeier

Schiedsrichter: Jonas Gewalt - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Philipp Haunschild (5.), 2:0 Timo Kraus (29.), 3:0 Lukas Achhammer (40.), 3:1 Nils Wölken (55.), 3:2 Luca Fellermeier (60.), 4:2 Lukas Achhammer (81.)