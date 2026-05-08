 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ticker

BZL Nord: Gerolfing siegt gegen Walpertskirchen

29. Spieltag der Bezirksliga Nord

von Luca Hayden · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
Walpertskirchen musste in Gerolfing eine herbe Pleite hinnehmen.
Walpertskirchen musste in Gerolfing eine herbe Pleite hinnehmen. – Foto: Roland Schäfer

Verlinkte Inhalte

BZL Oberbayern Nord
VfR Garching
München 54
TSV Ober- Unterhaunstadt
Amp Palzing

Die Spannung steigt im Rennen um die Aufstiegsrelegation in der Bezirksliga Nord. Am Freitagabend musste sich Walpertskirchen in Gerolfing geschlagen geben.

Spiel am Freitag

Heute, 19:00 Uhr
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
4
2
Abpfiff

Der SV Walpertskirchen muss Federn im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz lassen. Zu Gast beim FC Gerolfing verlor der SVW mit 4:2. Philipp Haunschild stellte früh auf 1:0 für die Hausherren (5.). Timon Kraus (29.) und Lukas Achhammer (40.) legten noch in der ersten Halbzeit nach.

Walpertskirchen steckte nicht auf und kam durch Nils Wöken (55.) und Luca Fellermeier (60.) auf 2:3 heran. Achhammer erzielte spät den Treffer zum 4:2-Endstand (81.).

FC Gerolfing – SV Walpertskirchen 4:2
FC Gerolfing: Michael Oblinger, Den Lovric (90. Leo Zängler), Flaur Bashota, Bastian Heigl (64. David Wendrich), Philipp Haunschild (87. Felix Winkelmeyr), Niklas Nissl, Christian Träsch, Lukas Achhammer, Timo Kraus, Ahmet Emir Altay (90. Armin Bortenschlager), Mamadou Diallo (59. Donat Bashota) - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch
SV Walpertskirchen: Deniz Erden, Martin Deutinger, Tobias Rauch, Noah Baumann (46. Paul Jäger), Raphael Hösl (46. Florian Baumann), Marius Orthuber (75. Julian Jaros), Maximilian Spreitzer, Nils Wölken, Felix Zehetmaier, Luca Fellermeier, Tom Simml - Trainer: Josef Heilmeier
Schiedsrichter: Jonas Gewalt - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Philipp Haunschild (5.), 2:0 Timo Kraus (29.), 3:0 Lukas Achhammer (40.), 3:1 Nils Wölken (55.), 3:2 Luca Fellermeier (60.), 4:2 Lukas Achhammer (81.)

Spiele am Samstag

Morgen, 14:00 Uhr
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
14:00

Spiele am Sonntag

So., 10.05.2026, 14:00 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
14:00

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
15:00

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
15:00

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
15:00

So., 10.05.2026, 17:00 Uhr
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
17:00