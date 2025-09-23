BZL Nord: Garching mit souveränem Sieg gegen München 1954

Der Landesliga-Absteiger VfR Garching besiegt den Kreisliga-Aufsteiger München 54 mit 3:1. Vor allem in der ersten Halbzeit dominierten die Gastgeber. Das erste Tor fiel bereits in der 7. Minute. Die Gäste kamen zwar gestärkt aus der Pause, konnten das Spiel aber nicht mehr für sich entscheiden.