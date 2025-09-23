BZL Nord: Garching mit souveränem Sieg gegen München 1954

Landesliga-Absteiger gegen Kreisliga-Aufsteiger: VfR Garching siegte mit 3:1 gegen München 54. Der Live-Ticker zum Nachlesen.
Der Landesliga-Absteiger VfR Garching besiegt den Kreisliga-Aufsteiger München 54 mit 3:1. Vor allem in der ersten Halbzeit dominierten die Gastgeber. Das erste Tor fiel bereits in der 7. Minute. Die Gäste kamen zwar gestärkt aus der Pause, konnten das Spiel aber nicht mehr für sich entscheiden.
VfR Garching – TSV München 1954 3:1
VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic (46. Marcel Matkowitz), Vitus Eicke, Lukas Wollny, Mike Niebauer (72. Gottfried Agbavon), Nikolaos Salassidis (29. Dominik Eisl), Oliver James (90. Maik Vogel), Leon Sternke (79. Luca Monetti), Philipp Strube, Dennis Niebauer, Leon Fellner
TSV München 1954: Markus Blohmann, Samet Bastürk, Collin Appiah, Omar Seni Worogo, Berkan Altug, Adam Puta, Korab Rusiti (55. Giuliano Rubenbauer), Bleron Pirku, Marcel Scheingraber, Ahmet Ünal (75. Dennis Appiah), Florian Morina (70. Manuel Exner)
Schiedsrichter: Xaver Fabisch (München) - Zuschauer: 92
Tore: 1:0 Mike Niebauer (7.), 2:0 Mike Niebauer (31.), 3:0 Vitus Eicke (43.), 3:1 Giuliano Rubenbauer (56.)