BZL Nord: Garching gewinnt in Geisling – Gerolfing verliert 1:2

Der VfR Garching gewinnt mit 2:0. – Foto: Simone Orth

Nach den spannenden Freitags-Duellen der Bezirksliga Nord wollten die Teams am Samstag-Nachmittag nachlegen.Im Duell zwischen Dachau und Ober- und Unterhaunstadt kam es zum Aufeinandertreffen zweier kriselnder Mannschaften. Währenddessen konnte Gerolfing nicht gegen Rohrbach gewinnen. Mit Langengeisling und Garching trafen zwei Klubs auf Augenhöhe aufeinander. Wir berichteten im Live-Ticker.

Spiele am Samstag :

Der ASV Dachau bestätigt zuhause gegen den TSV Ober- Unterhaunstadt die eigene Favoritenrolle und besiegt die Gäste mit 4:1. In der ersten Hälfte zeigte sich direkt, dass die Dachauer keine Zweifel an einem Sieg haben. Erst war es Sebastian Mack (18. Minute), dann Tobias Erl (33. Minute) und schließlich Maximilian Bergner (43. Minute). Trotz dieser klaren Führung blieb der TSV nach der Pause aktiv und verkürzte durch Florian Diegel auf 1:3. Doch spätestens mit dem Treffer von Niklas Kiermeier war klar, in welche Richtung dieses Spiel geht. Der ASV Dachau holt sich damit vorerst Tabellenplatz drei.

ASV Dachau – TSV Ober- Unterhaunstadt 4:1

ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Stefan Aust, Matthias Cebulla (65. Marco Demmel), Maximilian Bergner, Thomas Rieger, Leon Schleich (64. Muhammed Chaouch), Sergen Retzep (78. Sebastian Just), Niklas Kiermeier, Sebastian Mack (67. Harun Mohamed), Leonardo di Pasquale (46. Kilian Knöferl) - Trainer: Matthias Koston

TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, Enes Erdogan, Amadeus Taubert, David Romanow, Florian Diegel (74. Raul Hirsch), David Polster, Fabio Udella, Ramazan Kurnaz (64. Cem Hezer), Nail Dizdarevic (46. Angelo Boharu), Manuel Hunner - Trainer: Servet Mengilli

Schiedsrichter: Louis Starck (Weßling) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Sebastian Mack (18.), 2:0 Tobias Erl (33.), 3:0 Maximilian Bergner (43.), 3:1 Florian Diegel (54.), 4:1 Niklas Kiermeier (64.)

Der FC Gerolfing hätte mit drei Punkten gegen Rohrbach den Anschluss an die Aufstiegsplätze sichergestellt. Doch die Rohrbacher hatten da etwas dagegen. Mann des Spiels ist sicherlich Rohrbachs Michael Humbach, der zweimal ins Gerolfinger Tor traf – Erst kurz vor der Pause (41. Minute) und erneut kurz nach der Pause (50. Minute). Der FC Gerolfing konnte zwar noch durch Mamadou Diallo ausgleichen (65. Minute), doch letztendlich nutzt die Lovric-Elf nicht die Chance, weiter nach oben in der Tabelle zu klettern. Der TSV holt sich die wichtigen drei Punkte und springt auf Platz sieben. TSV Rohrbach – FC Gerolfing 2:1

TSV Rohrbach: Marco Zieglmeier, Maximilian Merkl, Thomas Hammerschmid, Michael Humbach, Gabriel Niedermeir, Philipp Federl, Alexander Huber (81. Daniel Rückert), Thomas Vollnhals, Michael Sperrer (59. Erduart Rushiti), Niklas Schabenberger, Kai Suzuki (78. Julian Herzer) - Trainer: Philipp Federl

FC Gerolfing: Michael Oblinger, Matthias Hamm, Bastian Heigl, Felix Winkelmeyr, Niklas Nissl (46. Mamadou Diallo), Lukas Achhammer, David Simm (52. Levin Egredzija), Ahmet Emir Altay (45. Levin Egredzija), David Wendrich (79. Leonardo Lucic), Max Seitle (68. Philipp Haunschild), Donat Bashota - Trainer: Den Lovric - Trainer: Christian Träsch

Schiedsrichter: Julian Spies (Deisenhofen) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Michael Humbach (41.), 2:0 Michael Humbach (50.), 2:1 Mamadou Diallo (65.)

Der FC Langengeisling kommt fürs Erste nicht aus den Abstiegsplätzen heraus. Gegen den VfR Garching muss sich die Hintermaier-Elf mit 0:2 geschlagen geben. In der ersten halbzeit gab es keine Treffer, dafür aber schnell hintereinander in Hälfte zwei. In der 57. Minute traf Mike Niebauer ins Geislinger Tor. Fünf Minuten später erhöhte Garchings Oliver James auf 2:0 – der Siegtreffer. Der VfR Garching rutscht damit auf Platz sechs der Bezirksliga Nord. FC Langengeisling – VfR Garching 0:2

FC Langengeisling: Paul Maiberger, Lucas Seeholzer, Maximilian Maier, Kilian Stenzel (84. Benedikt Kreischer), Severin Stenzel, Paul Bucher, Carlos Prados, Karim Howlader, Fabian Kohlmann (46. Elias Mehringer), Valentin Bachmeier, Sebastian Schubert (83. David Riederle) - Trainer: Maximilian Hintermaier

VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Staas Mitko, Lukas Wollny (67. Marcel Matkowitz), Mike Niebauer (73. Gottfried Agbavon), Nikolaos Salassidis (46. Dominik Eisl), Oliver James (90. Maik Vogel), Leon Sternke, Philipp Strube, Dennis Niebauer (79. Paulo Sostaric), Leon Fellner - Trainer: Mike Niebauer - Trainer: Nikolaos Salassidis

Schiedsrichter: Maximilian Scheungrab (Aunkirchen) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Mike Niebauer (57.), 0:2 Oliver James (62.) Spiele am Freitag:

Der SV Nord München-Lerchenau hat gegen den TSV München 1954 einen spektakulären 4:2-Heimsieg gefeiert und dabei eine packende Partie vor 270 Zuschauern geboten. Karl-Heinz Lappe brachte die Gastgeber bereits in der 18. Minute in Führung und legte kurz nach der Pause in der 46. Minute seinen zweiten Treffer nach. Dazwischen hatte Dominik Besel in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit auf 2:0 erhöht. Der TSV 1954 kämpfte sich durch Johan Colin Feilscher zurück ins Spiel, der in der 61. Minute auf 1:3 verkürzte. Korab Rusiti, der für Omar Seni Worogo gekommen war (76.), brachte die Gäste in der 80. Minute sogar auf 2:3 heran. In der Schlussphase sorgte Achraf Ben Letaifa mit seinem Treffer in der 88. Minute für die endgültige Entscheidung zum 4:2. Die Partie endete mit einem Platzverweis für Samet Bastürk vom TSV 1954, der in der 92. Minute Gelb-Rot sah. SV Nord München-Lerchenau – TSV München 1954 4:2

SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler, Florian Besel (90. Amanuel Wodere), Nikolaos Mangasaros, Yasir Ammar Sami, Arbnor Segashi, Fabio Zöller (67. Martin Angermeir), Dominik Besel (90. Korbinian Hafner), Mats Hoffmann (80. Achraf Ben Letaifa), Andreas Weiß (65. Thomas Winterer), Karl-Heinz Lappe

TSV München 1954: Markus Blohmann, Samet Bastürk, Collin Appiah, Omar Seni Worogo (76. Korab Rusiti), Dennis Appiah, Berkan Altug, Adam Puta, Bleron Pirku, Ahmet Ünal (76. Marcel Scheingraber), Florian Morina (57. Manuel Exner), Johan Colin Feilscher

Schiedsrichter: Maximilian Stubbe (Erpfting) - Zuschauer: 270

Tore: 1:0 Karl-Heinz Lappe (18.), 2:0 Dominik Besel (45.+1), 3:0 Karl-Heinz Lappe (46.), 3:1 Johan Colin Feilscher (61.), 3:2 Korab Rusiti (80.), 4:2 Achraf Ben Letaifa (88.)

Gelb-Rot: Samet Bastürk (92./TSV München 1954/)

Die SpVgg Kammerberg hat beim SV Ampertal Palzing einen 3:1-Auswärtssieg gefeiert und dabei eine starke Leistung gezeigt. Vor 170 Zuschauern brachte Mario Stanic die Gäste in der 38. Minute mit 1:0 in Führung und leitete damit den Grundstein für den Erfolg. Nach dem Seitenwechsel baute Dario Stanić den Vorsprung in der 52. Minute auf 2:0 aus. In der 65. Minute gelang Mathias Reinbacher der Anschlusstreffer zum 1:2 und brachte die Gastgeber noch einmal heran. Die Hoffnungen der Palzinger wurden jedoch in der 80. Minute zunichtegemacht, als Domenik Kaiser mit seinem Treffer zum 3:1 die Entscheidung herbeiführte. Die SpVgg bleibt damit Tabellenführer mit 22 Punkten. Palzing steht mit sechs Punkten auf dem vorletzten Platz. SV Ampertal Palzing – SpVgg Kammerberg 1:3

SV Ampertal Palzing : Christian Berghammer, Mathias Reinbacher, Tobias Wirth (77. Laurentino Contu) (78. Laurentino Contu), Maximilian Berndl, Marcel Radlmaier, Simon Emmersberger (46. Antonius Fischer-Stabauer), Liam Russo (46. Andre Bauer), Michael Tafelmaier (77. Ioannis Argiriadis) (78. Ioannis Argiriadis), Fabian Radlmaier, Dominic Schermbach, Ivan Rakonic (48. Andrej Valdivia)

SpVgg Kammerberg: Robin Anselment, Alexander Nefzger, Justin Fauland (91. Beren Mete), Christof Pihale, Marko Bilkic, Robert Villand, Mario Stanic, Lukas Fladung, Domenik Kaiser (88. Jonas Frevel), Dario Stanić (66. Florian Machl), Peter Graf (88. Damjan Knetemann)

Schiedsrichter: Manuel Müller (St. Wolfgang) - Zuschauer: 170

Tore: 0:1 Mario Stanic (38.), 0:2 Dario Stanić (52.), 1:2 Mathias Reinbacher (65.), 1:3 Domenik Kaiser (80.)

Der TSV Gaimersheim hat beim SC Eintracht Freising einen knappen 1:0-Auswärtssieg eingefahren und dabei früh für die Entscheidung gesorgt. Vor 210 Zuschauern traf Nicolae Nechita bereits in der 9. Minute das Tor des Tages für die Gäste. Die Partie wurde in der 84. Minute überschattet, als Marcus Keilwerth von Gaimersheim nach seiner zweiten Gelben Karte vom Platz gestellt wurde. Trotz der numerischen Überzahl in den letzten Minuten gelang Freising kein Treffer mehr. SC Eintracht Freising – TSV Gaimersheim 0:1

SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Osaro Aiteniora, Andreas Abstreiter (84. Jonathan Kleimann), Iosif Racean, Maximilian Schaar, Felix Fischer, Bastian Lomp (61. Rafael Wiesinger), Louis Goldbrunner, Christian Schmuckermeier (61. Luca Stubenvoll), Fabrizio Brandes

TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Qendrim Hoti, Simon Bellinghausen, Dennis Hüttinger, Nicolae Nechita, Marcus Keilwerth, Hakan Düzgün (75. Luca Mancini), Philipp Stipic, Nico von Swiontek Brzezinski, Eron Dervisi (78. Tim Kriegl), Domenic Raimann (65. Denis Janjic)

Schiedsrichter: Philip Reimann (München) - Zuschauer: 210

Tore: 0:1 Nicolae Nechita (9.)

Gelb-Rot: Marcus Keilwerth (84./TSV Gaimersheim/) Spiele am Sonntag:

Morgen, 14:00 Uhr SV Walpertskirchen SV Walpertskirchen FC Moosinning Moosinning 14:00 PUSH