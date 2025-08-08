 2025-08-07T08:03:27.630Z

Der ASV Dachau empfängt den TSV Rohrbach.
Der ASV Dachau empfängt den TSV Rohrbach. – Foto: Jenni Maul

BZL Nord: Garching gewinnt deutlich - Kammerberg und Dachau mit Dreier

3. Spieltag im Live Ticker

BZL Oberbayern Nord
VfR Garching
München 54
TSV Ober- Unterhaunstadt
Amp Palzing

Der 3. Spieltag der Bezirksliga Nord startet am Freitag bereits um 18:30. Der ASV Dachau empfängt den TSV Rohrbach. Später geht es unter anderem noch für den VfR Garching, die SpVgg Kammerberg sowie den SV Ampertal Palzing um Punkte.

Spiele am Freitag:

Heute, 18:30 Uhr
ASV Dachau
ASV Dachau
TSV Rohrbach
TSV Rohrbach
2
1
Abpfiff

Heute, 18:45 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- Unterhaunstadt
VfR Garching
VfR Garching
1
4

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Kammerberg
SpVgg Kammerberg
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor Ingolstadt
3
1
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing
FC Langengeisling
FC Langengeisling
2
2
Abpfiff

Spiel am Samstag:

Morgen, 17:00 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning
SC Eintracht Freising
SC Eintracht Freising
17:00

Spiele am Sonntag:

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Gaimersheim
TSV Gaimersheim
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-Lerchenau
15:00

So., 10.08.2025, 14:00 Uhr
SV Walpertskirchen
SV Walpertskirchen
SpVgg Altenerding
SpVgg Altenerding
14:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
TSV München 1954
TSV München 1954
FC Gerolfing
FC Gerolfing
15:00

Alexander NikelAutor