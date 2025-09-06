BZL Nord: Gaimersheim zerlegt Fatih Spor - Palzing feiert ersten Sieg

Am Samstag konnte Palzing gegen Walpertskirchen den ersten Saisonsieg eintüten. Gaimersheim besiegte den nach wie vor punktlosen Fatih Spor Ingolstadt deutlich, München 1954 gewann in Langengeisling. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Samstag:

Der FC Langengeisling musste sich gegen den TSV München 1954 mit 2:0 geschlagen geben. Für die Aufsteiger trafen Berkan Altug und Ahmet Ünal (45. und 62.). Langengeisling spielte aufgrund der gelb-roten Karte von Collin Appiah mehr als eine halbe Stunde in Überzahl, konnte diesen Vorteil aber nicht in Tore umwandeln. Mit den drei Punkten schieben sich die Gäste auf den vierten Platz, die Gastgeber sind Neunter. FC Langengeisling – TSV München 1954 0:2

FC Langengeisling: Paul Maiberger, Lucas Seeholzer (83. Kilian Stenzel), Maximilian Maier, Severin Stenzel (68. David Riederle), Philipp Maiberger, Rafael Jorge, Paul Bucher, Kilian Kaiser (68. Fabian Kohlmann), Valentin Bachmeier, Guilherme Jorge (75. Maximilian Birnbeck), Sebastian Schubert (68. Carlos Prados) - Trainer: Maximilian Hintermaier

TSV München 1954: Markus Blohmann, Samet Bastürk, Collin Appiah, Manuel Exner, Dennis Appiah (82. Omar Seni Worogo), Berkan Altug (89. Robert Pechkovski), Adam Puta, Bleron Pirku, Ahmet Ünal (66. Giuliano Rubenbauer), Florian Morina (69. Marcel Scheingraber), Johan Colin Feilscher - Trainer: Adam Puta - Trainer: Dennis Appiah

Tore: 0:1 Berkan Altug (45.), 0:2 Ahmet Ünal (62.)

Gelb-Rot: Collin Appiah (58./TSV München 1954/)

Der SV Ampertal Palzing konnte das Duell der Gegensätze gegen den SV Walpertskirchen mit 3:2 durchsetzen. Fabian Radlmaier traf in der ersten Hälfte innerhalb weniger Minuten doppelt (26. und 29.). Noch vor der Pause konnte Felix Zehetmaier für die Gäste verkürzen (44.). In der 80. Minute erzielte Liam Russo die Vorentscheidung, das 2:3 von Florian Baumann kam zu spät (90.). Palzing ist mit fünf Punkten weiterhin Vorletzter, Walpertskirchen erstmal noch Zweiter. SV Ampertal Palzing – SV Walpertskirchen 3:2

SV Ampertal Palzing : Daniel Shabestari, Mathias Reinbacher, Maximilian Berndl, Antonius Fischer-Stabauer, Marcel Radlmaier, Alexander Schneider (88. Simon Emmersberger), Michael Tafelmaier (77. Andrej Valdivia), Fabian Radlmaier, Andre Bauer (59. Liam Russo), Dominic Schermbach (90. Samuel Thaler), Ivan Rakonic (85. Laurentino Contu) - Trainer: Enes Mehmedovic

SV Walpertskirchen: Florian Leininger, Martin Deutinger, Tobias Rauch, Stefan Pfanzelt (56. Christian Käser), Noah Baumann (46. Raphael Hösl), Florian Baumann, Daniel Schuler, Maximilian Spreitzer, Nils Wölken, Felix Zehetmaier, Luca Fellermeier - Trainer: Josef Heilmeier

Tore: 1:0 Fabian Radlmaier (26.), 2:0 Fabian Radlmaier (29.), 2:1 Felix Zehetmaier (44.), 3:1 Liam Russo (80.), 3:2 Florian Baumann (90.+2)