BZL Nord: Gaimersheim gelingt Last-Minute-Sieg - keine Tore in Palzing 2. Spieltag der Bezirksliga Nord von Paul Ruser · Heute, 17:49 Uhr · 0 Leser

Gaimersheim gewinnt gegen Denkendorf. – Foto: Johannes Traub

Am Sonntag standen in der Bezirksliga Nord zwei Partien an: Der ASV Dachau trennte sich Remis von Palzing und Gaimersheim gewann auswärts beim SV Denkendorf. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Sonntag Heute, 15:00 Uhr SV Ampertal Palzing Amp Palzing ASV Dachau ASV Dachau 0 0 Abpfiff Der ASV Dachau war am zweiten Spieltag beim SV Palzing zu Gast. Nach 90 umkämpften Minuten trennten sich beide Mannschaften torlos mit 0:0. Auf beiden Seiten wollte kein Treffer fallen. Durch das Remis rutscht Palzing auf den zwölften Tabellenplatz ab, während Gaimersheim auf Rang drei klettert. Aussagekraft besitzt die Tabelle nach gerade einmal zwei absolvierten Spieltagen allerdings noch kaum. SV Ampertal Palzing – ASV Dachau 0:0

SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Tobias Wirth, Maximilian Berndl, Laurentino Contu (46. Florian Pinkert), Philipp Götz, Marcel Radlmaier, Alexander Schneider, Edin Smajlovic, Luca Stubenvoll, Ferdinand Rank (83. Samuel Thaler), Ivan Rakonic (46. Petar Perković) - Trainer: Enes Mehmedovic

ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl (78. Matthias Cebulla), Luca Demmel, Justin Oko, Noah Bezjak, Abbas Syed Hassan, Niklas Kiermeier, Noah Niemann (67. Muhammed Chaouch), Leonardo di Pasquale, Jonas Grundmann (78. Yannik Roth), Joel Arthur - Trainer: Matthias Koston - Trainer: Stefan Gutsmiedl

Schiedsrichter: Christos Nalpantidis (München) - Zuschauer: 157

Tore: keine Tore



Heute, 15:15 Uhr SV Denkendorf Denkendorf TSV Gaimersheim Gaimersheim 0 1 Der TSV Gaimersheim durfte sich über einen späten Lucky Punch freuen. Über 90 Minuten lang sah alles nach einem torlosen Remis zwischen dem TSV und Denkendorf aus, ehe Luka Jukic in der Nachspielzeit zum Siegtreffer traf. Jukic wurde in der 71. Spielminute eingewechselt und krönte sich in der 94. Minute zum Matchwinner. Mit seinem späten Treffer sicherte er dem TSV Gaimersheim den ersten Dreier der Saison.

SV Denkendorf – TSV Gaimersheim 0:1

SV Denkendorf: Jeton Zeka, Thomas Kirschner, Philip Bauer, Oliver Stanisavovski, Bastian Stadler (60. Johannes Treffer), Johannes Lehner, Jonas Löffler, Marius Heß (70. Timo Zeller), Marcel Jasmann (85. Simon Pfahler), Lukas Bauer - Trainer: Denis Dinulovic

TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Lucas Götz, Mykyta Sapunov, Gabriel Weiß, Nicolae Nechita, Luca Mancini (71. Riza Gruber), Marcus Keilwerth (71. Luka Jukic), Marlon Hochwart (59. Mika Schillig), Michael Kraft, Tarik Ahmetovic (71. Daniel Sierck), Tim Kriegl - Trainer: Manfred Kroll

Schiedsrichter: Pascal Hohberger - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Luka Jukic (90.+4) Spiele am Samstag

Freising hat den ersten Dreier der noch jungen Saison eingefahren – und das auf beeindruckende Art und Weise. Am Samstag war Türk Sport Garching zu Gast, musste die Heimreise nach einer deutlichen 0:6-Niederlage jedoch mit leeren Händen antreten.In der ersten Halbzeit hielt sich das Offensivspektakel noch in Grenzen. Fabian Löw brachte die Gastgeber in der 19. Minute in Führung, Florian Hölzl erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0 (37.). Nach dem Seitenwechsel drehte Freising dann richtig auf. Fabrizio Brandes schnürte mit Treffern in der 49. und 76. Minute einen Doppelpack, Florian Huber (57.) und Louis Goldbrunner (86.) trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein und besiegelten den 6:0-Endspielsstand. SC Eintracht Freising – FC Türk S. Garching 6:0

SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Fabian Löw, Osaro Aiteniora (70. Iosif Racean), Maximilian Schaar, Felix Fischer, Andreas Abstreiter (70. Marwane Gobitaka), Florian Hölzl (46. Jakob Schmid), Christian Schmuckermeier (46. Joshua Steindorf), Fabrizio Brandes (77. Louis Goldbrunner), Florian Huber - Trainer: Mijo Stijepic

FC Türk S. Garching: Florian Rauh, Koray Altinay, Bryan Stubhan (75. Özkan Cinar), Emanuel Gstettner, Armin Krndzija, Thomas Schreiner, Emre Altunay (79. Özcan Özbek), Andreas Jerkovic (65. Valon Zeka), Abdulhamit Zorlu, Cihan Öztürk (62. Baldwin Wilson), Kaan Aygün (81. Selim Magat) - Trainer: Fatih Topcu

Schiedsrichter: Vincenzo Amoro (München) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Florian Hölzl (19.), 2:0 Florian Hölzl (37.), 3:0 Fabrizio Brandes (49.), 4:0 Florian Huber (57.), 5:0 Fabrizio Brandes (76.), 6:0 Louis Goldbrunner (86.)





Auch der SV Waldperlach durfte sich über die ersten Punkte der neuen Saison freuen. Lange dauerte es bis der erste Treffer fiel. Philipp Schaefer brachte die Gastgeber in Führung (28.). Kurz vor der Pause legte Roberto Valanzo nach und erhöhte auf 2:0 (39.). Im zweiten Durchgang dann der nächste Rückschlag: Thomas Vollnhals traf per Eigentor und baute die Führung auf 3:0 (66.) aus. Michael Sterr konnte noch auf 4:1 verkürzen (82.), am souveränen Heimsieg des SV Waldperlach änderte das jedoch nichts mehr. SV Waldperlach – TSV Rohrbach 4:1

SV Waldperlach: Benedikt Heinrich, Thorsten Walfort, Umutcan Aksoy, Alexander Mrowczynski, Alessandro Contento, Roberto Valanzano, Sayfulla Khutsurov, Marko Todorovic, Velson Nishori (72. Amanuel Wodere), Jamshid Mohammadi (79. Patrick Röhrl), Philipp Schaefer - Trainer: Sebastian Wastl

TSV Rohrbach: Tobias Lindlmaier, Thomas Hammerschmid, Michael Sterr, Daniel Rückert, Jonas Prawda (74. Niklas Schabenberger), Thomas Vollnhals, Yannik Werle, Moritz Zierer (80. Christoph Seiler), Kai Suzuki, Julian Herzer, Nico Elfinger (50. Ray Bishop) - Spielertrainer: Philipp Federl

Schiedsrichter: Mahdi Nabbizadeh (Altötting) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Philipp Schaefer (28.), 2:0 Roberto Valanzano (39.), 3:0 Thomas Vollnhals (66. Eigentor), 4:0 Velson Nishori (69.), 4:1 Michael Sterr (82.) Spiele am Freitag

Der SV Dornach besiegte den TSV Eintracht Karlsfeld mit 3:1. Fabian Aicher brachte den SV bereits in der 13. Minute in Front, Jonas Kuhn konnte nur vier Minuten später ausgleichen. Wieder nur vier Minuten später leistete Nicolas Eicher seiner Mannschaft einen Bärendienst, der Karlsfelder flog mit glatt Rot vom Platz. Die Dornacher gingen durch den Treffer von Simon Reitmayer kurz darauf erneut in Führung (24.), mit dem 2:1 ging es in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel nutzte Dornach die Überzahl, Christian Häusler markierte die finale Bude zum 3:1 (54.). Dornach steht nun an der Spitze der Tabelle, Karsfeld ist vorerst Dritter. SV Dornach – TSV Eintracht Karlsfeld 3:1

SV Dornach: Dominik Bertic, René Reiter, Simon Reitmayer, Maurice Albers, Yasin Yilmaz (5. Lorenz Scholz), Myroslav Mitin, Noah Soheili (37. Albert Hofberger), Fabian Aicher (85. Manuel Wagatha), Juri Falch, Felix Partenfelder, Christian Häusler (71. Amin Idrissi) - Trainer: Robert Rakaric

TSV Eintracht Karlsfeld: Nicolas Eicher, Markus Huber, Jonas Eicher, Felix Schimpfermann, Thomas Ettenberger, Jonas Kuhn, Tobias Beyer (85. Amir Jafari), Willhelm Ampenberger (57. Fabian Barth), Koray Candar, Roman Gertsmann (22. Maximilian Glas), Leonardo Kristic (57. Florian Schrattenecker) - Trainer: Florian Hönisch

Tore: 1:0 Fabian Aicher (13.), 1:1 Jonas Kuhn (17.), 2:1 Simon Reitmayer (24.), 3:1 Christian Häusler (54.)

Rot: Nicolas Eicher (21./TSV Eintracht Karlsfeld/)

Der Aufsteiger FC Phönix München konnte seinen ersten Saisonsieg einfahren! Bei der SpVgg Kammerberg triumphierten die Gäste mit 4:1, Ugljesa Stevanovic und Salim Hussein brachten die Zwei-Tore-Führung zur Pause herbei (9. und 25.). Im zweiten Durchgang erzielte Hussein mit seinem zweiten Treffer die Vorentscheidung (65.). Lukas Fladung konnte in der Folge zwar für Kammerberg verkürzen (77.), den Schlusspunkt setzte aber Stevanovic für die Gäste. Phönix München klettert mit dem Dreier auf den siebten Platz, Kammerberg rutscht auf Rang 14 zurück. SpVgg Kammerberg – FC Phönix München 1:4

SpVgg Kammerberg: Daniil Battermann, Thomas Eichenseer, Alexander Nefzger, Christof Pihale, Johannes Petschner (63. Lukas Fladung), Ardian Bashota, Benedikt Holzmeier, Philipp Beetz (63. Jan Lipovsek), Domenik Kaiser, Ivan Mijatovic (74. Florim Aliji), Agon Bashota (83. Martin Reindl) - Trainer: Maximilian Zgud-Schoeppner

FC Phönix München: Cerruti Zola, Thomas Spychalski, Mouhcine Oumane, Stefan Lazarevic (70. Maximilian Augustin), Finn Kopmann, Domagoj Ticaric, Dragan Wagner (74. Paul Euteneier), Constantin Knopp (59. Felix Bradbrook), Salim Hussein (70. Juro Blazevic), Dragoljub Dekanovic (59. Martin Molnar), Ugljesa Stevanovic - Trainer: Michael Wagner

Schiedsrichter: Stefan Meßias

Tore: 0:1 Ugljesa Stevanovic (9.), 0:2 Salim Hussein (25.), 0:3 Salim Hussein (65.), 1:3 Lukas Fladung (77.), 1:4 Ugljesa Stevanovic (90.+2)

Gelb-Rot: Thomas Eichenseer (90./SpVgg Kammerberg/)