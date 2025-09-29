BZL Nord 🗣: Gaimersheim "eiskalt" – Langengeisling machts deutlich

Der VfR Garching gewinnt gegen den TSV Rohrbach, auch wenn der TSV in der ersten Halbzeit überlegen war. Den Lovric freut sich über die beste Saisonleistung des FC Gerolfing, während Pedro Locke eine „reife Leistung“ seiner Mannschaft sieht. Die Stimmen zum Spieltag.

Daniel Hofmann, Co-Trainer des TSV Gaimersheim: »Wenn man sich die Tabelle anschaut, war es gestern ein ganz wichtiger Sieg! Wir haben unsere wenigen Chancen heute eiskalt genutzt. Moosinning war spielerisch extrem stark, dadurch mussten wir viel Aufwand betreiben, um in Ballbesitz zu kommen. Wir haben aber insgesamt als Mannschaft heute sehr gut funktioniert und uns so die drei Punkte erarbeitet.«

Douglas Wilson, Co-Trainer des FC Langengeisling: »Gegen Fatih Ingolstadt haben wir am Sonntag über 90 Minuten stark gepresst, den Gegner zu Fehlern gezwungen und unsere Chancen konsequent genutzt. Auch nach einigen Wechseln blieb die Qualität hoch. Am Ende war es ein verdienter Sieg und ein weiterer Schritt nach vorne – Glückwunsch an die Jungs!«

Josef Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: »Eines vorweg, Kammerberg steht zu Recht ganz vorne. Das ist eine tolle Mannschaft. Man sieht die super Handschrift vom Coach. Aber auch Kompliment an meine Jungs. Das war gestern unser bisher beste Saisonleistung. Ich wünsche Victor und seiner Mannschaft weiterhin alles Gute.«

Den Lovric, Trainer des FC Gerolfing: »Wir zeigen heute bis jetzt die beste Leistung der Saison. Es war ein spielerisch starkes Spiel mit eiskalter Chancenverwertung von uns. Das Spiel hatte mächtig Tempo und war sehenswert. Die Tore waren alle sehr schön herausgespielt. Wir hatten das Spiel jederzeit unter Kontrolle. Der Sieg geht nach dieser starken Mannschaftsleistung in Ordnung.«

Pedro Locke, Trainer der SpVgg Altenerding: »Meine Mannschaft hat eine reife Leistung gezeigt und dadurch sich die drei Punkte verdient. Wir waren die ersten 15 Minuten das bessere Team und gehen verdient in Führung, auch wenn das Tor etwas glücklich in der Entstehung war. Danach hatte Freising mehr Ballbesitz und zwei gute Möglichkeiten. In der zweiten Hälfte war Freising am Drücker, aber unsere Abwehr stand kompakt, ließ wenig zu. Zwei Großchancen hat unser Keeper stark pariert. Spielerisch war Freising stärker, wir dafür entschlossener. So fiel am Ende dann auch das 2:0. Wir wünschen Freising alles Gute!«