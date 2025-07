BZL Nord 🗣: Frohe Aufsteiger – Talent rettet Rohrbach – SEF bedient

Josef Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: »Ein großes Kompliment an meine Mannschaft. Wir wussten im Vorfeld nicht genau, was auf uns zukommt, aber wir haben von der ersten Minute an Druck gemacht. Bei besserer Chancenauswertung hätten wir uns vielleicht einen ruhigeren Nachmittag verschaffen können. So ist Fatih Ingolstadt immer besser ins Spiel gekommen – eine technisch sehr starke und kämpferisch top Mannschaft. Es hat sich ein harter Fight entwickelt, weil wir unsere Chancen nicht genutzt haben. Am Ende gewinnen wir 2:0, ich denke auch verdient. Aber man muss sagen, Fatih Ingolstadt war ein Gegner auf Augenhöhe, technisch gut, und wir sind einfach froh über die drei Punkte. Es war unser erstes Bezirksliga-Spiel überhaupt, dementsprechend sind wir glücklich über diesen Start. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen – es war eine gute Leistung von beiden Mannschaften, ein Spiel auf Messers Schneide, mit dem glücklicheren Ende für uns. Wir sind froh, dass wir so in die Bezirksliga gestartet sind.«

Atilla Demir, Trainer von Fatih Ingolstadt: »Ich kann dem Statement des gegnerischen Trainers im Großen und Ganzen zustimmen. Wir haben den Kampf zu Beginn nur zögerlich angenommen und hatten einige Anlaufschwierigkeiten. Im letzten Drittel des Spielfelds waren wir dann nicht konsequent genug in unseren Aktionen und haben es versäumt, klare Chancen herauszuspielen. So lagen wir zur Halbzeit auch verdient mit 0:1 zurück. In die zweite Halbzeit sind wir besser gestartet, konnten uns einige Gelegenheiten erarbeiten, haben diese aber nicht entschlossen genug genutzt. Ein individueller Fehler führte schließlich zum 0:2. Insgesamt ein verdienter Sieg für die Heimmannschaft.«