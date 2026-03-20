 2026-03-13T07:45:35.464Z

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BZL Nord: Freising verpasst den Sieg gegen Gerolfing

22. Spieltag der Bezirksliga Nord

von Luca Hayden · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Freising trifft in den Bezirksliga Nord auf den FC Gerolfing.
Freising trifft in den Bezirksliga Nord auf den FC Gerolfing. – Foto: Sven Leifer

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BZL Oberbayern Nord
VfR Garching
München 54
TSV Ober- Unterhaunstadt
Amp Palzing

In der Bezirksliga Nord steht der 22. Spieltag an. Den Auftakt mach Freising im Heimspiel gegen den FC Gerolfing. Beide Mannschaften wollen sich weiter von der Abstiegszone absetzen.

Spiel am Freitag

Heute, 19:30 Uhr
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
2
2
Abpfiff

Spiele am Samstag

Morgen, 13:00 Uhr
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
14:00

Morgen, 16:00 Uhr
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
16:00

Spiele am Sonntag

So., 22.03.2026, 13:30 Uhr
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
13:30

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
14:00

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
14:00

So., 22.03.2026, 14:30 Uhr
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
14:30