BZL Nord: Freising überrollt Denkendorf - Dornach verliert Platz eins 3. Spieltag der Bezirksliga Nord von Paul Ruser · Gestern, 18:00 Uhr · 0 Leser

Schoss den SV Denkendorf regelrecht ab: Der SE Freising. – Foto: Valentin Hack, Johannes Traub

Am Samstag wartete die Bezirksliga Nord mit zwei Partien auf. Während der SE Freising den SV Denkendorf vom Platz fegte, trennten sich der TSV Allershausen und der SV Dornach mit einem Remis. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Samstag

Der SC Eintracht Freising ließ dem SV Denkendorf beim 7:2-Kantersieg keine Chance. Zwar brachte Marius Heß die Gäste bereits nach drei Minuten in Führung, doch Felix Fischer glich per Foulelfmeter nur wenige Minuten später aus (9.). Florian Huber und Fabrizio Brandes drehten die Partie binnen kurzer Zeit zugunsten der Freisinger (20. und 23.), ehe Jakob Schmid mit dem 4:1 kurz nach Wiederanpfiff für die Vorentscheidung sorgte. Florian Hölzl (51.) und Joshua Steindorf per Foulelfmeter (58.) bauten die Führung weiter aus. Mit dem 6:2 betrieb Heß lediglich Ergebniskosmetik (73.). Den Schlusspunkt setzte erneut Steindorf mit seinem zweiten Treffer des Tages (90.). Freising erobert mit dem Heimsieg die Tabellenführung zurück, Denkendorf übernimmt die rote Laterne vom FC Aschheim. SC Eintracht Freising – SV Denkendorf 7:2

SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Fabian Löw (75. Florian Wagner), Osaro Aiteniora (56. Iosif Racean), Paulo Just, Felix Fischer, Andreas Abstreiter, Florian Hölzl (56. Joshua Steindorf), Christian Schmuckermeier (17. Jakob Schmid), Fabrizio Brandes (59. Marwane Gobitaka), Florian Huber - Trainer: Mijo Stijepic

SV Denkendorf: Jeton Zeka, Fabian Hundsdorfer (72. Simon Pfahler), Thomas Kirschner (46. Ostap Nechaj), Philip Bauer (59. Johannes Treffer), Oliver Stanisavovski, Johannes Lehner, David Landes (65. Bastian Stadler), Jonas Löffler (83. Timo Zeller), Marius Heß, Marcel Jasmann, Lukas Bauer - Trainer: Denis Dinulovic

Tore: 0:1 Marius Heß (3.), 1:1 Felix Fischer (9. Foulelfmeter), 2:1 Florian Huber (20.), 3:1 Fabrizio Brandes (23.), 4:1 Jakob Schmid (49.), 5:1 Florian Hölzl (51.), 6:1 Joshua Steindorf (58. Foulelfmeter), 6:2 Marius Heß (73.), 7:2 Joshua Steindorf (90.)

Der TSV Allershausen und der SV Dornach trennten sich mit einem Unentschieden. Domenik Baller brachte die Hausherren kurz vor der Pause in Führung (38.), ehe Manuel Wagatha nur wenige Minuten später noch vor dem Halbzeitpfiff zum Ausgleich traf (45.+2). In der zweiten Halbzeit fiel kein weiterer Treffer mehr. Dornach gab mit dem Punktverlust die Tabellenführung an Freising ab. Allershausen sammelte zwar seinen zweiten Punkt ein, fällt aber auf den 14. Platz zurück. TSV Allershausen – SV Dornach 1:1

TSV Allershausen: Maciej Machi, Lukas Zainer, Simon Raabe, Jaleel Kanze (65. Fareed Tourey), Alexander Holzmaier, Domenik Baller (88. Jasko Hamzagic), Luca Rothamer (82. Thomas Mayr), Thomas Ostermaier, Lukas Kern, Joshua Goodluck (75. Marc Gundel), Mensur Hamzagic - Trainer: Michael Stiller

SV Dornach: Dominik Bertic, René Reiter, Manuel Wagatha, Domenico De Marco, Myroslav Mitin, Fabian Aicher, Luca Geiling (46. Michael Merrath), Felix Partenfelder, Lorenz Scholz, Christian Häusler (62. Mika Anneser), Dylan Tougan (46. Albert Hofberger) - Trainer: Robert Rakaric

Tore: 1:0 Domenik Baller (38.), 1:1 Manuel Wagatha (45.+2) Spiele am Freitag Fr., 07.08.2026, 18:15 Uhr TSV Rohrbach Rohrbach SV Ampertal Palzing Amp Palzing 1 1 Abpfiff Der TSV Rohrbach und der SV Ampertal Palzing trennten sich mit 1:1. Lange sah es nach dem Treffer von Noah Maysami (60.) nach einem Heimsieg aus, ehe Edin Smajlovic den Ausgleich in der Nachspielzeit erzielen konnte. Rohrbach ist nun Sechster, Palzing steht auf Rang zwölf. TSV Rohrbach – SV Ampertal Palzing 1:1

TSV Rohrbach: Tobias Lindlmaier, Andreas Maier, Thomas Hammerschmid, Michael Sterr, Daniel Rückert, Jonas Prawda, Philipp Federl, Thomas Vollnhals, Moritz Zierer (69. Kai Suzuki), Julian Herzer, Noah Maysami (88. Christoph Seiler) - Co-Trainer: Christoph Seiler - Spielertrainer: Philipp Federl

SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Maximilian Berndl, Fabio Klersy, Philipp Götz (46. Laurentino Contu), Florian Pinkert, Marcel Radlmaier, Edin Smajlovic, Luca Stubenvoll, Andre Bauer (73. Liam Russo), Dominic Schermbach, Ivan Rakonic (60. Michael Tafelmaier) - Trainer: Enes Mehmedovic - spielender Co-Trainer: Fabian Radlmaier

Schiedsrichter: Julian Dunkel (München) - Zuschauer: 59

Tore: 1:0 Noah Maysami (60.), 1:1 Edin Smajlovic (90.+2) Fr., 07.08.2026, 19:30 Uhr FC Gerolfing Gerolfing ASV Dachau ASV Dachau 2 0 Abpfiff Der FC Gerolfing bezwang den ASV Dachau mit 2:0. Philipp Haunschild gelang bereits in der 16. Minute die Führung, ein Eigentor von Tobias Erl in der ersten Minute der Nachspielzeit der zweiten Hälfte besiegelte den Heimerfolg der Mannschaft unter Spielertrariner Christian Träsch. Gerolfing klettert mit nun sechs Punkten aus drei Spielen aufs Treppchen auf Platz drei, Dachau rutscht auf Rang sieben zurück. FC Gerolfing – ASV Dachau 2:0

FC Gerolfing: Michael Oblinger, Marko Miskovic, Philipp Haunschild, Christian Träsch, Lukas Achhammer (87. Leo Zängler), Timo Kraus (66. David Simm), David Wendrich (72. Mamadou Diallo), Atilla Demir, Ugur Genc (80. Felix Winkelmeyr), Giulio Conti (92. Elias Simm), Niklas Nissl - Spielertrainer: Christian Träsch

ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Noah Bezjak (78. Luca Demmel), Abbas Syed Hassan, Christian Hercog, Sergen Retzep (66. Muhammed Chaouch), Niklas Kiermeier, Noah Niemann (59. Justin Oko), Leonardo di Pasquale, Joel Arthur (85. Getuar Uka) - Trainer: Stefan Gutsmiedl

Schiedsrichter: Florian Menacher (Pfaffenhofen) - Zuschauer: 110

Tore: 1:0 Philipp Haunschild (16.), 2:0 Tobias Erl (90.+1 Eigentor)

Gelb-Rot: Atilla Demir (92./FC Gerolfing/)

Der FC Aschheim zog gegen die SpVgg Kammerberg den Kürzeren und verlor somit auch sein zweites Saisonspiel. Demonik Kaiser brachte die Gäste nach etwas mehr als einer halben Stunde in Front, Altan Duman konnte aber nur wenige Minuten später ausgleichen (38.). Im zweiten Durchgang sorgte Lukas Fladung für die erneute Führung der Spielvereinigung (57.), in der Folge stellte Ivan Mijatovic auf 3:1 (78.). Den Schlusspunkt setzte Fladung mit seinem zweiten Treffer (90.+1). Kammerberg feiert mit den ersten Punkten der neuen Spielzeit den Sprung auf Rang 13, Aschheim erhält vom SV Denkendorf die rote Laterne. FC Aschheim – SpVgg Kammerberg 1:4

FC Aschheim: Thomas Pietzuch, Falk Schubert, Jehova Emanuel (34. Julian Kamleiter), Noah Jovisic, Kirubel Getnet (66. Salih Uysal), Altan Duman, Mohamed Jalloh, Domenico Contento (61. Ali Kerri), Luka Jovičić, Christ Emmanuel Makangilu (60. Gabriel Laci), Leon Hoffmann (81. Pascal Blass-Reljic) - Trainer: Mirza Mesic

SpVgg Kammerberg: Florian Radonic, Thomas Eichenseer, Alexander Nefzger, Christof Pihale (87. Daniel Seybold), Johannes Petschner, Ardian Bashota, Benedikt Holzmeier (63. Ivan Mijatovic), Philipp Beetz (87. Jan Lipovsek), Lukas Fladung, Domenik Kaiser (81. Martin Reindl), Agon Bashota (81. Justin Fauland) - Trainer: Maximilian Zgud-Schoeppner

Schiedsrichter: Christian Honnef (Freising) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Domenik Kaiser (33.), 1:1 Altan Duman (38.), 1:2 Lukas Fladung (57.), 1:3 Ivan Mijatovic (78.), 1:4 Lukas Fladung (90.+1)

Der TSV Eintracht Karlsfeld konnte den VfR Garching dank eines Treffers in letzter Sekunde besiegen. Fabian Barth hieß der Matchwinner, der den Ball in der 90. Minute im Garchinger Tor unterbringen konnte. Karlsfeld setzt sich an die Spitze der Bezirksliga Nord, Garching rutscht auf Rang acht zurück. TSV Eintracht Karlsfeld – VfR Garching 1:0

TSV Eintracht Karlsfeld: Dario Schmucker, Jonas Eicher, Felix Schimpfermann, Lukas Paunert, Thomas Ettenberger, Jonas Kuhn (80. Janis Habschied), Tobias Beyer (86. Jozo Bobonja), Willhelm Ampenberger (74. Florian Schrattenecker), Koray Candar (62. Fabian Barth), Roman Gertsmann (67. Deniz Yilmaz), Leonardo Kristic - Trainer: Florian Hönisch

VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Vitus Eicke, Marcel Matkowitz (65. Dennis Niebauer), Mike Niebauer, Leon Sternke, Luiz Landler (67. Maik Vogel), Staas Mitko (29. Leon Fellner), Philipp Strube (70. Lukas Wollny), Thomas Niggl, Mario Dipalo - Spielertrainer: Nikolaos Salassidis

Schiedsrichter: Yanic Schlicker (Ingolstadt )

Tore: 1:0 Fabian Barth (90.)

Gelb-Rot: Thomas Niggl (57./VfR Garching/) Spiele am Sonntag