BZL Nord: Freising überrollt Altenerding - Garching weiter ohne Erfolg

Freising verbuchte gegen Altenerding einen 4:0-Auswärtssieg. Fabrizio Brandes brachte die Gäste in Führung (40.). Mit einem Zwischenstand von 1:0 verabschiedeten sich die beiden Mannschaften in die Pause. Johannes Kleindorfer erhöhte auf 2:0 (50.). Michael Schmid baute den Vorsprung der Freisinger weiter aus (65.). Kurz vor dem Abpfiff schoss Fabrizio Brandes den Siegtreffer zum 4:0 (81.).

SpVgg Altenerding – SC Eintracht Freising 0:4

SpVgg Altenerding: Jonas Pamer, Ridwan Bello, Christoph Luberstetter, Ajdin Nienhaus, Pedro Flores, Samuel Kronthaler, Marco Baumann (73. Lukas Rymas), Leart Bilalli, Leonardo Tunjic, Jannik Obermaier (62. Juan Diego Gomez Moreno), Mario Dipalo (17. Alexander Weiher) - Trainer: Pedro Flores Locke

SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Johannes Kleidorfer, Osaro Aiteniora, Iosif Racean, Maximilian Schaar, Felix Fischer (68. Louis Goldbrunner), Bastian Lomp (87. Rafael Wiesinger), Jonathan Kleimann (74. Bastian Lommer), Fabrizio Brandes (83. Luca Stubenvoll), Florian Huber - Trainer: Mijo Stijepic

Schiedsrichter: Florian Menacher (Pfaffenhofen) - Zuschauer: 110

Tore: 0:1 Fabrizio Brandes (40.), 0:2 Johannes Kleidorfer (50.), 0:3 Michael Schmid (65.), 0:4 Fabrizio Brandes (81.)





Walpertskirchen trennte sich torlos und remis vom Kellerkind Kammerberg. Die Gastgeber verbleiben weiterhin auf dem zweiten Platz, während die Spielvereinigung mit 36 Zählern auf dem Konto auf den 12. Platz rutscht. SV Walpertskirchen – SpVgg Kammerberg 0:0

SV Walpertskirchen: Deniz Erden, Martin Deutinger, Tobias Rauch, Noah Baumann (78. Felix Zehetmaier), Florian Baumann, Florian Rauch, Marius Orthuber, Maximilian Spreitzer (46. Paul Jäger) (77. Nikolaus Puschmann), Nils Wölken, Luca Fellermeier, Adrian Alexy (68. Christian Käser) - Trainer: Josef Heilmeier

SpVgg Kammerberg: Robin Anselment, Thomas Eichenseer (46. Marko Bilkić), Alexander Nefzger, Christof Pihale, Beren Mete (73. Damjan Knetemann), Robert Villand (63. Jan Lipovsek), Martin Reindl, Lukas Fladung (84. Luka Fantisch), Florian Machl, Domenik Kaiser (90. Peter Graf), Dario Stanić - Trainer: Victor Medeleanu

Schiedsrichter: Jonathan Wagner (München) - Zuschauer: 150

Tore: keine Tore

Garching weitete seine Niederlagenserie gegen den TSV Rohrbach aus und verlor Auswärts mit 5:2. In der ersten Hälfte durften die knapp 100 Zuschauer bereits fünf Tore bejubeln. Michael Humbach eröffnete das Torfestival in der 10. Spielminute. Nico Elfinger, Michael Humbach und Erduart Rushiti erhöhten auf 4:0 (12./23./40.). Leon Sternke verkürzte durch seinen Treffer auf 4:1 (44.). Nach der Pause waren die Gäste wieder am Drücker. Gottfried Agbavon stellte auf 4:2 (74.). Erduart Rushiti erzielte das Tor zum 5:2 (84.). Damit reitet Rohrbach weiter auf einer Erfolgswelle und bleibt dieses Jahr ungeschlagen. TSV Rohrbach – VfR Garching 5:2

TSV Rohrbach: Tobias Lindlmaier, Andreas Maier (46. Daniel Rückert), Maximilian Merkl, Thomas Hammerschmid, Michael Humbach, Jonas Prawda (60. Michael Sperrer), Philipp Federl (86. Niklas Schabenberger), Thomas Vollnhals, Julian Herzer, Erduart Rushiti (90. Maximilian Amper), Nico Elfinger (71. Kai Suzuki) - Spielertrainer: Philipp Federl

VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Nikolaos Salassidis, Nino Kardum (64. Dominik Eisl), Marcel Matkowitz (28. Leon Sternke), Maik Vogel (81. Patrick Hölzl), Dennis Niebauer, Paulo Sostaric (60. Gottfried Agbavon), Thomas Niggl, Filippos Koliantzas, Mike Niebauer - Spielertrainer: Nikolaos Salassidis - Co-Trainer: Patrick Hölzl - Spielertrainer: Mike Niebauer

Schiedsrichter: Julian Spies (Deisenhofen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Michael Humbach (10.), 2:0 Nico Elfinger (12.), 3:0 Michael Humbach (23.), 4:0 Erduart Rushiti (40.), 4:1 Mike Niebauer (44.), 4:2 Gottfried Agbavon (74.), 5:2 Erduart Rushiti (84.)

Der FC Gerolfing holte einen Auswärtspunkt beim Spitzenreiter durch einen Last-Minute-Treffer. Ehe der Anpfiff ertönte brachte Mamadou Diallo die Gäste in Führung (1.). In der 24. Spielminute erhöhte er mit einem Doppelpack auf 2:0 (24.). Fabio Zöller und Dominik Besel glichen noch vor der Pause auf 2:2 aus (41./44.). Nach der Pause drehte Besel durch einen Elfmeter die Partie (88.). Zuvor wurde Lukas Achhammer mit gelb-rot des Platzes verwiesen (81.). Nichtsdestotrotz gelang Niklas Nissl der Ausgleich (90.+5) in der Nachspielzeit. SV Nord München-Lerchenau – FC Gerolfing 3:3

SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler, Nikolaos Mangasaros, Yasir Ammar Sami, Jungne Chonker, Edin Smajlovic (64. Vukasin Pajic), Thomas Winterer, Fabio Zöller (75. Achraf Ben Letaifa), Dominik Besel (89. Martin Angermeir), Andreas Weiß (94. Korbinian Hafner), Karl-Heinz Lappe - Trainer: Peter Zeussel

FC Gerolfing: Michael Oblinger, Armin Bortenschlager (75. Flaur Bashota), Felix Winkelmeyr, Dissan Mutyaba, Philipp Haunschild (78. David Wendrich), Niklas Nissl, Christian Träsch, Lukas Achhammer, Ahmet Emir Altay (97. Levin Egredzija), Anastasios Porfyriadis (60. Timo Kraus), Mamadou Diallo (60. Donat Bashota) - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch

Schiedsrichter: Louis Starck - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Mamadou Diallo (1.), 0:2 Mamadou Diallo (24.), 1:2 Fabio Zöller (41.), 2:2 Dominik Besel (44. Foulelfmeter), 3:2 Dominik Besel (88. Foulelfmeter), 3:3 Niklas Nissl (90.+5)

Gelb-Rot: Lukas Achhammer (81./FC Gerolfing/)

Gelb-Rot: Felix Winkelmeyr (98./FC Gerolfing/)

Spiele am Samstag