BZL Nord: Freising schlägt Kammerberg, Garching liefert Schützenfest

Dem SC Eintracht Freising (gelb) gelingt am Ende ein deutlicher Sieg gegen die SpVgg Kammerberg (blau). – Foto: Sven Leifer

Der SC Eintracht Freising entscheidet das Duell der Tabellennachbarn gegen die SpVgg Kammerberg klar für sich, Walpertskirchen stolpert beim Abstiegskandidaten Langengeisling und der VfR Garching brennt ein Offensivfeuerwerk ab. Alle Spiele am 19. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Nord in der Übersicht.

Spiele am Sonntag

Der SC Eintracht Freising setzt sich souverän gegen die SpVgg Kammerberg. Maximilian Rudzki brachte die Gäste schon in der dritten Minute auf die Siegerstraße, Johannes Grubmüller erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0. In der zweiten Hälfte ließ Freising nichts mehr anbrennen. Für die endgültige Entscheidung sorgte dann Florian Huber mit dem 3:0 in der 63. Minute. Freising schiebt sich mit dem Sieg in der Tabelle an Kammerberg vorbei und vergrößert seinen Abstand zur Abstiegszone.

SpVgg Kammerberg – SC Eintracht Freising 0:3

SpVgg Kammerberg: Robin Anselment, Thomas Eichenseer, Daniel Seybold (37. Justin Fauland), Marko Bilkić, Robert Villand, Damjan Knetemann (46. Lukas Fladung), Martin Reindl (82. Mario Stanić), Jan Lipovsek (46. Alexander Nefzger), Domenik Kaiser, Dario Stanić, Peter Graf (46. Beren Mete)

SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Osaro Aiteniora, Andreas Abstreiter (82. Rafael Wiesinger), Iosif Racean, Maximilian Schaar, Felix Fischer, Maximilian Rudzki, Johannes Grubmüller (85. Luca Stubenvoll), Jonathan Kleimann (65. Florian Huber), Fabrizio Brandes (94. Florian Wagner)

Tore: 0:1 Maximilian Rudzki (3.), 0:2 Johannes Grubmüller (43.), 0:3 Florian Huber (69.)

Der TSV Rohrbach schlägt den SV Ampertal Palzing und sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf. In einer umkämpften Partie fiel der entscheidende Treffer schon in der ersten Hälfte. Philipp Federl traf zum 1:0 für die Gastgeber. Palzing schwächte sich in der Folge direkt nach der Pause selbst. Fabian Radlmaier sah die rote Karte. Die Hausherren ließen anschließend nichts mehr anbrennen und brachten die knappe Führung über die Zeit. Der TSV Rohrbach distanziert sich durch den Sieg ein wenig vom Tabellenkeller, der SV Ampertal Palzing liegt währenddessen weiterhin auf einem Relegationsplatz. TSV Rohrbach – SV Ampertal Palzing 1:0

TSV Rohrbach: Tobias Lindlmaier, Andreas Maier, Maximilian Merkl, Thomas Hammerschmid, Michael Humbach, Daniel Rückert, Philipp Federl, Alexander Huber, Michael Sperrer (77. Julian Herzer), Kai Suzuki (72. Maximilian Amper), Erduart Rushiti (87. Gabriel Niedermeir)

SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Mathias Reinbacher, Tobias Wirth, Mirnes Gurbeta, Antonius Fischer-Stabauer, Philipp Götz (67. Alexander Schneider), Marzuk Shaban, Fabian Radlmaier, Andre Bauer (46. Liam Russo), Dominic Schermbach (72. Simon Emmersberger), Ivan Rakonic (77. Laurentino Contu)

Tore: 1:0 Philipp Federl (35.)

Rot: Fabian Radlmaier (46./SV Ampertal Palzing /)

Der SV Walpertskirchen patzt im Aufstiegsrennen. Zunächst sah es für die Gastgeber noch richtig gut aus. Paul Jäger brachte Walpertskirchen schon in der fünften Minute in Führung. Die Gäste aus Langengeisling antworteten jedoch mit einem Doppelschlag durch Lenny Gremm (13.) und Philipp Maiberger (15.) und drehten die Partie. In zweiten Durchgang drängten die Hausherren auf den Ausgleich und waren damit schließlich auch erfolgreich, Tom Simml traf zum 2:2. Das sollte allerdings der letzte Treffer des Tages bleiben. Spitzenreiter Walpertskirchen kommt gegen Kellerkind Langengeisling also nicht über ein Remis hinaus und hat nur noch drei Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten VfR Garching. SV Walpertskirchen – FC Langengeisling 2:2

SV Walpertskirchen: Florian Leininger (46. Deniz Erden), Martin Deutinger, Tobias Rauch, Stefan Pfanzelt, Florian Baumann (46. Raphael Hösl), Florian Rauch, Daniel Schuler (65. Luca Fellermeier) (65. Adrian Alexy), Nils Wölken, Christian Käser, Paul Jäger (85. Nikolaus Puschmann), Tom Simml (65. Luca Fellermeier) (65. Adrian Alexy)

FC Langengeisling: Michael Hierl, Lucas Seeholzer, Maximilian Maier, Philipp Maiberger, Rafael Jorge, Paul Bucher, Kilian Kaiser (84. Guilherme Jorge), Valentin Bachmeier (84. Jan Kern), Maximilian Birnbeck (84. Carlos Prados), Sebastian Schubert, Lenny Gremm

Tore: 1:0 Paul Jäger (5.), 1:1 Lenny Gremm (13.), 1:2 Philipp Maiberger (15.), 2:2 Tom Simml (58.)

Der VfR Garching zerlegt den TSV München 1954 und untermauert damit eindrucksvoll seine Aufstiegsambitionen. Das 1:0 für die Gäste erzielte Gottfried Agbavon in der 35. Minute. Unmittelbar vor der Pause legte Leon Sternke noch das 2:0 nach. In der zweiten Hälfte wurde es aus Sicht der Hausherren dann richtig bitter. Innerhalb von neun Minuten schraubte Garching den Spielstand mit einem weiteren Treffer von Sternke (57.) und zwei weiteren Toren von Agbavon (60. und 66.) auf 5:0. Die Schlussphase musste der TSV nach zwei Platzverweisen gegen Adam Puta und Markus Blohmann dann auch noch in Unterzahl bestreiten. Kurz vor Schluss traf Thomas Niggl zum 6:0 für Garching bevor Mike Niebauer mit dem 7:0 in der 90. Minute den Schlusspunkt unter eine denkwürdige Partie setzte. TSV München 1954 – VfR Garching 0:7

TSV München 1954: Markus Blohmann, Mustafa Yemin, Benedikt Wellnhofer (46. Omar Seni Worogo), Dennis Appiah, Berkan Altug, Adam Puta, Giuliano Rubenbauer, Korab Rusiti (72. Robert Pechkovski), Marcel Scheingraber (83. Admir Rramanaj), Ahmet Ünal (72. Jorame Zitoto Dembo)

VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Nikolaos Salassidis (66. Nino Kardum), Dominik Eisl (83. Lukas Wollny), Marcel Matkowitz, Mike Niebauer, Leon Sternke (83. Luca Monetti), Staas Mitko (57. Philipp Strube), Paulo Sostaric, Thomas Niggl, Gottfried Agbavon (72. Maik Vogel)

Tore: 0:1 Gottfried Agbavon (35.), 0:2 Leon Sternke (45.), 0:3 Leon Sternke (57.), 0:4 Gottfried Agbavon (60.), 0:5 Gottfried Agbavon (66.), 0:6 Thomas Niggl (86.), 0:7 Mike Niebauer (90.)

Rot: Adam Puta (81./TSV München 1954/)

Gelb-Rot: Markus Blohmann (82./TSV München 1954/)

Spiele am Samstag