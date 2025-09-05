BZL Nord: Freising mit Heimsieg gegen Garching

Der 8. Spieltag in der Bezirksliga Nord wurde von der Begegnung SE Freising gegen den VfR Garching eingeläutet. Am Ende setzten sich die Gastgeber knapp durch. Der Liveticker zum Nachlesen.

Die SC Eintracht Freising feierte im Heimspiel gegen den VfR Garching einen Heimsieg. Joshua Steindorf brachte die Gastgeber früh in Führung. Nach einer halben Stunde glich Mike Niebauer für die Gäste aus. Den Siegtreffer für die Mannschaft von Trainer Christoph Glas erzielte vor 140 Zuschauern Fabrizio Brandes.

SC Eintracht Freising – VfR Garching 2:1

SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Rafael Wiesinger, Andreas Abstreiter, Iosif Racean, Felix Fischer, Johannes Grubmüller (76. Florian Huber), Louis Goldbrunner, Christian Schmuckermeier, Fabrizio Brandes (85. Luca Stubenvoll), Joshua Steindorf - Trainer: Christoph Glas

VfR Garching: Fabian Schmid, Oliver Stefanovic, Maik Vogel (81. Marcel Krautner), Staas Mitko, Dominik Eisl (46. Vitus Eicke), Lukas Wollny, Mike Niebauer, Leon Sternke (66. Luca Monetti), Philipp Strube, Dennis Niebauer, Paulo Sostaric (69. Nino Kardum) - Trainer: Nikolaos Salassidis

Schiedsrichter: Julian Dunkel (München) - Zuschauer: 140

Tore: 1:0 Joshua Steindorf (5.), 1:1 Mike Niebauer (30.), 2:1 Fabrizio Brandes (73.)