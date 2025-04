BZL Nord: Fatih punktet gegen Aschheim - Gaimersheim patzt

Spiele am Sonntag

Der formstarke TSV Rohrbach empfing am Sonntagnachmittag den SV Untermenzing, doch die Gäste legten den besseren Start in die Partie hin. Christopher Kolbeck brachte den SVU in der 17. Minute in Führung. Lange hielt diese nicht. Schon in der 25. Minute glichen die Hausherren in Person von Philipp Federl aus. So ging es mit einem Unentschieden in die Pause. Auch in der zweiten Hälfte trafen die Untermenzinger dann zuerst. Maximilian Kriebel stellte die Führung wieder her (60.). Nach einem Blitz-Doppelschlag in der 67. und 68. Minute war die Partie dann entschieden. Lasse Wippert und Abdou Tchagodomou trafen für den SVU. So gewinnt der Aufsteiger in Rohrbach und bleibt im sicheren Tabellenmittelfeld. Rohrbach bleibt Elfter. TSV Rohrbach – SV Untermenzing 1:4

TSV Rohrbach: Marco Zieglmeier, Maximilian Merkl (79. Niklas Schabenberger), Thomas Hammerschmid (72. Alexander Huber), Enes-Fuat Mete (79. Maximilian Amper), Michael Humbach, Dominik Kaindl, Daniel Rückert (84. Simon Böhringer), Gabriel Niedermeir, Jonas Prawda, Philipp Federl, Michael Sperrer (65. Thomas Schwarzmeier)

SV Untermenzing: Florian Geck, Christopher Kolbeck, Fabian Keller May, Alexander Berg, Julian Heigl, Paul Greger, Tobias Halfmann (63. Luca Steinert), Maximilian Kriebel (67. Daniel Onnertz), Abdou Tchagodomou (79. David Marinkovic), David Müller (63. Nico Rosenthal), Lasse Peter Wippert (72. Jakob Renner)

Tore: 0:1 Christopher Kolbeck (17.), 1:1 Philipp Federl (25.), 1:2 Maximilian Kriebel (60. Foulelfmeter), 1:3 Lasse Peter Wippert (67.), 1:4 Abdou Tchagodomou (68.)

Eine echte Überraschung gelang der SpVgg Kammerberg, die zuletzt unter Verletzungspech litt. Zu Gast in Kammerberg war der TSV Gaimersheim. Die Gäste wollten den Patzer des ASV Dachau und des SV Neuperlach am Samstag nutzen. Kurz vor der Pause gingen die Kammerberger dann in Führung. Florian Machl war zur Stelle (36.). Die Antwort der Gäste folgte dann kurz nach dem Seitenwechsel. Denis Janjic egalisierte für Gaimersheim. Den letzten und entscheidenden Treffer zum Heimsieg erzielte dann Thomas Eichenseer in der 67. Minute. So machen die Kammerberger den Gaimersheimern einen Strich durch die Rechnung und holen überraschend drei Zähler gegen den Aufstiegsanwärter. SpVgg Kammerberg – TSV Gaimersheim 2:1

SpVgg Kammerberg: Stefan Fängewisch, Maximilian Schaar, Alexander Nefzger, Andreas Huber, Thomas Eichenseer (74. Haris Cehic), Robert Villand, Damjan Knetemann (84. Sebastian Radonic), Mario Stanic, Lukas Fladung (90. Berkay Pekrü), Florian Machl, Domenik Kaiser

TSV Gaimersheim: Sebastian Hirschbeck, Lucas Götz, Simon Bellinghausen, Nicolae Nechita, Luca Mancini (60. Qendrim Hoti), Hakan Düzgün (60. Peter Veit), Thomas Schreiner, Elias Burgfeld (86. Niklas Wolsdorff), Philipp Stipic, Denis Janjic (80. Tim Kriegl), Nico von Swiontek Brzezinski

Tore: 1:0 Florian Machl (36.), 1:1 Denis Janjic (50.), 2:1 Thomas Eichenseer (67.)

Rot: Thomas Schreiner (87./TSV Gaimersheim/)

Rot: Niklas Wolsdorff (90./TSV Gaimersheim/)

Spannend ging es auch am anderen Tabellenende zu. Srbija München empfing den VfB Eichstätt II zum Kellerduell. Der Tabellenletzte legte den besseren Start hin. Srbija ging kurz vor der Pause durch Milos Vasiljevic in Führung (38.). Nach dem Seitenwechsel baute Srbija die Führung dann sogar weiter aus. Solomon Effiong legte für die Hausherren nach. In der Folge ließen sich die Gäste aber nicht unterkriegen und wurden spät belohnt. Nach seiner Einwechslung in der 65. Minute schnürte Alexander Meier einen Doppelpack (68., 85.) und bescherte den Gästen so einen Zähler bei Srbija München. SK Srbija München – VfB Eichstätt II 2:2

SK Srbija München: Savo Djuric, Leon Dimitric, Stefan Lazarevic, Milos Hadzic, Ljubisa Jovic, Georgios Korosidis, Milos Vasiljevic, Stefan Ivković (78. Vanja Vranjes), Veljko Vulic (85. Mario Dipalo), Mario Dipalo, Edward Johnson

VfB Eichstätt II: Samuel Biehler, Markus Bittl (81. Domenic Raimann), Johannes Hallmeier, Eugen Belousow, Julian Scholl, Samuel Schmid, Niklas Matzel (65. Alexander Meier), Constantin Zielke, Senih Fazlji, Timo Jung, Darko Lukic

Tore: 1:0 (38. Eigentor), 2:0 Solomon Effiong (50.), 2:1 Alexander Meier (68.), 2:2 Alexander Meier (85.)

Fatih Ingolstadt empfing zum Abschluss des 27. Spieltags den FC Aschheim. Beide Mannschaften stehen im Tabellenmittelfeld. Den besseren Start in die Partie erwischten die Hausherren, die in der 18. Minute in Führung gingen - Aaron Troski war zur Stelle. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff kamen die Gäste dann in die Partie zurück. Erdogan Nasufaj traf ins eigene Tor (45+2.). Nur kurz nach dem Wiederanpfiff drehten die Gäste das Spiel dann komplett auf den Kopf. Antonio Saponaro brachte Aschheim mit seinem 15. Saisontreffer in Front. Diese Führung hielt allerdings nur kurz. Fünf Minuten später glich Atilla Demir für Fatih aus. Sein Treffer war dann auch der letzte an diesem späten Sonntagnachmittag. FC Fatih Spor Ingolstadt – FC Aschheim 2:2

FC Fatih Spor Ingolstadt: Ömer Ilgen, Erdogan Nasufaj, Dardan Berisha, Eduard Hardok, Marko Miskovic, Aaron Toski (85. Murat Emre Sucuoğlu), Emre Berk, Atilla Demir, Ugur Genc, Baris Soysal, Muhammed Can Tural (56. Eron Dervisi)

FC Aschheim: Alessandro Contento, Alessandro Luzzi, Michael Baumgärtel (70. Michael Stegner), Suheyp Trabelsi (85. Mepa Toungwa), Marcel Schütz (60. Brian Huang), Baldwin Wilson (81. Nick Uhrich)

Tore: 1:0 Aaron Toski (18.), 1:1 Erdogan Nasufaj (45.+1 Eigentor), 1:2 Antonio Saponaro (48.), 2:2 Atilla Demir (53.)

Gelb-Rot: Erdogan Nasufaj (90./FC Fatih Spor Ingolstadt/)

