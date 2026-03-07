BZL Nord: Drei rote Karten in Altenerding – Moosinning gewinnt Derby

Kammerberg besiegte Altenerding klar. – Foto: Marc Marasescu

Der 20. Spieltag in der Bezirksliga Nord hat einiges zu bieten: Am heutigen Samstag trifft Dachau im Verfolgerduell auf Gaimersheim und es kommt zum Derby zwischen Langengeisling und Moosinning. Auch Spitzenreiter Walpertskirchen ist im Einsatz.

Spiele am Samstag

Verfolgerduell in der Bezirksliga Nord. Der TSV Gaimersheim war zu Gast in Dachau und konnte beim 2:0-Erfolg Big Points feiern. Schon früh in der Partie schockten die Gäste den ASV. Quendrim Hoti war es, der den TSV per Kopf in Führung brachte (2.).

In den zweiten 45 Minuten suchte Dachau nach der passenden Antwort, fand diese aber nicht. Auf der anderen Seite erhöhten die Gäste: Denis Janjic erzielte den Treffer zum 2:0 und sorgte gleichzeitig für den Endstand (63.). ASV Dachau – TSV Gaimersheim 0:2

ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Matthias Cebulla (64. Leon Aust), Sebastian Just (46. Noah Bezjak), Felix Käser, Maximilian Bergner, Thomas Rieger, Andreas Jerkovic, Sebastian Mack, Leonardo di Pasquale (74. Harun Mohamed), Cihan Öztürk (64. Leon Schleich) - Trainer: Matthias Koston

TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Lucas Götz, Zoltan Vati, Qendrim Hoti (73. Eron Dervisi), Simon Bellinghausen, Dennis Hüttinger (88. Daniel Sierck), Nicolae Nechita, Luca Mancini (46. Marcus Keilwerth), Philipp Stipic, Nico von Swiontek Brzezinski (79. Jan Jahnsmüller), Domenic Raimann (61. Denis Janjic) - Trainer: Manfred Kroll

Schiedsrichter: Silas Kempf (München) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Qendrim Hoti (2.), 0:2 Denis Janjic (63.)

Rückschlag für Bezirksliga-Nord-Spitzenreiter SV Walpertskirchen. Auswärts gegen den TSV Rohrbach mussten sich die Gäste mit 0:1 geschlagen geben. Lange Zeit blieb es beim torlosen 0:0. Erst in der Schlussphase konnte Rohrbach den entscheidenden Treffer erzielen. Philipp Federl war es, der die Hausherren zum Sieg schoss (82.). Gewinnt der VfR Garching am Sonntag, verliert Walpertskirchen die Tabellenführung. TSV Rohrbach – SV Walpertskirchen 1:0

TSV Rohrbach: Tobias Lindlmaier, Andreas Maier, Maximilian Merkl, Thomas Hammerschmid, Michael Humbach, Daniel Rückert, Philipp Federl, Alexander Huber, Michael Sperrer (58. Julian Herzer), Kai Suzuki (46. Thomas Vollnhals), Erduart Rushiti (75. Jonas Prawda) - Spielertrainer: Philipp Federl

SV Walpertskirchen: Deniz Erden, Martin Deutinger, Tobias Rauch, Stefan Pfanzelt, Noah Baumann (85. Daniel Schuler), Florian Rauch, Nils Wölken, Luca Fellermeier (70. Florian Baumann), Christian Käser (58. Adrian Alexy), Paul Jäger, Tom Simml - Trainer: Josef Heilmeier

Schiedsrichter: Julian Dunkel (München) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Philipp Federl (82.)

Derby-Time in Langengeisling! Der FC Moosinning war zu Gast beim FCL und konnte sich mit 1:0 durchsetzen. Das Spiel blieb bis zur letzten Sekunde spannend, am Ende reichte Moosinning aber ein Tor zum Derbysieg. Den goldenen Treffer erzielte Maximilian Siebald (55.). FC Langengeisling – FC Moosinning 0:1

FC Langengeisling: Michael Hierl, Lucas Seeholzer, Maximilian Maier, Philipp Maiberger, Paul Bucher, Carlos Prados, Kilian Kaiser, Valentin Bachmeier, Maximilian Birnbeck, Sebastian Schubert, Lenny Gremm - Spielertrainer: Maximilian Hintermaier

FC Moosinning: Aaron Siegl, Liam Fitzpatrick, Maximilian Schmid, Maximilian Voelke, Nicolai Brugger, Fabian Ulitzka, Mateus Hones, Marco Esposito, Tobias Killer, Maximilian Siebald, Christian Häusler - Trainer: Christoph Ball

Schiedsrichter: Yanic Schlicker (Ingolstadt )

Tore: 0:1 Maximilian Siebald (55.)

Gelb-Rot: Kilian Kaiser (90./FC Langengeisling/)

Die SpVgg Altenerding verliert mit 0:3 gegen Kammerberg, in den Vordergrund rückten aber andere Dinge. Früh in der Partie gelang den Gästen ein Doppelschlag. Domenik Kaiser brachte Kammerberg in Führung (11.), Dario Stanic legte wenig später das 2:0 nach (12.). Als Kammerberg in der zweiten Halbzeit durch Tom Eichenseer sogar auf 3:0 stellte (59.), war die Partie entschieden. In der Folge lag das Sportliche nicht mehr im Fokus. In der 67. Minute flogen Leart Bilalli (Altenerding), Dario Stanic (Kammerberg) und Jan Lipovsek (Kammerberg) mit glatt Rot vom Platz. SpVgg Altenerding – SpVgg Kammerberg 0:3

SpVgg Altenerding: Lukas Loher, Alexander Weiher (74. Lukas Rymas), Ridwan Bello, Christoph Luberstetter, Ajdin Nienhaus (85. Johannes Dangl), Pedro Flores, Marco Baumann (85. Haki Vranovci), Leart Bilalli, Leonardo Tunjic, Jannik Obermaier (64. Wiam Takruri), Mario Dipalo (74. Advam Vital Rocha De Oliveira) - Trainer: Pedro Flores Locke

SpVgg Kammerberg: Robin Anselment, Thomas Eichenseer (90. Tim Hoffmann), Alexander Nefzger, Christof Pihale, Mario Stanić (87. Damjan Knetemann), Martin Reindl, Jan Lipovsek, Florian Machl (79. Lukas Fladung), Domenik Kaiser (90. Luka Fantisch), Dario Stanić, Peter Graf - Trainer: Victor Medeleanu

Tore: 0:1 Domenik Kaiser (11.), 0:2 Dario Stanić (12.), 0:3 Thomas Eichenseer (59.)

Rot: Leart Bilalli (67./SpVgg Altenerding/Tätlichkeit)

Rot: Dario Stanić (68./SpVgg Kammerberg/Tätlichkeit)

Rot: Jan Lipovsek (68./SpVgg Kammerberg/Unsportlichkeit) Spiele am Sonntag

