BZL Nord: Dornach und Phönix siegen klar - Gerolfing gewinnt knapp

Konnte drei Punkte einsammeln: Der SV Dornach. – Foto: Markus Nebl

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Am Freitagabend startete der 2. Spieltag der Bezirksliga Nord mit drei Partien. Der Spieltag in der Übersicht.

SV Dornach – TSV Eintracht Karlsfeld 3:1

SV Dornach: Dominik Bertic, René Reiter, Simon Reitmayer, Maurice Albers, Yasin Yilmaz (5. Lorenz Scholz), Myroslav Mitin, Noah Soheili (37. Albert Hofberger), Fabian Aicher (85. Manuel Wagatha), Juri Falch, Felix Partenfelder, Christian Häusler (71. Amin Idrissi) - Trainer: Robert Rakaric

TSV Eintracht Karlsfeld: Nicolas Eicher, Markus Huber, Jonas Eicher, Felix Schimpfermann, Thomas Ettenberger, Jonas Kuhn, Tobias Beyer (85. Amir Jafari), Willhelm Ampenberger (57. Fabian Barth), Koray Candar, Roman Gertsmann (22. Maximilian Glas), Leonardo Kristic (57. Florian Schrattenecker) - Trainer: Florian Hönisch

Tore: 1:0 Fabian Aicher (13.), 1:1 Jonas Kuhn (17.), 2:1 Simon Reitmayer (24.), 3:1 Christian Häusler (54.)

Rot: Nicolas Eicher (21./TSV Eintracht Karlsfeld/)