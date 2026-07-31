BZL Nord: Dornach und Phönix siegen klar - Gerolfing gewinnt knapp

Am Freitagabend startete der 2. Spieltag der Bezirksliga Nord mit drei Partien. Der Spieltag in der Übersicht.
SV Dornach – TSV Eintracht Karlsfeld 3:1
SV Dornach: Dominik Bertic, René Reiter, Simon Reitmayer, Maurice Albers, Yasin Yilmaz (5. Lorenz Scholz), Myroslav Mitin, Noah Soheili (37. Albert Hofberger), Fabian Aicher (85. Manuel Wagatha), Juri Falch, Felix Partenfelder, Christian Häusler (71. Amin Idrissi) - Trainer: Robert Rakaric
TSV Eintracht Karlsfeld: Nicolas Eicher, Markus Huber, Jonas Eicher, Felix Schimpfermann, Thomas Ettenberger, Jonas Kuhn, Tobias Beyer (85. Amir Jafari), Willhelm Ampenberger (57. Fabian Barth), Koray Candar, Roman Gertsmann (22. Maximilian Glas), Leonardo Kristic (57. Florian Schrattenecker) - Trainer: Florian Hönisch
Tore: 1:0 Fabian Aicher (13.), 1:1 Jonas Kuhn (17.), 2:1 Simon Reitmayer (24.), 3:1 Christian Häusler (54.)
Rot: Nicolas Eicher (21./TSV Eintracht Karlsfeld/)
SpVgg Kammerberg – FC Phönix München 1:4
SpVgg Kammerberg: Daniil Battermann, Thomas Eichenseer, Alexander Nefzger, Christof Pihale, Johannes Petschner (63. Lukas Fladung), Ardian Bashota, Benedikt Holzmeier, Philipp Beetz (63. Jan Lipovsek), Domenik Kaiser, Ivan Mijatovic (74. Florim Aliji), Agon Bashota (83. Martin Reindl) - Trainer: Maximilian Zgud-Schoeppner
FC Phönix München: Cerruti Zola, Thomas Spychalski, Mouhcine Oumane, Stefan Lazarevic (70. Maximilian Augustin), Finn Kopmann, Domagoj Ticaric, Dragan Wagner (74. Paul Euteneier), Constantin Knopp (59. Felix Bradbrook), Salim Hussein (70. Juro Blazevic), Dragoljub Dekanovic (59. Martin Molnar), Ugljesa Stevanovic - Trainer: Michael Wagner
Schiedsrichter: Stefan Meßias
Tore: 0:1 Ugljesa Stevanovic (9.), 0:2 Salim Hussein (25.), 0:3 Salim Hussein (65.), 1:3 Lukas Fladung (77.), 1:4 Ugljesa Stevanovic (90.+2)
Gelb-Rot: Thomas Eichenseer (90./SpVgg Kammerberg/)