 2026-07-30T07:56:49.385Z

Ticker

BZL Nord: Dornach und Phönix siegen klar - Gerolfing gewinnt knapp

2. Spieltag der Bezirksliga Nord

von Paul Ruser · Heute, 21:40 Uhr · 0 Leser
Konnte drei Punkte einsammeln: Der SV Dornach.
Konnte drei Punkte einsammeln: Der SV Dornach. – Foto: Markus Nebl

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BZL Oberbayern Nord
Karlsfeld
SV Dornach
Garching
Phönix MUC

Am Freitagabend startete der 2. Spieltag der Bezirksliga Nord mit drei Partien. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Freitag

Heute, 18:30 Uhr
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
3
1
Abpfiff

SV Dornach – TSV Eintracht Karlsfeld 3:1
SV Dornach: Dominik Bertic, René Reiter, Simon Reitmayer, Maurice Albers, Yasin Yilmaz (5. Lorenz Scholz), Myroslav Mitin, Noah Soheili (37. Albert Hofberger), Fabian Aicher (85. Manuel Wagatha), Juri Falch, Felix Partenfelder, Christian Häusler (71. Amin Idrissi) - Trainer: Robert Rakaric
TSV Eintracht Karlsfeld: Nicolas Eicher, Markus Huber, Jonas Eicher, Felix Schimpfermann, Thomas Ettenberger, Jonas Kuhn, Tobias Beyer (85. Amir Jafari), Willhelm Ampenberger (57. Fabian Barth), Koray Candar, Roman Gertsmann (22. Maximilian Glas), Leonardo Kristic (57. Florian Schrattenecker) - Trainer: Florian Hönisch
Tore: 1:0 Fabian Aicher (13.), 1:1 Jonas Kuhn (17.), 2:1 Simon Reitmayer (24.), 3:1 Christian Häusler (54.)
Rot: Nicolas Eicher (21./TSV Eintracht Karlsfeld/)

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
FC Phönix München
FC Phönix MünchenPhönix MUC
1
4
Abpfiff

SpVgg Kammerberg – FC Phönix München 1:4
SpVgg Kammerberg: Daniil Battermann, Thomas Eichenseer, Alexander Nefzger, Christof Pihale, Johannes Petschner (63. Lukas Fladung), Ardian Bashota, Benedikt Holzmeier, Philipp Beetz (63. Jan Lipovsek), Domenik Kaiser, Ivan Mijatovic (74. Florim Aliji), Agon Bashota (83. Martin Reindl) - Trainer: Maximilian Zgud-Schoeppner
FC Phönix München: Cerruti Zola, Thomas Spychalski, Mouhcine Oumane, Stefan Lazarevic (70. Maximilian Augustin), Finn Kopmann, Domagoj Ticaric, Dragan Wagner (74. Paul Euteneier), Constantin Knopp (59. Felix Bradbrook), Salim Hussein (70. Juro Blazevic), Dragoljub Dekanovic (59. Martin Molnar), Ugljesa Stevanovic - Trainer: Michael Wagner
Schiedsrichter: Stefan Meßias
Tore: 0:1 Ugljesa Stevanovic (9.), 0:2 Salim Hussein (25.), 0:3 Salim Hussein (65.), 1:3 Lukas Fladung (77.), 1:4 Ugljesa Stevanovic (90.+2)
Gelb-Rot: Thomas Eichenseer (90./SpVgg Kammerberg/)

Heute, 19:30 Uhr
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
TSV Allershausen
TSV AllershausenAllershausen
3
2
Abpfiff

Spiele am Samstag

Morgen, 13:00 Uhr
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
FC Türk S. Garching
FC Türk S. GarchingGarching
13:00

Morgen, 13:30 Uhr
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
13:30

Spiele am Sonntag

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
15:00

So., 02.08.2026, 15:15 Uhr
SV Denkendorf
SV DenkendorfDenkendorf
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
15:15

Verlegte Spielpaarungen

Di., 04.08.2026, 20:00 Uhr
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
20:00