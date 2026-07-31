BZL Nord: Dornach & Gerolfing gewinnen - Phönix feiert ersten Dreier

Konnte drei Punkte einsammeln: Der SV Dornach. – Foto: Markus Nebl

Am Freitagabend startete die Bezirksliga Nord mit drei Partien in den 2. Spieltag. Die Begegnungen in der Übersicht.

Der SV Dornach besiegte den TSV Eintracht Karlsfeld mit 3:1. Fabian Aicher brachte den SV bereits in der 13. Minute in Front, Jonas Kuhn konnte nur vier Minuten später ausgleichen. Wieder nur vier Minuten später leistete Nicolas Eicher seiner Mannschaft einen Bärendienst, der Karlsfelder flog mit glatt Rot vom Platz. Die Dornacher gingen durch den Treffer von Simon Reitmayer kurz darauf erneut in Führung (24.), mit dem 2:1 ging es in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel nutzte Dornach die Überzahl, Christian Häusler markierte die finale Bude zum 3:1 (54.). Dornach steht nun an der Spitze der Tabelle, Karsfeld ist vorerst Dritter.

Der Aufsteiger FC Phönix München konnte seinen ersten Saisonsieg einfahren! Bei der SpVgg Kammerberg triumphierten die Gäste mit 4:1, Ugljesa Stevanovic und Salim Hussein brachten die Zwei-Tore-Führung zur Pause herbei (9. und 25.). Im zweiten Durchgang erzielte Hussein mit seinem zweiten Treffer die Vorentscheidung (65.). Lukas Fladung konnte in der Folge zwar für Kammerberg verkürzen (77.), den Schlusspunkt setzte aber Stevanovic für die Gäste. Phönix München klettert mit dem Dreier auf den siebten Platz, Kammerberg rutscht auf Rang 14 zurück.

Der FC Gerolfing konnte das enge Match gegen den TSV Allershausen schließlich für sich entscheiden. Die Gäste gingen zunächst durch Domenik Baller in Führung (9.), noch in der ersten Hälfte stellte Leonit Ismajli die Partie aber auf den Kopf (17. und 45.). Atilla Demir erzielte in der 63. Minute das 3:1, der Anschluss folgte nur eine Zeigerumdrehung später durch Marc Gundel. Ein weiterer Treffer gelang Allershausen aber nicht mehr, Gerolfing kann sich über den Heimerfolg und Platz acht freuen. Allershausen ist nun Zehnter.

FC Gerolfing – TSV Allershausen 3:2

FC Gerolfing: Michael Oblinger, Marko Miskovic, Philipp Haunschild, Christian Träsch, Lukas Achhammer (59. David Simm), Timo Kraus (85. Leo Zängler), Leonit Ismajli, Atilla Demir, Ugur Genc (51. Mamadou Diallo), Giulio Conti (90. Astrit Topalaj) - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch

TSV Allershausen: Marcel Zach, Lukas Zainer, Simon Raabe, Alexander Holzmaier, Domenik Baller (62. Thomas Mayr), Luca Rothamer, Thomas Ostermaier, Fareed Tourey (46. Joshua Goodluck), Sebastian Pabst (46. Lukas Kern), Dario Turkman (46. Marc Gundel), Florian Augscheller - Trainer: Michael Stiller

Tore: 0:1 Domenik Baller (9.), 1:1 Leonit Ismajli (17.), 2:1 Leonit Ismajli (45.), 3:1 Atilla Demir (63.), 3:2 Marc Gundel (64.)

Spiele am Samstag