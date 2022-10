BZL Nord: Dornach mit dem Lucky Punch - Torfestival an der Ilm 12. Spieltag kompakt

Der SV Dornach hat mit einem Last-Minute-Sieg die Tabellenführung verteidigt. Pfaffenhofen bleibt per Kantersieg dran. Morgen greift noch die SpVgg Feldmoching ins Geschehen ein.

Aschheim zieht damit nach Punkten mit der Spielvereinigung Kammerberg gleich und ist seit vier Spielen ungeschlagen. Kammerberg verliert nach zwei Siegen in Serie wieder und hat wie der FCA 18 Zähler auf dem Konto.

Durch einen Last-Minute-Treffer hat der FC Aschheim drei Punkte aus Kammerberg entführen können. Milorad Stanjevic gelang in der dritten Minute der Nachspielzeit das goldene Tor zum 1:0-Sieg für die Elf von Thomas Seethaler.

Giacinto Sibilia (22.) und Philipp Pirch (24.) drehten die Partei vorübergehend per Doppelschlag auf 2:1 für Schwabing. Nach der Pause schaltete Pfaffenhofen einen Gang nach obenb. Manuel Riebold (46.), Paolo Cipolla (54.), erneut Andreade Ceballos, Dominik Binder (72.) und Tobias Oesterle (85.) sorgten für klare Verhältnisse. Marvin Muzhaqi schaffte kurz vor Schluss noch Ergebniskorrektur zum 3:6 aus Sicht der Gäste.

Der FSV Pfaffenhofen bleibt durch einen 6:3-Sieg beim Schützenfest gegen den FC Schwabing am SV Dornach dran. Schon nach sechs Minuten wurden die 200 Zuschauer für ihr Kommen zum ersten Mal belohnt. FSV-Torjäger Jose Maximiliano Andrade Ceballos traf schon nach sechs Minuten zum 1:0.

Mit einem unglaublichen Finish hat der SV Dornach beim SVN München die Tabellenführung verteidigt. Felix Partenfelder erzielte alle drei Treffer für die Mannschaft von Trainer Alex Schmidbauer.

Lorent Rexhepi brachte die Hausherren nach einer Viertelstunde in Front. Sechs Minuten später glich Partenfelder zum ersten Mal für die Dornen aus. Nach der Pause brachte Ekrem Kardesoglu die Gastgeber abermals in Führung, doch dieses Mal brauchte Partenfelder elf Minuten zum erneuten Ausgleich.

In der Schlussphase verlor der Spitzenreiter zunächst Suheyp Trabelsi per Ampelkarte. Trotzdem reichte es noch für den Dreier: Partenfrelder entschied die Partie in der Nachspielzeit zugunsten des SV Dornach.

SVN München – SV Dornach 2:3

SVN München: Samy Günaydin, Darius Awoudja, Miguel Fantl, Luka Topic, Alex Napel, Baran Sagiroglu, Ekrem Kardesoglu, Lorent Rexhepi, Rany Mohamed Hassan Elbelouny, Ante Basic, Maximilian Ahammer - Trainer: Dennis Magro

SV Dornach: Dominik Bertic, Johannes Wanzinger, René Reiter, Manuel Wagatha, Suheyp Trabelsi, Malik Abasse, Wolfgang Wutzer (54. Josef Zander), Felix Partenfelder (90. Philipp Kahl), Nedim Bagci (52. Vladimir Rankovic), Robert Rakaric (85. Touré Achraf Mamam), Manuel Ring - Trainer: Alexander Schmidbauer - Trainer: Manuel Ring

Schiedsrichter: Dominik von Maffei (Miesbach) - Zuschauer:

Tore: 1:0 Lorent Rexhepi (16.), 1:1 Felix Partenfelder (22.), 2:1 Ekrem Kardesoglu (62.), 2:2 Felix Partenfelder (73.), 2:3 Felix Partenfelder (90.+1)

Gelb-Rot: Suheyp Trabelsi (83./SV Dornach/)

