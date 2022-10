Die SpVgg Kammerberg fegte den SV Nord Lerchenau mit 6:0 vom Platz. – Foto: Franz Ostermeier

BZL Nord: Debakel für Nord Lerchenau - FSV Pfaffenhofen an der Spitze 13. Spieltag kompakt

Der SV Nord Lerchenau hat am Sonntag eine böse Heim-Klatsche kassiert und die Tabellenführung verpasst. Untermenzing verpasst trotz Führung den zweiten Saisonsieg. Auch Schlusslicht Palzing geht leer aus. Der 13. Spieltag der Bezirksliga Nord kompakt.

Spiele am Sonntag:

Der SV Untermenzing wartet weiter auf den zweiten Sieg in der Bezirksliga. Am Sonntagnachmittag führte die Elf von Nico Formella lange mit 1:0, musste sich am Ende aber doch mit nur einem Zähler zufrieden geben. Christopher Kolbeck traf schon nach drei Minuten für die Gäste ins Schwarze. Die Führung hielt 81 Minuten, ehe Oliver von Eitzen noch der Ausgleich zum 1:1-Endstand gelang. Der SVU bleibt mit neun Zählern Vorletzter. Schwabings Polster auf die Abstiegsplätze beträgt fünf Punkte. FC Schwabing 56 – SV Untermenzing 1:1

FC Schwabing 56: Sebastian Minich, Musa Akin (52. Nico Ballschmiede), Konstantin Steinmaßl, Marco Musso, Philipp Pirch, Marvin Muzhaqi (72. Tobias Piffrader), Rafael Hinrichs (83. Ilias Kaki), Louis Schmidt (52. Mohenned Al-Dulaimi), Oliver von Eitzen, Philippe Göbel, Giacinto Sibilia - Trainer: Fabian Herrmann

SV Untermenzing: Florian Geck, Thomas Ebner, Fabian Lüders, Baptiste Brachmann, Alexander Berg, Philipp Simonides (61. Marc Spornraft), Michael Bakalis, Christopher Kolbeck, Dominik Echensperger (41. Alexander Eichner), Nick Schnöller (58. Moritz Mösmang), Fabian Keller May (89. Dominik Pfister) - Trainer: Nico Formella

Tore: 0:1 Christopher Kolbeck (3.), 1:1 Oliver von Eitzen (84.)

Was für ein Nachmittag für die SpVgg Kammerberg. Beim Top-Team SV Nord Lerchenau setzten sich die Gäste mit 6:0 durch. Damjan Knetermann gelang nach sechs Minuten der erste Treffer. Jonas Grundmann und Patrick Sturm per Doppelpack (11./12./13.) sorgten binnen vier Minuten für eine 4:0-Führung. Bei den Hausherren, die durch die Niederlage den Sprung an die Tabellenspitze verpasst haben, kam alles zusammen. Hagleitner versemmelte einen Strafstoß und Sebastian Bittner (59.) und Satuk Can (89.) trafen nach der Pause zum 0:6-Debakel noch ins eigene Netz. SV Nord München-Lerchenau – SpVgg Kammerberg 0:6

SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Justin Haffendorn (70. Korbinian Hafner), Ilgar Can (63. Patrik Pancic), Giuliano Rubenbauer (32. Dominik Besel), Sebastian Bittner, Edin Smajlovic (26. Satuk Can), Stephan Hagleitner, Christian Roth (39. Arbnor Segashi), Peter Zeussel, Karl-Heinz Lappe, Lazar Cavnic - Trainer: Michael Westermair - Trainer: Peter Zeussel

SpVgg Kammerberg: Stefan Fängewisch, Thomas Nefzger (82. Maximilian Richter), Stefan Aust (79. Daniel Seybold), Maximilian Schaar, Niklas Kiermeier (75. Leander Lask), Alexander Nefzger, Robert Villand, Thomas Eichenseer, Jonas Grundmann, Damjan Knetemann (59. Matthias Koston), Patrick Sturm

Schiedsrichter: Sebastian Ankner (Kranzberg) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Damjan Knetemann (6.), 0:2 Jonas Grundmann (11.), 0:3 Patrick Sturm (12.), 0:4 Patrick Sturm (13.), 0:5 Sebastian Bittner (59. Eigentor), 0:6 Satuk Can (89. Eigentor)

Besondere Vorkommnisse: Stephan Hagleitner (SV Nord München-Lerchenau) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (45.).

Der TSV Rohrbach vergrößert durch den Sieg in Ingolstadt den Abstand auf die Abstiegszone auf sechs Punkte. Vor 150 Zuschauer markierte Thomas Dauer Mitte der ersten Hälfte das 1:0 für die Gäste. Nikolaos Saridis glich bis zur Pause zum 1:1 aus. Saridis flog dann nach dem Seitenwechsel in der 58. Minute vom Platz, eine Minute erhöhte Dauer auf 2:0 für Rohrbach. Michael Humbach machte den Sack zehn Minuten später dann endgültig zu. FC Fatih Spor Ingolstadt – TSV Rohrbach 1:3

FC Fatih Spor Ingolstadt: Marco Ernhofer, Muhammed Demirkol, Dardan Berisha, Ralf Schröder, Alvaro Mehmetovic (46. Ramazan Kurnaz), Erdogan Nasufaj, Nikolaos Saridis, Marko Miskovic, Baris Soysal, Boubacarr Saho (70. Quirin Nuber), Mehmet Sin (46. Peter Veit) - Trainer: Serkan Demir

TSV Rohrbach: Marco Zieglmeier, Andreas Maier, Tobias Eules (92. Alex Telari), Leon Hagen, Maximilian Merkl (78. Matthias Kaindl), Thomas Dauer, Marius Fiederer (84. Arnis Rushiti), Daniel Rückert (90. Sebastian Harastko), Thomas Schwarzmeier (67. Alem Husejnovic), Hannes Frank, Michael Humbach - Trainer: Stefan Klos

Schiedsrichter: Lorenzo De Marco (München ) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Thomas Dauer (25.), 1:1 Nikolaos Saridis (40.), 1:2 Thomas Dauer (59.), 1:3 Michael Humbach (69.)

Rot: Nikolaos Saridis (58./FC Fatih Spor Ingolstadt/wiederholtes Foulspiel)

Der SVA Palzing hat sein Heimspiel gegen den FC Aschheim verloren und bleibt Tabellenletzter der Bezirksliga Nord. Andre Bauer ließ die Heimfans nach 14 Minuten auf einen Dreier hoffen, doch schon neun Minuten später gelang dem FC durch einen direkt verwandelten Freistoß durch Andreas Petermeier der Ausgleich. Nach der Pause war es Alessandro Luzzi, der den Dreier für die Mannschaft von Thomas Seethaler eintütete. Aschheim hat durch den Sieg jetzt 21 Zähler auf dem Konto und steht im gesicherten Tabellenmittelfeld. SV Ampertal Palzing – FC Aschheim 1:2

SV Ampertal Palzing : Christian Berghammer, Michael Wellenhofer, Julian Wölfle, Simon Stephan, Vitus Schweiger (58. Simon Rannertshauser-Widmann), Leon Klingseisen, Tim Bausch (76. Onur Tas), Andre Bauer, Fabian Radlmaier (29. Benedikt Reiter), Noah Staudt, Alexander Schneider (65. Austin Idukpaye) - Trainer: Gianluca Dello Buono

FC Aschheim: Leon Westner, Christos Ketikidis, Falk Schubert, Domenico Contento, Maximilian Finke (76. Alexandros Takiris), Andreas Petermeier (91. Lenny Gremm), Alessandro Luzzi (67. Michael Baumgärtel), Patrick Müller, David Müller, Alpay Özgül (85. Moritz Willer), Alessandro De Marco (80. Milorad Stanojevic) - Trainer: Thomas Seethaler

Schiedsrichter: Rupert Steininger (Schwabing) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Andre Bauer (14.), 1:1 Andreas Petermeier (23.), 1:2 Alessandro Luzzi (51.) Spiele am Samstag:

Der SV Dornach hat das Topspiel des 13. Spieltages in der Bezirksliga Nord sehr deutlich gegen den FSV Pfaffenhofen/Ilm verloren. Die Gäste gingen bereits nach drei Minuten durch Dominik Binder in Führung. 20 Minuten später egalisierte Markus Buck für die Hausherren. Der Ausgleich hielt jedoch nur fünf Minuten. Philipp Schuler brachte den FSV erneut in Führung. Jose Maximilano Andrade Ceballos erhöhte noch vor der Pause per Elfmeter auf 3:1. Spätestens als der Offensivspieler seinen zweiten Treffer nach rund einer Stunde erzielte, war die Partie entschieden. Dominik Binder setzte ebenfalls mit seinem zweiten Tor in der 77. Spielminute den Schlusspunkt. Josef Zander (84.) und Suheyp Trabelsi (90.) bekamen auf Seiten der Hausherren in der Schlussphase noch eine Zeitstrafe sowie Letztgenannter auch noch die rote Karte (90.). Die Gäste aus Pfaffenhofen übernehmen damit die Tabellenführung. SV Dornach – FSV Pfaffenhofen/Ilm 1:5

SV Dornach: Dominik Bertic, Manuel Wagatha, Johannes Wanzinger (68. Nedim Bagci), Maximilian Leidecker (86. Albert Hofberger), Touré Achraf Mamam (66. Wolfgang Wutzer), Suheyp Trabelsi, Markus Buck, Malik Abasse, Noah Soheili, Josef Zander, Manuel Ring (77. Simon Reitmayer) - Trainer: Alexander Schmidbauer - Trainer: Manuel Ring

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Maximilian Bleisteiner, Manuel Riebold, Julian Hippacher, Maximilian Voelke, Paolo Cipolla (81. Tobias Oesterle), Dominik Binder, Sebastian Waas (63. Nico Ziegler), Philipp Schuler (60. Maurice Untersänger), Simon Heigl (67. Stefan Wagner), Paul Starzer (78. Zakaria Semache), Jose Maximiliano Andrade Ceballos - Trainer: Gerhard Lösch

Schiedsrichter: - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Dominik Binder (3.), 1:1 Markus Buck (23.), 1:2 Philipp Schuler (28.), 1:3 Jose Maximiliano Andrade Ceballos (37. Foulelfmeter), 1:4 Jose Maximiliano Andrade Ceballos (59.), 1:5 Dominik Binder (77.)

Rot: Suheyp Trabelsi (90./SV Dornach/)



Aufsteiger BC Attaching hat einen wichtigen Heimsieg gelandet und damit vorerst drei Punkte auf die Abstiegsränge. Mann des Spiels war Domenic Hörmann, der sowohl das 1:0 (13.) als auch das 2:0 (32.) vor der Pause erzielte. Rudi Gerhartsreiter verkürzte kurz nach der Pause für den SVN München (53.) und machte es noch einmal spannend. In der Nachspielzeit traf Didier Nguelefack per Elfmeter zur endgültigen Entscheidung. BC Attaching – SVN München 3:1

BC Attaching: Hans Gamperl, Franz Gamperl (91. Stephan Fürst), Manuel Thalhammer, Marvin Haug, Sebastian Aigner, Daniele Chezzi, Lukas Maximilian Hübner (46. Imouroine Ouro-Agouda), Mathias Staudigl (72. Muhamed Hajric), Domenic Hörmann, Maximilian Tessner (80. Fareed Tourey), Didier Nguelefack - Trainer: Enes Mehmedovic

SVN München: Samy Günaydin, Darius Awoudja (39. Julien Santana-Mielke), Miguel Fantl, Luka Topic, Baran Sagiroglu, Rudi Gerhartsreiter, Ante Basic (46. Maximilian Ahammer), Julius Beck, Ekrem Kardesoglu, Lorent Rexhepi, Rany Mohamed Hassan Elbelouny (39. Valon Zeka) - Trainer: Dennis Magro

Schiedsrichter: Johannes Wagner (Ingolstadt) - Zuschauer:

Tore: 1:0 Domenic Hörmann (13.), 2:0 Domenic Hörmann (32.), 2:1 Rudi Gerhartsreiter (53.), 3:1 Didier Nguelefack (90.+5 Foulelfmeter)

Der VfB Eichstätt II hat den VSST Günzlhofen-Oberschweinbach klar mit 3:0 geschlagen und sich damit endgültig vorerst aus dem Keller verabschiedet. Der Aufsteiger dagegen bleibt weiter unten drin. Valentin Eichlinger brachte den VfB nach rund einer halben Stunde in Front (34.). Senih Fazlji erhöhte wenige Augenblicke nach der Pause (47.). Eichlinger erzielte in der Schlussphase den letzten Treffer (83.). VfB Eichstätt II – VSST Günzlhofen-Oberschweinbach 3:0

VfB Eichstätt II: Florian Rauh, Julian Scholl, Dominik Wolfsteiner, Markus Bittl, Markus Waffler, Luca Oehler, Valentin Eichlinger (84. Semih Maden) (85. Semih Maden), Senih Fazlji, Ermin Alagic (63. Jakob Luff), Maximilian Eberlein (69. Marcel Jasmann), Johannes Fiedler - Trainer: Max Dörfler - Trainer: Julian Scholl

VSST Günzlhofen-Oberschweinbach : Nico Theiß, Cengizhan Tümtürk, Doader Mala (61. Josef Scheb), Heiko Roth (41. Paul Fischer), Marco Schnellinger, Edvin Selimovic, Michael Zach, Kevin Roth, Hakan Özdemir (84. Philipp Gruschka), Kelvin Gomez, Ritvan Maloku - Trainer: Qemajl Beqiri

Schiedsrichter: Etienne Fromme () - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Valentin Eichlinger (34.), 2:0 Senih Fazlji (47.), 3:0 Valentin Eichlinger (83.) Spiel am Freitag: