BZL Nord: Dachau springt an Spitze - Palzing mit Big Points

Spiele am Sonntag

Der SV Walpertskirchen hat sein Gastspiel bei der SpVgg Kammerberg mit 2:0 für sich entschieden. Nils Wölken stellte die Weichen in der 26. Minuten auf Auswärtssieg, nach einer gespielten Stunde stellte Maximilian Spreitzer auf 2:0. Beide Teams stehen nun mit 22 Punkten und einer Tordifferenz von +5 auf den Plätzen zwei und drei. Aufgrund des heutigen direkten Vergleichs hat Walpertskirchen mit Platz zwei die Nase minimal vorn. SpVgg Kammerberg – SV Walpertskirchen 0:2

SpVgg Kammerberg: Nicolas Eicher, Thomas Eichenseer, Alexander Nefzger, Justin Fauland, Marko Bilkić (86. Christof Pihale), Robert Villand, Mario Stanić (58. Jan Lipovsek), Martin Reindl (58. Lukas Fladung), Domenik Kaiser (86. Daniel Seybold), Dario Stanić (71. Florian Machl), Peter Graf - Trainer: Thomas Eichenseer - Trainer: Victor Medeleanu

SV Walpertskirchen: Florian Leininger, Martin Deutinger, Benedikt Schuler (79. Noah Baumann), Tobias Rauch, Raphael Hösl, Florian Baumann (86. Stefan Pfanzelt), Marius Orthuber (62. Felix Zehetmaier), Maximilian Spreitzer (71. Paul Jäger), Nils Wölken, Michael Gartner (62. Luca Fellermeier), Christian Käser - Trainer: Josef Heilmeier - Trainer: Nils Wölken

Schiedsrichter: Raphael Salzberger (Mühldorf a. Inn) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Nils Wölken (26.), 0:2 Maximilian Spreitzer (60.)

Der neue Tabellenführer der Liga heißt ASV Dachau! Beim TSV München 1954 konnten die Gäste mit 4:2 gewinnen. Maxi Bergner brachte den ASV in der 22. Minute in Führung, im Anschluss drehte Berkan Altug die Partie für seine Farben (26. und 41.). Nach dem Seitenwechsel schaltete Dachau aber einige Gänge hoch, durch die Tore von Sebastian Mack (61. und 86.) und Leonardo die Pasquale (81.) wurde aus dem 2:1 ein 2:4. Der TSV München 1954 rutscht auf Rang elf zurück. TSV München 1954 – ASV Dachau 2:4

TSV München 1954: Markus Blohmann, Samet Bastürk, Collin Appiah, Manuel Exner (67. Mustafa Yemin), Dennis Appiah, Berkan Altug, Adam Puta, Giuliano Rubenbauer, Bleron Pirku, Marcel Scheingraber (74. Halil Bursa), Ahmet Ünal - Trainer: Adam Puta

ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Stefan Aust, Luca Demmel, Maximilian Bergner, Thomas Rieger, Leon Schleich (81. Muhammed Chaouch), Niklas Kiermeier, Harun Mohamed (54. Sebastian Mack), Leonardo di Pasquale (88. Sebastian Just), Onur Cetin (74. Matthias Cebulla) - Trainer: Matthias Koston

Schiedsrichter: Dominik von Maffei (Miesbach) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Maximilian Bergner (22.), 1:1 Berkan Altug (26.), 2:1 Berkan Altug (41.), 2:2 Sebastian Mack (61.), 2:3 Leonardo di Pasquale (81.), 2:4 Sebastian Mack (86.)

Der SV Ampertal Palzing hat den Kellerkrimi gegen den TSV Ober- Unterhaunstadt mit 2:1 für sich entschieden. Die Gastgeber gingen zunächst durch Ramazan Kurnaz in Front (40.), noch im ersten Durchgang konnte Dominic Schermbach aber ausgleichen (45.). In Halbzeit zwei brachte Andre Bauer die Gäste auf die Siegerstraße, die sie nicht mehr verlassen sollten. Zum Ende hin wurde das Spiel ziemlich unschön, gleich drei Spieler der Hausherren wurden des Platzes verwiesen. Palzing schiebt sich mit dem Dreier an Ober- Unterhaunstadt vorbei, die beiden Mannschaften auf den Plätzen 14 und 15 trennen aber nur zwei Punkte. TSV Ober- Unterhaunstadt – SV Ampertal Palzing 1:2

TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, Enes Erdogan, Amadeus Taubert, Florian Diegel (61. Dogan Tiryaki), David Polster, Fabio Udella, Angelo Boharu (65. Nail Dizdarevic), Baris Soysal, Ramazan Kurnaz, Alem Husejnovic (84. Cem Hezer) - Trainer: Servet Mengilli

SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Tobias Wirth, Maximilian Berndl, Mirnes Gurbeta, Antonius Fischer-Stabauer (65. Simon Emmersberger), Marcel Radlmaier (40. Ioannis Argiriadis), Liam Russo (57. Andrej Valdivia), Michael Tafelmaier, Fabian Radlmaier, Andre Bauer (74. Samuel Thaler), Dominic Schermbach (82. Laurentino Contu) - Trainer: Enes Mehmedovic

Tore: 1:0 Ramazan Kurnaz (40.), 1:1 Dominic Schermbach (45.), 1:2 Andre Bauer (58.)

Gelb-Rot: David Polster (92./TSV Ober- Unterhaunstadt/)

Gelb-Rot: Baris Soysal (95./TSV Ober- Unterhaunstadt/)

Rot: Baran Cakir (95./TSV Ober- Unterhaunstadt/)

Der TSV Gaimersheim konnte den FC Moosinning mit 2:1 bezwingen und den Abstand auf die gefährliche Zone vergrößern. Stefan Haas brachte die Gäste zwar nach einer Stunde in Front, Nico von Swiontek Brzezinski glich aber nur sechs Minuten später aus. In der 90. Minute machte David Meier mit seinem Lucky Punch den Heimsieg perfekt. Gaimersheim ist nun Achter, Moosinning rutscht auf Platz 13 zurück. TSV Gaimersheim – FC Moosinning 2:1

TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Lucas Götz, Qendrim Hoti, Simon Bellinghausen, Dennis Hüttinger, Nicolae Nechita, Marcus Keilwerth (46. Zoltan Vati), Hakan Düzgün (65. David Meier), Philipp Stipic (74. Tim Kriegl), Nico von Swiontek Brzezinski, Domenic Raimann (65. Eron Dervisi) - Trainer: Manfred Kroll

FC Moosinning: Aaron Siegl, Tobias Hartmann (63. Maximilian Schmid), Maximilian Voelke, Nicolai Brugger, Stefan Haas, Fabian Ulitzka, Felix Meier, Marco Esposito, Tobias Killer, Maximilian Siebald, Christian Häusler (74. Jean Monty Mendama) - Trainer: Christoph Ball

Tore: 0:1 Stefan Haas (60.), 1:1 Nico von Swiontek Brzezinski (66.), 2:1 David Meier (90.)

Der FC Fatih Ingolstadt wartet weiter auf den ersten Saisonpunkt. Gegen den FC Langengeisling war erneut nichts zu holen, mit 0:7 ging man baden. Für die Gäste trafen Sebastian Schubert, Kilian Kaiser, Maximilian Maier, Fabian Kohlmann und Maximilian Birnbeck (7., 59., 62., 79., 90.+1 und 90.+2). In der 54. Minute flog Ingolstadts Attila Demir zudem mit gelb-rot vom Platz. Mit den drei Punkten verbessern sich die Langengeislinger auf Platz 12. FC Fatih Spor Ingolstadt – FC Langengeisling 0:7

FC Fatih Spor Ingolstadt: Daniel Wolf, Emre Berk, Faruk Rencber, Sebastian Rutkowski, Muhammed Can Tural (62. Murat Pasliyer), Aaron Toski (77. Mamadou Diallo), Ugur Genc, Atilla Demir, Semih Karataş (56. Robert Henemann), Eray Genc (62. Lukat Soysal), Bright Aikhionbare - Trainer: Atilla Demir

FC Langengeisling: Paul Maiberger, Lucas Seeholzer, Maximilian Maier, Severin Stenzel (74. Kilian Stenzel), Paul Bucher, Carlos Prados, Kilian Kaiser (74. Faruk Sitou), Karim Howlader (62. Maximilian Birnbeck), Fabian Kohlmann, Valentin Bachmeier (81. Philipp Maiberger), Sebastian Schubert (62. David Riederle) - Trainer: Maximilian Hintermaier

Tore: 0:1 Sebastian Schubert (7.), 0:2 (39.), 0:3 Kilian Kaiser (59.), 0:4 Maximilian Maier (62.), 0:5 Fabian Kohlmann (79.), 0:6 Maximilian Birnbeck (90.+1), 0:7 Maximilian Birnbeck (90.+3)

Gelb-Rot: Atilla Demir (54./FC Fatih Spor Ingolstadt/)

Spiele am Freitag