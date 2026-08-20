BZL Nord: Dachau kontert Garchinger Doppelpacker

Garching empfängt den ASV Dachau.

Englische Woche in der Bezirksliga Nord! Am 5. Spieltag traf SE Freising auf Ampertal Palzing, Dornach musste in Rohrbach antreten. Der FC Aschheim wollte in Garching die ersten Punkte sammeln. Garching empfing den ASV Dachau. Die Live-Ticker im Überblick.

Spiel am Donnerstag

Spiele am Mittwoch

420 Zuschauer sahen am 5. Spieltag der Bezirksliga, wie der SC Eintracht Freising den SV Ampertal Palzing mit 2:0 bezwang. Lange blieb die Partie ausgeglichen und umkämpft, mit Chancen auf beiden Seiten, ehe Florian Hölzl nach schöner Vorarbeit in der 59. Minute die Heimelf in Führung brachte. Palzing versuchte, den Rückstand zu egalisieren, kam jedoch nicht mehr wirklich vor das Freisinger Gehäuse. Kurz vor dem Abpfiff setzte Osaro Aiteniora in der 88. Minute mit dem 2:0 den Schlusspunkt. Mit großer Mithilfe des Palzinger Keepers, dem die recht harmlose Flanke durch die Finger flutschten. SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Osaro Aiteniora, Iosif Racean (32. Florian Wagner), Maximilian Schaar, Felix Fischer, Andreas Abstreiter (80. Bastian Lomp), Florian Hölzl, Jakob Schmid (82. Jonathan Kleimann), Fabrizio Brandes, Florian Huber - Co-Trainer: Christoph Glas

SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Maximilian Berndl, Laurentino Contu, Antonius Fischer-Stabauer, Philipp Götz, Marcel Radlmaier, Michael Tafelmaier (55. Ferdinand Merckens) (79. Ferdinand Rank), Edin Smajlovic, Luca Stubenvoll (62. Leon Steinkühler), Andre Bauer, Ivan Rakonic (75. Samuel Thaler) - Trainer: Enes Mehmedovic

Schiedsrichter: Julian Neumann (Wörth) - Zuschauer: 420

Tore: 1:0 Florian Hölzl (59.), 2:0 Osaro Aiteniora (88.)

Drama und Spannung bis zu letzten Sekunde! Der TSV Rohrbach gewann einen Punkt gegen Landesliga-Absteiger SV Dornach. Nachdem Felix Partenfelder die "Dornen" in der 43. Minute in Führung gebracht hatte, traf Jonah Schabenberger in der sechsten Minute der Nachspielzeit zum umjubelten Ausgleich für die Mannen von Spilertrainer Philipp Federl. TSV Rohrbach – SV Dornach 1:1

TSV Rohrbach: Jürgen Maier, Andreas Maier, Thomas Hammerschmid, Enes-Fuat Mete (51. Christoph Seiler) (75. Daniel Kremer), Michael Sterr, Jonas Prawda (91. Jonah Schabenberger), Philipp Federl, Yannik Werle, Julian Herzer, Erduart Rushiti, Nico Elfinger (91. Moritz Schapfl) - Spielertrainer: Philipp Federl

SV Dornach: Dominik Bertic, René Reiter, Manuel Wagatha, Simon Reitmayer, Albert Hofberger (85. Vanja Vranjes), Maurice Albers, Domenico De Marco, Myroslav Mitin, Fabian Aicher (79. Luca Geiling), Felix Partenfelder, Lorenz Scholz (73. Christian Häusler) - Trainer: Robert Rakaric

Schiedsrichter: Felix Spindler - Zuschauer: 102

Tore: 0:1 Felix Partenfelder (43.), 1:1 Jonah Schabenberger (90.+6)

Da war Feuer drin! Vor 400 Zuschauern setzte sich der TSV Gaimersheim mit 1:0 gegen den FC Gerolfing durch. Michael Kraft erzielte das Tor des Tages in der 77. Minute. Schiedsrichter Kaminski hatte dabei alle Hände voll zu tun. Ganze acht Gelbe Karten verteilte der Unparteiische. TSV Gaimersheim – FC Gerolfing 1:0

TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Lucas Götz, Riza Gruber, Mykyta Sapunov, Mika Schillig (60. Eron Dervisi), Gabriel Weiß (60. Denis Janjic), Nicolae Nechita, Luca Mancini (85. Tarik Ahmetovic), Marcus Keilwerth (80. Samuel Ulrich), Marlon Hochwart (60. Luis Friedrich), Michael Kraft - Trainer: Manfred Kroll

FC Gerolfing: Michael Oblinger, Flaur Bashota (79. Mamadou Diallo), Marko Miskovic, Philipp Haunschild, Lukas Achhammer, David Simm (59. Timo Kraus), David Wendrich, Atilla Demir, Ugur Genc (51. Leonit Ismajli), Giulio Conti, Leo Zängler (88. Donat Bashota) - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch

Schiedsrichter: Poul Kaminski (München) - Zuschauer: 400

Tore: 1:0 Michael Kraft (77.)

Der SV Waldperlach untermauert seine Position in der Spitzengruppe und schraubt sein Punktekonto auf zwölf Zähler. Beim Aufsteiger SV Denkendorf setzte sich das Team von Sebastian Wastl denkbar knapp mit 1:0 durch. Sayfulla Khutsurov leiß die "Woidler" in der 78. Minute jubeln. SV Denkendorf – SV Waldperlach 0:1

SV Denkendorf: Jeton Zeka, Fabian Hundsdorfer, Thomas Kirschner, Philip Bauer, Ostap Nechaj, Bastian Stadler (75. Matthias Pickl), Johannes Lehner, Jonas Löffler (84. Simon Pfahler), Marius Heß (88. Sebastian Mayer), Marcel Jasmann, Lukas Bauer (68. Johannes Treffer) - Trainer: Denis Dinulovic

SV Waldperlach: Benedikt Heinrich, Umutcan Aksoy, Jannik Dzösch, Alexander Mrowczynski, Roberto Valanzano, Semir Gracic, Sayfulla Khutsurov, Marko Todorovic, Velson Nishori (46. Jamshid Mohammadi) (75. Alessandro Contento), Dzenis Toskic (71. Amanuel Wodere), Philipp Schaefer (63. Hicham Bouraima) - Trainer: Sebastian Wastl

Schiedsrichter: Ken Eichentopf (München) - Zuschauer: 130

Tore: 0:1 Sayfulla Khutsurov (78.)

15, 17, 20 und der Heimsieg war da! Reimt sich nicht, dennoch zauberte der TSV Allershausen fulimante fünf Minuten auf den Rasen und bog früh in Richtung Heimsieg ein. Kammerberg wehrte sich, verkürzte durch Mijatovic (60. Minute) und Aliji (80. Minute), doch der Dreierschlag war eine zu große Bürde, die sich die SpVgg zu Beginn der Partie aufhalste. TSV Allershausen – SpVgg Kammerberg 3:2

TSV Allershausen: Marcel Zach, Maciej Machi, Lukas Zainer, Simon Raabe, Jaleel Kanze (82. Alexander Christophersen), Alexander Holzmaier, Domenik Baller (91. Simon Hilmer), Luca Rothamer, Thomas Ostermaier, Lukas Kern, Joshua Goodluck (64. Jasko Hamzagic) - Trainer: Michael Stiller

SpVgg Kammerberg: Daniil Battermann, Thomas Eichenseer, Christof Pihale, Beren Mete, Johannes Petschner (7. Florim Aliji), Lucio Gonzalo Theveny, Ardian Bashota, Benedikt Holzmeier, Philipp Beetz, Domenik Kaiser, Ivan Mijatovic (66. Dominik Daubner) - Trainer: Maximilian Zgud-Schoeppner

Schiedsrichter: Niklas Hampel (Mammendorf) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Jaleel Kanze (15.), 2:0 Thomas Ostermaier (17.), 3:0 Domenik Baller (20.), 3:1 Ivan Mijatovic (60.), 3:2 Florim Aliji (80.)

Ein frühes Eigentor entschied die Partie in Garching: Gabriel Laci lenkte den Ball in der sechsten Minute ins eigene Netz und bescherte dem FC Türk Sport Garching damit den einzigen Treffer des Abends. Am Ende blieb es beim knappen 1:0 vor 30 Zuschauern. Der FC Aschheim bleibt damit weiter ohne jeglichen Punktgewinn, während sich Garching oben festsetzt. FC Türk S. Garching – FC Aschheim 1:0

FC Türk S. Garching: Florian Rauh, Bryan Stubhan, Yanis Marseiler, Uros Mirkovic (56. Emirhan Keklikci), Armin Krndzija, Thomas Schreiner (56. Dogan Günes), Emre Altunay (81. Selim Magat), Harun Mohamed, Andreas Jerkovic, Kaan Aygün, Baldwin Wilson (68. Premtim Osmani) - Trainer: Fatih Topcu

FC Aschheim: Amar Isaković, Falk Schubert, Jehova Emanuel (74. Kirubel Getnet), Noah Jovisic, Altan Duman, Luka Jovičić, Christ Emmanuel Makangilu, Gabriel Laci (72. Salih Uysal), Leon Hoffmann, Dylan Agbarha (65. Edouard Amissi) - Trainer: Mirza Mesic

Schiedsrichter: David Feistauer (Bad Tölz) - Zuschauer: 30

Tore: 1:0 Gabriel Laci (6. Eigentor)