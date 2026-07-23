BZL Nord: Dachau feiert Auftaktsieg gegen Waldperlach

Vorhang auf! Der 1. Spieltag der Bezirksliga Nord steht in den Startlöchern! Das Eröffnungsspiel bestritt der ASV Dachau und der SV Waldperlach. Die Live-Ticker im Überblick.
Start nach Maß für den ASV Dachau! Im Eröffnungsspiel der Saison 2026/27 besiegte die Mannschaft von Matthias Koston den SV Waldperlach mit 2:0. Das erste Tor der neuen Spielzeit gelang Joel Arthur in der 21. Minute. Jonas Grundmann verdoppelte kurz nach der Pause, indem er vom Punkt traf.
ASV Dachau – SV Waldperlach 2:0
ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Luca Demmel, Justin Oko (80. Marco Demmel), Noah Bezjak, Abbas Syed Hassan (73. Leon Aust), Niklas Kiermeier, Christian Herzog, Leonardo di Pasquale (93. Leon Elfers), Jonas Grundmann (87. Muhammed Chaouch), Joel Arthur (83. Matthias Cebulla) - Trainer: Matthias Koston - Trainer: Stefan Gutsmiedl
SV Waldperlach: Benedikt Heinrich, Umutcan Aksoy (85. Linus Hausch), Jannik Dzösch, Alexander Mrowczynski, Alessandro Contento, Roberto Valanzano (75. Sayfulla Khutsurov), Marko Todorovic, Velson Nishori (46. Amanuel Wodere), Jamshid Mohammadi (63. Hicham Bouraima), Dzenis Toskic, Philipp Schaefer - Trainer: Sebastian Wastl
Schiedsrichter: Daniel Simon Schneider (Freising) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Joel Arthur (21.), 2:0 Jonas Grundmann (53. Foulelfmeter)