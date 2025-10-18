BZL Nord 🗣: Bittere Pleite ärgert München 54 – Altenerding zufrieden

Mohammed Asad, Sportdirektor von München 54: »Heute hat sicherlich nicht der Bessere gewonnen. Wir sind mit 1:0 in Führung gegangen, mussten dann aber durch zwei individuelle Fehler noch vor der Halbzeit den Rückstand zum 1:2 hinnehmen. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel komplett übernommen. Nach einer Notbremse an unserem Stürmer, der alleine auf den Torwart zulief, hat der Gegner eine Rote Karte bekommen. Den anschließenden Freistoß konnten wir sehenswert zum 2:2 verwandeln. Fünf Minuten vor Schluss hatten wir eine hundertprozentige Torchance, die wir leider nicht genutzt haben. Wie es im Fußball manchmal läuft, hat unser Torwart in der 98. Minute noch einen gefährlichen Freistoß gehalten, im anschließenden Gerangel gab es jedoch ein Foul im Sechzehner und den Elfmeter gegen uns, der verwandelt wurde. Warum es acht Minuten Nachspielzeit gab, ist mir ein Rätsel. Trotzdem Glückwunsch an Moosinning.«