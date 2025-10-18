 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Durch den Punktgewinn in Rohrbach klettert die SpVgg Altenerding auf Rang fünf. (Archivfoto)
Durch den Punktgewinn in Rohrbach klettert die SpVgg Altenerding auf Rang fünf. (Archivfoto) – Foto: Andreas Heilmaier

BZL Nord 🗣: Bittere Pleite ärgert München 54 – Altenerding zufrieden

Reaktionen zum 14. Spieltag der Bezirksliga Nord

BZL Oberbayern Nord
VfR Garching
München 54
TSV Ober- Unterhaunstadt
Amp Palzing

München 54 hält gegen Moosinning lange mit, muss am Ende aber eine bittere Pleite hinnehmen. Die SpVgg Altenerding kann mit dem Remis in Rohrbach gut leben. Die ersten Stimmen zum 14. Spieltag der Bezirksliga Nord.

Heute, 13:00 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
3
2
Abpfiff

Mohammed Asad, Sportdirektor von München 54: »Heute hat sicherlich nicht der Bessere gewonnen. Wir sind mit 1:0 in Führung gegangen, mussten dann aber durch zwei individuelle Fehler noch vor der Halbzeit den Rückstand zum 1:2 hinnehmen. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel komplett übernommen. Nach einer Notbremse an unserem Stürmer, der alleine auf den Torwart zulief, hat der Gegner eine Rote Karte bekommen. Den anschließenden Freistoß konnten wir sehenswert zum 2:2 verwandeln. Fünf Minuten vor Schluss hatten wir eine hundertprozentige Torchance, die wir leider nicht genutzt haben. Wie es im Fußball manchmal läuft, hat unser Torwart in der 98. Minute noch einen gefährlichen Freistoß gehalten, im anschließenden Gerangel gab es jedoch ein Foul im Sechzehner und den Elfmeter gegen uns, der verwandelt wurde. Warum es acht Minuten Nachspielzeit gab, ist mir ein Rätsel. Trotzdem Glückwunsch an Moosinning

Heute, 14:00 Uhr
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
1
1
Abpfiff

Pedro Locke, Trainer der SpVgg Altenerding: »Das Unentschieden war gerecht, beide Mannschaften hatten zwei, drei gute Möglichkeiten, und haben daraus jeweils einen Treffer erzielt. Spielerisch war es kein schönes Bezirksliga-Spiel. Wir können mit dem einen Punkt gut leben, mehr war heute auch nicht drin.«

Die weiteren Spiele des 14. Spieltags der Bezirksliga Nord

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
15:00

Morgen, 13:00 Uhr
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
15:00

Heute, 13:00 Uhr
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
1
0
Abpfiff

Morgen, 14:30 Uhr
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
14:30

