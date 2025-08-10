BZL Nord: Besel-Wahnsinn in Gaimersheim – Spektakel bei Gerolfing

Beim FC Gerolfing fallen derzeit viele Tore. – Foto: Jürgen Meyer

Der 3. Spieltag der Bezirksliga Nord steht an: Am heutigen Sonntag empfing Walpertskirchen die SpVgg Altenerding zum Top-Spiel. Beide Mannschaften starteten mit zwei Siegen perfekt in die Saison. Der TSV Gaimersheim wollte gegen den SV Nord Lerchenau den ersten Dreier einfahren und lag lange auf Kurs. Außerdem traf München 54 auf Tabellenführer Gerolfing. Die Live-Ticker zum Nachlesen.

Spiele am Sonntag: Heute, 14:00 Uhr SV Walpertskirchen SV Walpertskirchen SpVgg Altenerding Altenerding 3 2 Der SV Walpertskirchen hat sich in einem packenden Duell gegen die SpVgg Altenerding mit 3:2 durchgesetzt und dabei einen späten Siegtreffer in der Nachspielzeit bejubelt. Vor 445 Zuschauern brachte Luca Fellermeier die Gastgeber nach 22 Minuten in Führung. Kurz vor der Pause glich Wiam Takruri für Altenerding aus (39.), doch Fellermeier stellte mit seinem zweiten Treffer noch vor dem Halbzeitpfiff den alten Vorsprung wieder her (45.). Leart Bilalli sorgte sechs Minuten vor Schluss für den erneuten Ausgleich (84.) und schien Altenerding einen Punkt im Top-Spiel zu sichern. Doch in der vierten Minute der Nachspielzeit war es Joker Florian Baumann, der den umjubelten Siegtreffer für Walpertskirchen erzielte und seinem Team drei Punkte bescherte. Der SVW bleibt damit ungeschlagen und feiert mit neun Punkten aus drei Spielen einen perfekten Saisonstart. Für die Gäste aus Altenerding war es die erste Niederlage, nach zuvor zwei Siegen. SV Walpertskirchen – SpVgg Altenerding 3:2

SV Walpertskirchen: Deniz Erden, Martin Deutinger, Benedikt Schuler (31. Maximilian Spreitzer), Tobias Rauch (56. Marius Orthuber), Noah Baumann, Florian Rauch (90. Stefan Pfanzelt), Daniel Schuler (79. Florian Baumann), Nils Wölken, Luca Fellermeier, Christian Käser, Paul Jäger

SpVgg Altenerding: Lukas Loher, Alexander Weiher, Ridwan Bello, Christoph Luberstetter, Nasim Khemissi, Pedro Flores, Johannes Dangl (60. Salomon Mwamba) (90. Lukas Rymas), Marco Baumann, Leart Bilalli, Wiam Takruri (88. Advam Vital Rocha De Oliveira), Mario Dipalo (76. Jannik Obermaier)

Schiedsrichter: Ariane Fichtl - Zuschauer: 445

Tore: 1:0 Luca Fellermeier (22.), 1:1 Wiam Takruri (39.), 2:1 Luca Fellermeier (45.), 2:2 Leart Bilalli (84.), 3:2 Florian Baumann (90.+4) Heute, 15:00 Uhr TSV Gaimersheim Gaimersheim SV Nord München-Lerchenau N. Lerchenau 1 6 Abpfiff Spektakel in Gaimersheim! Der SV Nord München-Lerchenau hat beim TSV Gaimersheim einen spektakulären Auswärtssieg gefeiert. Vor 200 Zuschauern brachte Marcus Keilwerth die Gastgeber nach 27 Minuten in Führung. Lange sah es nach einem knappen Heimsieg aus, doch dann schlug die Stunde von Dominik Besel. Der Gästestürmer glich zunächst in der 58. Minute aus und drehte das Spiel acht Minuten später mit seinem zweiten Treffer. Doch das war erst der Anfang, denn in der Schlussphase wurde Besel dann zum absoluten Matchwinner: Binnen drei Minuten legte er die Treffer drei, vier und fünf nach (80., 82., 83.) und sorgte für klare Verhältnisse. Den Schlusspunkt setzte Joker Andreas Weiß in der Nachspielzeit zum 6:1-Endstand.

TSV Gaimersheim – SV Nord München-Lerchenau 1:6

TSV Gaimersheim: Sebastian Hirschbeck, Lucas Götz, Simon Bellinghausen, Dennis Hüttinger (79. Elias Burgfeld), Nicolae Nechita, Marcus Keilwerth, Hakan Düzgün (84. Ubeyd Demirkol), Thomas Schreiner, Philipp Stipic (63. Luca Mancini), Nico von Swiontek Brzezinski, Domenic Raimann (63. Peter Veit) (79. Denis Janjic)

SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler (61. Thomas Winterer), Mats Gebelein, Nikolaos Mangasaros (86. Andreas Weiß), Yasir Ammar Sami (84. Benedikt Wellnhofer), Jungne Chonker, Edin Smajlovic, Arbnor Segashi (84. Patrick Neser), Dominik Besel (84. Amanuel Wodere), Mats Hoffmann, Karl-Heinz Lappe

Schiedsrichter: Christoph Nuernbergk (München) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Marcus Keilwerth (27.), 1:1 Dominik Besel (58.), 1:2 Dominik Besel (66.), 1:3 Dominik Besel (80.), 1:4 Dominik Besel (82.), 1:5 Dominik Besel (83.), 1:6 Andreas Weiß (90.+1) Heute, 15:00 Uhr TSV München 1954 München 54 FC Gerolfing Gerolfing 3 3 Abpfiff Der TSV München 1954 und der FC Gerolfing teilten vor 80 Zuschauern die Punkte. Timo Kraus brachte die Gäste bereits nach 13 Minuten in Führung, doch Berkan Altug glich per Foulelfmeter aus (19.). Kurz vor der Pause schlug Gerolfing doppelt zu: Leo Zängler (40.) und erneut Kraus (42.) sorgten für die 3:1-Führung. Doch die Gastgeber gaben nicht auf. Noch vor dem Halbzeitpfiff verkürzte Florian Morina auf 2:3 (44.). Nach dem Seitenwechsel gelang Giuliano Rubenbauer schließlich der Ausgleich zum 3:3-Endstand (59.). Gerolfing bleibt mit sieben Punkten aus drei Spielen in der Spitzengruppe, während die Münchner mit vier Punkten einen soliden Saisonstart zu verzeichnen haben. TSV München 1954 – FC Gerolfing 3:3

TSV München 1954: Markus Blohmann, Samet Bastürk, Manuel Exner, Omar Seni Worogo, Berkan Altug (87. Chams Chbiki), Adam Puta, Giuliano Rubenbauer (76. Dennis Appiah), Korab Rusiti, Marcel Scheingraber (70. Johan Colin Feilscher), Halil Bursa, Florian Morina (76. Jorame Zitoto Dembo)

FC Gerolfing: Florian Meier, Matthias Hamm, Armin Bortenschlager (46. Donat Bashota), Bastian Heigl, Felix Winkelmeyr (44. Den Lovric), Timo Kraus, David Simm (95. Elias Simm), David Wendrich, Max Seitle, Leo Zängler (80. Julien Bajer), Mamadou Diallo (60. Leonardo Lucic)

Schiedsrichter: Lucas Jerlich (München) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Timo Kraus (13.), 1:1 Berkan Altug (19. Foulelfmeter), 1:2 Leo Zängler (40.), 1:3 Timo Kraus (42.), 2:3 Florian Morina (44.), 3:3 Giuliano Rubenbauer (59.)

Spiel am Samstag:

Nach einer torlosen ersten Halbzeit durften die Gäste aus Freising dank Matchwinner Joshua Steindorf jubeln. Knappe zehn Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Steindorf die SE-Führung, bevor er keine zehn Zeigerumdrehungen nachlegte. Die endgültige Entscheidung lieferte Jonathan Kleimann in der Nachspielzeit. FC Moosinning – SC Eintracht Freising 0:3

FC Moosinning: Aaron Siegl, Tim Schmolmann, Nicolai Brugger, Thomas Auerweck, Stefan Haas (75. Stephan Mayer), Fabian Ulitzka, Abdelaziz Abdane (75. Maximilian Schmid), Marco Esposito, Maximilian Siebald, David Kamm, Christian Häusler - Trainer: Christoph Ball

SC Eintracht Freising: Georgios Blantis, Marcel Hack (80. Iosif Racean), Rafael Wiesinger, Andreas Abstreiter (88. Jonathan Kleimann), Maximilian Schaar, Felix Fischer, Maximilian Rudzki, Bastian Lomp (80. Luca Stubenvoll), Louis Goldbrunner, Christian Schmuckermeier (46. Fabrizio Brandes), Joshua Steindorf - Trainer: Alexander Schmidbauer

Tore: 0:1 Joshua Steindorf (58.), 0:2 Joshua Steindorf (67.), 0:3 Jonathan Kleimann (90.+4) Spiele am Freitag:

Der ASV Dachau hat zum Auftakt des dritten Spieltags der Bezirksliga Ost seinen zweiten Saisonsieg im dritten Spiel der Saison 2025/2026 gefeiert. Niklas Kiermeier brachte den ASV vor einer Mini-Kulisse von 65 Zuschauern früh in Front (6.). Cihan Öztürk baute die Führung knapp 20 Minuten später auf 2:0 aus (27.). In der zweiten Halbzeit konnten die Gäste aus Rohrbach verkürzen. Kurz nach dem Wiederanpfiff traf Spielertrainer Philipp Federl. Der Treffer änderte jedoch schlussendlich nichts am Dreier des ASV. Die Hausherren überholen damit den TSV, der die erste Saisonpleite kassiert, in der Tabelle. ASV Dachau – TSV Rohrbach 2:1

ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Stefan Aust, Luca Demmel (61. Tobias Erl), Justin Oko, Leon Aust, Maximilian Bergner, Thomas Rieger, Niklas Kiermeier (73. Leon Sauermann), Kilian Knöferl (95. Michael Pech), Leonardo di Pasquale (73. Leon Schleich), Cihan Öztürk (93. Sergen Retzep) - Trainer: Matthias Koston

TSV Rohrbach: Tobias Lindlmaier, Maximilian Merkl, Thomas Hammerschmid, Michael Humbach, Daniel Rückert (85. Thomas Vollnhals), Gabriel Niedermeir, Jonas Prawda, Philipp Federl, Thomas Schwarzmeier (46. Julian Herzer), Niklas Schabenberger (46. Kai Suzuki), Erduart Rushiti (69. Michael Sperrer) - Trainer: Philipp Federl

Tore: 1:0 Niklas Kiermeier (6.), 2:0 Cihan Öztürk (27.), 2:1 Philipp Federl (48.)

Der VfR Garching holte am Freitagabend den ersten Pflichtspielsieg nach dem Abstieg aus der Landesliga. Beim Aufsteiger TSV Ober- Unterhaunstadt setzte sich der ehemalige Regionalligist deutlich durch. Mann des Spiels war Leon Fellner der drei der vier Garchinger Treffer erzielte. Der Dreierpacker brachte den VfR bereits früh auf die Siegerstraße. Nach zehn Minuten traf Fellner zum ersten Mal. Sein zweiter Streich gelang ihm zehn Zeigerumdrehungen später. Kurz nach der Pause sorgte Mike Niebauer für die frühe Vorentscheidung (48.). Tarik Ahmetovic verkürzte zwar für die Hausherren (54.), doch dies war nicht mehr als Ergebniskosmetik. Wenige Augenblicke vor dem Ende netzte auf der Gegenseite Fellner dann noch zum dritten Mal. Garching steht damit nun vor dem Heimteam in der Tabelle. TSV Ober- Unterhaunstadt – VfR Garching 1:4

TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, Enes Erdogan, David Romanow (57. Dogan Tiryaki), Nico Hirschle, Florian Diegel, Fabio Udella, Angelo Boharu (78. Nico Hirschle), Baris Soysal, Tarik Ahmetovic (62. Ramazan Kurnaz), Manuel Hunner - Trainer: Servet Mengilli

VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Vitus Eicke, Staas Mitko, Dominik Eisl (71. Marcel Matkowitz), Lukas Wollny, Mike Niebauer, Oliver James (85. Aboubakar Ndikumana), Luca Monetti (40. Brian Huang), Leon Fellner (93. Marcel Krautner), Gottfried Agbavon (35. Ali Mezini) - Trainer: Mike Niebauer - Trainer: Nikolaos Salassidis

Tore: 0:1 Leon Fellner (10.), 0:2 Leon Fellner (20.), 0:3 Mike Niebauer (48.), 1:3 Tarik Ahmetovic (54.), 1:4 Leon Fellner (89.)

Rot: Enes Erdogan (75./TSV Ober- Unterhaunstadt/)

Die SpVgg Kammerberg hat den erwarteten Heimsieg gegen den FC Fatih Ingolstadt gefeiert. Dabei geriet die Spielvereinigung zunächst in Rückstand. Atilla Demir brachte den Außenseiter mit dem Pausenpfiff in Front. Kurz zuvor hatte Emre Kuvyet eine Zeitstrafe bei den Ingolstädtern kassiert. Vom Gegentreffer zeigten sich die Kammerberger nicht wirklich geschockt. Nach dem Seitenwechsel drehte die SpVgg auf somit auch die Partie. Zunächst erzielte Alexander Nefzger den Ausgleich. Nur wenige Minuten später lagen die Hausherren dann vorne. Florian Machl netzte ein. Damjan Knetmann sorgte Sekunden für den Abpfiff für die erlösende Entscheidung. Kammerberg gewinnt zum zweiten Mal. Fatih dagegen ist als einziges Team der Liga weiter ohne Zähler. SpVgg Kammerberg – FC Fatih Spor Ingolstadt 3:1

SpVgg Kammerberg: Robin Anselment, Alexander Nefzger, Christof Pihale, Jan Lipovsek, Peter Graf, Thomas Eichenseer (92. Tim Hoffmann), Robert Villand, Martin Reindl, Lukas Fladung (77. Damjan Knetemann), Florian Machl (67. Jonas Frevel), Domenik Kaiser (91. Beren Mete) - Trainer: Victor Medeleanu

FC Fatih Spor Ingolstadt: Daniel Wolf, Boubacarr Saho (46. Yasir Celebi), Sebastian Rutkowski, Anton Rehberg, Faniel Brhane, Mert Karatas, Ugur Genc, Atilla Demir, Murat Emre Sucuoglu (67. Cheick Traore), Bright Aikhionbare, Emre Kuvvet (58. Murat Kaya) - Trainer: Ugur Genc - Trainer: Atilla Demir

Tore: 0:1 Atilla Demir (45.), 1:1 Alexander Nefzger (59.), 2:1 Florian Machl (66.), 3:1 Damjan Knetemann (90.)