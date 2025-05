BZL Nord 🗣: "Beschämender Auftritt" des SVN – "Zu wenig" vom BCA

Christian Träsch, Spielertrainer des FC Gerolfing: »Wir sind mutig ins Spiel gegangen, denn wir hatten nichts zu verlieren. SVN war spielerisch sehr stark, doch wir haben heute mit unserem unbedingten Willen den wichtigen Sieg einfahren können. Wir waren im Gegensatz zu den letzten Spielen effizienter vorm Tor und konnten unsere Chance in Tore umwandeln. Doch wir sind noch nicht am Ende, nächste Woche haben wir ein Endspiel um die Relegation gegen Attaching. Glückwunsch an SVN zum verdienten Aufstieg.«

Dennis Magro, Trainer des SVN München: »Ein absolut beschämender Auftritt von uns, der eines Meisters nicht würdig war. Mir fehlen definitiv die Worte. Die Leute, die sich mit in den Fokus spielen hätten können, haben es definitiv nicht gemacht. Die Kader-Situation war sehr angespannt. Trotz alledem ist das keine Ausrede. Gratulation an Gerolfing. Sie haben es sehr gut gemacht. Es war ein hochverdienter Sieg für sie. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wir schauen jetzt, dass wir nächste Woche nochmal alle Kräfte bündeln und dann Gas geben. So wollen wir uns definitiv nicht aus der Bezirksliga verabschieden.«