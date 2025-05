BZL Nord 🗣: Bei Gerolfing "reicht es nicht" - BCA mit Spieler im Tor

Stephan Fürst, Trainer des BC Attaching: "Es war kein gutes Spiel von uns. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir eine gute Mentalität gezeigt. Wir müssen mit 2:0 führen und bekommen dann durch einen Freistoß und einen nachfolgenden Abstauber das 0:1. Schon im Vorfeld war klar, dass es ein extrem schwieriges Spiel für uns werden wird. Noch dazu hatten wir einen Feldspieler im Tor, der es aber ordentlich gemacht hat. Aber jeder weiß, wie man dann oft in das Spiel geht. Den Schalter während des Spiels umzulegen, ist schwer. Die Punkte nehmen wir mit. Aber es muss eine Steigerung her gegen Kammerberg."

Alexander Schmidbauer, Trainer des SC Eintracht Freising: "An der Stelle erstmal Glückwunsch nach Neuperlach. Sie sind der verdiente Meister und Aufsteiger. Ihre Qualität hat sich zurecht durchgesetzt.

Wir haben glücklich in Eichstätt gewonnen. Das Siegtor ist spät gefallen, war aber auch hochverdient. Eichstätt hatte die erste und letzte Chance im Spiel. Beide Male hielt Jonas Trost überragend. Ansonsten haben wir sehr viel sehr gut gemacht und mehrfach Top-Chancen kreiert. Aber im Abschluss haben wir massenweise Hochkaräter liegen lassen. Ich muss meiner Mannschaft dennoch ein Riesenkompliment machen. Sie hat immer weitergemacht. Den Sieg haben wir erzwungen. Spielerisch war vieles top. Dieses Niveau hätten wir viel öfter gebraucht in den vergangen Wochen. Wir wollen auf jeden Fall noch so viel gewinnen wie möglich in dieser Saison. Ausruhen können wir uns in der Sonmerpause."