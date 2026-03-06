BZL Nord: Ausgleich in der Nachspielzeit - Freising verspielt Dreier

Lange fühlte sich der SC Eintracht Freising wie der sichere Sieger, ehe der TSV Ober- Unterhaunstadt spät zuschlug. Die Gäste gingen in der ersten Hälfte zunächst in Führung, Emre Erdogan war der Torschütze (23.). In Halbzeit zwei drehte Fabrizio Brandes auf, er drehte die Partie im Alleingang (60. und 61.). Das letzte Wort hatte aber Enes Erdogan, der in der Nachspielzeit ausglich (90.+2). Freising bleibt vorerst Neunter, Ober- Unterhaunstadt steckt weiter im Tabellenkeller auf Rang 15 fest.