BZL Nord: ASV mit Torfestival - Moosinning wahrt Relegationschancen

Kammerberg gastierte beim TSV Ober-/Unterhaunstadt und kam dem Klassenerhalt durch einen 2:0-Auswärtserfolg einen Schritt näher. Domenik Kaiser brachte die Gäste bereits früh in Führung (13.). Mit einem Zwischenstand von 0:1 verabschiedeten sich beide Parteien in die Pause.

Im zweiten Durchgang war es erneut Kaiser, der die Gäste zum Jubeln brachte. Knappe zehn Minuten vor Schluss erhöhte er auf 2:0 (79.). Die Spielvereinigung befindet sich damit mit 42 Punkten auf dem 11. Platz. Der verbleib in der Bezirksliga kann also erst am letzten Spieltag gesichert werden, da auch die Konkurrenz aus Altenerding an diesem Spieltag punktete. TSV Ober- Unterhaunstadt – SpVgg Kammerberg 0:2

TSV Ober- Unterhaunstadt: Baran Cakir, Emre Erdogan, Amadeus Taubert, David Romanow (81. Baris Soysal), Fabio Udella, Cem Hezer (74. Dogan Tiryaki), Ramazan Kurnaz (68. Tarik Ahmetovic), Nail Dizdarevic (58. Angelo Boharu), Alem Husejnovic, Nikola Kamenjasevic - Trainer: Servet Mengilli

SpVgg Kammerberg: Robin Anselment, Thomas Eichenseer, Christof Pihale, Beren Mete, Peter Graf (80. Darvin Knetemann), Damjan Knetemann (67. Martin Reindl), Jan Lipovsek, Lukas Fladung (90. Luka Fantisch), Florian Machl, Domenik Kaiser (93. Justin Fauland), Dario Stanić (86. Jonas Frevel) - spielender Co-Trainer: Thomas Eichenseer - Trainer: Victor Medeleanu

Schiedsrichter: Florian Menacher (Pfaffenhofen) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Domenik Kaiser (13.), 0:2 Domenik Kaiser (78.)

Moosinnings Traum von der Relegation lebt weiter. Am Sonntag gastierte der FC beim DJK München 54 und feierte einen 3:0-Sieg. Maximilian Siebald war der Torschütze, der die Gäste dreimal jubeln ließ. Der Führungstreffer fiel erst kurz vor der Pause. Siebald erzielte in der 41. Spielminute das 1:0 aus Sicht der Gäste. Auch in der zweiten Hälfte fielen die Tore erst spät. Siebald erhöhte nach 71 Minuten auf 2:0 und kurz vor dem Apfiff auf 3:0 (86.). Damit bleibt der FC Moosinning auf dem zweiten Tabellenplatz und darf weiter von der Relegation Träumen. TSV München 1954 – FC Moosinning 0:3

TSV München 1954: Andreas Schäffler, Collin Appiah, Manuel Exner, Omar Seni Worogo, Dennis Appiah, Berkan Altug (46. Admir Rramanaj), Giuliano Rubenbauer, Marcel Scheingraber, Ahmet Ünal (62. Jorame Zitoto Dembo), Orlando Herzberger (72. Dani Sako), Robert Pechkovski - Spielertrainer: Adam Puta

FC Moosinning: Aaron Siegl, Maximilian Voelke, Nicolai Brugger, Stefan Haas, Fabian Ulitzka, Abdelaziz Abdane (67. Elias Faust), Mohamed Abdane, Marco Esposito (80. Tobias Hartmann), Tobias Killer (79. Felix Meier), Maximilian Siebald, Maximilian Lechner - Trainer: Christoph Ball

Schiedsrichter: Stefan Rettenbeck (Pfaffing) - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Maximilian Siebald (41.), 0:2 Maximilian Siebald (71.), 0:3 Maximilian Siebald (86.)

Der VfR Garching empfing den SV Ampertal Palzing. 59 Minuten dauerte es bis die knapp 111 Zuschauer das erste Mal jubeln durften. Leon Sternke schoss den Führungstreffer zum 1:0 (59.). Das Kellerkind meldete sich aber zurück. Marcel Radlmaier sicherte dem SVA einen Punkt (78.). Damit klettert der SVA Palzing auf den 13. Tabellenplatz mit 29 Punkten und ist Punktgleich mit dem DJK München 54. VfR Garching – SV Ampertal Palzing 1:1

VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic (40. Mike Niebauer), Patrick Hölzl (81. Luca Monetti), Nino Kardum, Dominik Eisl, Marcel Matkowitz, Luiz Landler, Dennis Niebauer, Paulo Sostaric (76. Leon Fellner), Thomas Niggl, Gottfried Agbavon - Spielertrainer: Nikolaos Salassidis - Spielertrainer: Mike Niebauer

SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Mathias Reinbacher, Tobias Wirth, Maximilian Berndl (68. Ioannis Argiriadis), Antonius Fischer-Stabauer (61. Liam Russo), Philipp Götz (61. Samuel Thaler), Marcel Radlmaier, Alexander Schneider (61. Fabio Klersy), Andre Bauer, Dominic Schermbach, Ivan Rakonic (50. Fabian Radlmaier) - Trainer: Enes Mehmedovic

Schiedsrichter: Julian Dunkel (München) - Zuschauer: 111

Tore: 1:0 Leon Sternke (59.), 1:1 Marcel Radlmaier (78.)

Die SpVgg Altenerding trennte sich Remis vom TSV Rohrbach. Leonardo Tunjic brachte die Gastgeber in Führung (36.). Michael Humbach glich vom Punkt auf 1:1 (76.) aus und rettete dem TSV einen Punkt. Damit bleibt Rohrbach ungeschlagen und Altenerding steht weiterhin auf dem 12. Tabellenplatz mit 40 Punkten. SpVgg Altenerding – TSV Rohrbach 1:1

SpVgg Altenerding: Lukas Loher (46. Jonas Pamer), Alexander Weiher, Ridwan Bello, Christoph Luberstetter, Ajdin Nienhaus, Juan Diego Gomez Moreno, Pedro Flores, Marco Baumann (86. Advam Vital Rocha De Oliveira), Leonardo Tunjic, Jannik Obermaier (79. Lukas Rymas), Mario Dipalo (73. Marc Winkelmann) - Trainer: Pedro Flores Locke

TSV Rohrbach: Tobias Lindlmaier, Maximilian Merkl, Thomas Hammerschmid, Michael Humbach, Daniel Rückert, Jonas Prawda (73. Michael Sperrer), Thomas Schwarzmeier, Kai Suzuki (59. Philipp Federl), Julian Herzer, Erduart Rushiti, Nico Elfinger - Spielertrainer: Philipp Federl

Schiedsrichter: Benedict Oshowski (Berchtesgaden) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Leonardo Tunjic (36.), 1:1 Michael Humbach (76. Handelfmeter)

Der ASV Dachau demontierte den FC Fatih Ingolstadt mit 8:0 und bleibt mit 53 Punkten im Rennen um die Aufstiegsrelegation. Die Torschützen in der ersten Hälfte waren Niklas Kiermeier (14.), Kilian Knöferl (29.)und Andreas Jerkovic (32.). Nach der Pause stellten Muhammed Chaouch (49.), Cihan Özturk (72.), Leonardo Di Pasquale (78./90.) und erneut Kiermeier (82.) auf 8:0 für die Gäste. FC Fatih Spor Ingolstadt – ASV Dachau 0:8

FC Fatih Spor Ingolstadt: Can Djedović, Boubacarr Saho (57. Süheyl Kaleli), Faruk Rencber, Sebastian Rutkowski, Halil Balaban, Muhammed Can Tural, Faniel Brhane (68. Emre Kuvvet), Ugur Genc, Robert Henemann, Deniz Aydin, Bright Aikhionbare - Spielertrainer: Ugur Genc - Spielertrainer: Atilla Demir

ASV Dachau: Martin Schneider, Luca Demmel (59. Marco Demmel), Matthias Cebulla, Sebastian Just, Muhammed Chaouch (78. Leon Schleich), Felix Käser (82. Noah Bezjak), Niklas Kiermeier, Kilian Knöferl, Matthias Koston, Andreas Jerkovic (59. Cihan Öztürk), Jonas Grundmann (59. Leonardo di Pasquale) - Trainer: Matthias Koston

Schiedsrichter: Dominik Schneider (Beilngries) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Niklas Kiermeier (14.), 0:2 Kilian Knöferl (29.), 0:3 Andreas Jerkovic (32.), 0:4 Muhammed Chaouch (49.), 0:5 Cihan Öztürk (72.), 0:6 Leonardo di Pasquale (78.), 0:7 Niklas Kiermeier (82.), 0:8 Leonardo di Pasquale (90.)

Spiele am Samstag