BZL Nord: ASV kann wieder siegen - Last-Minute-Coup für Waldeck

Am Samstagnachmittag ging der Saisonendspurt auch in der Bezirksliga Oberbayern Nord weiter. So empfing im Abstiegskampf die SpVgg Feldmoching den Letzten Srbija München. Im Kampf um den Aufstieg hatte es der ASV Dachau mit dem SV Untermenzing zu tun. Die Liveticker.

Samstag:

Die SpVgg Kammerberg entscheidet das Duell der noch nicht ganz gesicherten gegen den SV Nord Lerchenau für sich. Dabei erwischten die Hausherren einen Blitzstart. Nur zwei Minuten nach Anpfiff traf Robert Villand zur 1:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel dauerte es bis zur 71. Spielminute, ehe Lukas Fladung mit seinem 7. Saisontreffer auf 2:0 stellte. Dabei blieb es bis zum Abpfiff. Die SpVgg klettert bis auf Rang acht und steht nun zehn Punkte vor den Abstiegs-Relegationsplätzen. Lerchenau hingegen trennen nur drei Zähler. SpVgg Kammerberg – SV Nord München-Lerchenau 2:0

SpVgg Kammerberg: Stefan Fängewisch, Maximilian Schaar, Alexander Nefzger, Thomas Eichenseer, Robert Villand, Mario Stanic, Marko Zec, Lukas Fladung, Jonas Grundmann (40. Haris Cehic), Florian Machl, Domenik Kaiser - Trainer: Victor Medeleanu

SV Nord München-Lerchenau: Julian Wetzl, Mats Gebelein (67. Peter Zeussel), Fitim Konjuhi, Omer Berbic, Yasir Ammar Sami, Edin Smajlovic, Arbnor Segashi, Thomas Winterer (76. Patrick Neser), Martin Angermeir (76. Korbinian Hafner), Karl-Heinz Lappe, Amanuel Wodere (51. Fabio Zöller) - Trainer: Michael Westermair

Schiedsrichter: Benedikt Jany (Grassau/Chiemsee) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Robert Villand (2.), 2:0 Lukas Fladung (71.)

Der SV Waldeck-Obermenzing setzt sich am Ende mit einem Last-Minute-Sieg beim BC Attaching durch und holt so ganz wichtige drei Zähler im Sechs-Punkte-Spiel. Den goldenen Treffer des Tages erzielte der Joker Fabian Humbert in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Insgesamt sieben gelbe Karten, eine Zeitstrafe und zwei Gelb-Rote Karten zeigte der Schiedsrichter in dieser Partie. Waldeck-Obermenzing klettert durch den Dreier bis auf Rang sieben und dürfte mit zehn Punkten Vorsprung auf die Relegationsplätze nicht mehr viel mit dem Abstieg zu tun haben. Der BCA hingegen hat nur noch drei Punkte Puffer. BC Attaching – SV Waldeck Obermenzing 0:1

BC Attaching: Hans Gamperl, Daniele Chezzi, Manuel Thalhammer, Marvin Haug (78. David Saamtou Koussetou), Lukas Maximilian Hübner, Leon Klingseisen, Lukas Ederer, Patrick Huljina (68. Fareed Tourey), Nico Franke (56. Maximilian Tessner), Domenic Hörmann, Abdel Mbohou (61. Franz Gamperl) - Trainer: Stephan Fürst

SV Waldeck Obermenzing: Patrick Koller, Luca Pfletschinger, Lukas Obergrußberger, Luis Härtel (84. Fabian Giudice), Tarik Kluge (66. Simon Airapetian), Franz Huppert, Marco Stowasser, Hüseyin Ceker (66. Fabian Humbert), Christoph Seizinger (90. Nouel Ellans Ferero), Robert Schmidt (56. Joel Arthur), Philip Schemat - Trainer: Stefan Gutsmiedl

Schiedsrichter: Sebastian Mauer (Großkarolinenfeld) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Fabian Humbert (90.+2)

Gelb-Rot: Domenic Hörmann (90./BC Attaching/)

Gelb-Rot: Leon Klingseisen (90./BC Attaching/)

Vor zwei Jahren spielten beide Mannschaften in der Relegation zur Landesliga gegeneinander, jetzt heißt es Abstiegskampf pur: SpVgg Feldmoching traf auf den Letzten SK Srbija München. Es dauerte bis in die zweite Hälfte, bis eine Mannschaft einnetzte. Leon Dimitric erlöste das Schlusslicht in der 57. Minute mit seinem Treffer. Doch nur drei Minuten später egalisierte die SpVgg in Person von Edon Prebreza. Alim Besirevic wurde in der 69. Spielminute vorzeitig vom Platz geschickt. Dennoch blieb es am Ende beim 1:1-Remis. Beide Mannschaften können mit dem Punktgewinn nicht wirklich was anfangen. Feldmoching verpasst es, an den direkten Nicht-Abstiegsplätzen dranzubleiben. Srbija behält die rote Laterne. SpVgg Feldmoching – SK Srbija München 1:1

SpVgg Feldmoching: Evgen Welsch, Robert Leidenberger, Pablo Sliwka Seoane, Harun Balci, Alem Besirevic, Gabriel Ramaj, Edon Prebreza, Lorik Miftari (51. Marko Colic), Patrick Wojcik, Philipp Rentschler, Ümit Arik (71. Philipp Rentschler) - Trainer: Daniel Maether

SK Srbija München: Savo Djuric, Leon Dimitric, Stefan Knezevic, Stefan Lazarevic, Milos Hadzic (65. Dejan Bojic), Ljubisa Jovic, Milos Vasiljevic, Stefan Ivković (78. Solomon Effiong), Mario Malinovic, Mario Dipalo, Edward Johnson - Trainer: Zoran Mikerević

Schiedsrichter: Leonhard Winkler (Mammendorf) - Zuschauer: 90

Tore: 0:1 Leon Dimitric (57.), 1:1 Edon Prebreza (60.)

Rot: Alem Besirevic (69./SpVgg Feldmoching/

Der ASV Dachau gewinnt nach zwei Niederlagen in Folge mal wieder und bleibt am Spitzenduo dran. Zuhause feierte die Koston-Elf einen 3:1-Sieg über den SV Untermenzing. Cihan Öztürk eröffnete die Partie mit seinem Treffer in der 23. Spielminute. Vier Minuten später erhöhte David Dworsky auf 2:0 für die Hausherren. Moritz Möswang machte es nochmal spannend mit dem 1:2-Anschlusstreffer in der 36. Minute. Doch wiederum nur vier Minuten später antwortete Niklas Kiermeier mit seinem Tor zum 3:1-Pausen und Endstand. Die Dachauer festigen Platz drei und folgen nur drei Punkte hinter dem Zweiten Gaimersheim, die am Sonntag beim Tabellenführer gefragt sind. Der SVU bleibt auf dem sechsten Rang. ASV Dachau – SV Untermenzing 3:1

ASV Dachau: Martin Schneider, Zvonimir Kulic, Tobias Erl, Stefan Aust, Maximilian Bergner, Thomas Rieger, David Dworsky (88. Christoph Krüger), Leon Sauermann (39. Matthias Cebulla), Niklas Kiermeier (89. Tim Bürchner), Sebastian Mack (89. Kerem Barin), Cihan Öztürk (77. Antonio Jara Andreu) - Trainer: Matthias Koston

SV Untermenzing: Anton Schlick, Fabian Keller May, Philipp Simonides (77. Luca Steinert), Alexander Berg (77. Nico Rosenthal), Julian Heigl, David Marinkovic (73. Lasse Peter Wippert), Paul Greger, Maximilian Kriebel (73. Daniel Onnertz), Abdou Tchagodomou (87. Bruno Gais), Maximilian Heigl, Moritz Mösmang - Trainer: Nico Formella

Schiedsrichter: Timon Knorr - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Cihan Öztürk (23.), 2:0 David Dworsky (27.), 2:1 Moritz Mösmang (36.), 3:1 Niklas Kiermeier (40.) Freitag:

Der FC Aschheim geht leer aus und verliert in Gerolfing am Ende mit 0:2. Startschuss für die Hausherren war der Führungstreffer gleich in der ersten Minute des Spiels. Ahmet Altay brachte die Gerolfinger früh auf die Siegerstraße. In Durchgang zwei gelang es Ex-Profi Christian Träsch, mit einem schön verwandelten direkten Freistoß die Führung der Gastgeber noch weiter auszubauen. Aschheim fehlte die Antwort auf die Treffer des FC Gerolfing und fuhr ohne Punkte wieder nach Hause. FC Gerolfing – FC Aschheim 2:0

FC Gerolfing: Michael Oblinger, Den Lovric, Matthias Hamm, Armin Bortenschlager (88. Flaur Bashota), Philipp Haunschild, Christian Träsch, Lukas Achhammer (86. Altan Calim), David Simm (78. David Wendrich), Ahmet Emir Altay (90. Niklas Nissl), Donat Bashota (63. Leo Zängler), Anastasios Porfyriadis - Trainer: Den Lovric - Trainer: Christian Träsch

FC Aschheim: Valentin Ertl, Alessandro Contento (87. Seliman Nuryar), Patrick Müller, Christos Ketikidis, Alessandro Luzzi, Michael Baumgärtel, Alexandros Takiris (82. Mepa Toungwa), Suheyp Trabelsi, Antonio Saponaro, Baldwin Wilson, Lucas Hones (66. Falk Schubert) - Trainer: Vincenzo Contento

Schiedsrichter: Niklas Großmann (Pfaffenhofen ) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Ahmet Emir Altay (1.), 2:0 Christian Träsch (64.) Sonntag:

Morgen, 13:30 Uhr SVN München SVN München TSV Gaimersheim Gaimersheim 13:30 PUSH

Morgen, 14:00 Uhr TSV Rohrbach Rohrbach SC Eintracht Freising SE Freising 14:00 PUSH