BZL Nord: ASV feiert Last-Minute-Sieg - 27. Pleite in Serie für Fatih

In der Bezirksliga Nord stand am Mittwochabend das absolute Kellerduell an. Im Nachholspiel des 19. Spieltags standen sich der Vorletzte TSV Ober-/Unterhaunstadt und der noch punktlose FC Fatih Spor Ingolstadt gegenüber. Das Heimteam siegte spät. Der ASV Dachau gewann in der Nachspielzeit beim SV Ampertal Palzing.
Der FC Fatih Spor Ingolstadt hat auch im absoluten Kellerduell mit dem Vorletzten, dem TSV Ober-/Unterhaunstadt den ersten Punktgewinn in dieser Spielzeit verpasst. Stattdessen gab es die 27. Ligapleite in Folge. Besonders bitter: Die Gäste konnten zwischenzeitlich sogar einen Rückstand ausgleichen und durften damit von einer Überraschung träumen.
Im ersten Durchgang bekamen die Zuschauer keine Treffer zu sehen, dafür jedoch einen Platzverweis. David Polster sah nach 37 Minuten die rote Karte nach einer Notbremse.
Nach dem Seitenwechsel fielen dann alle drei Treffer. Alem Husejnovic brachte die Gastgeber elf Zeigerumdrehungen nach Wiederanpfiff in Front. Kurze Zeit später egalisierten die Gäste den Rückstand. Am Ende reichte es dennoch nicht für einen Punkt. Amadeus Taubert schoss den TSV fünf Minuten vor dem Ende zum Sieg.
Für die Ingolstädter steigt mit der Pleite gegen das zweitschwächste Team der Liga die Wahrscheinlichkeit, die Saison punktlos zu beenden. Ober-/Unterhaunstadt sammelt weiter etwas Selbstvertrauen für die anstehende Abstiegsrelegation.
TSV Ober- Unterhaunstadt – FC Fatih Spor Ingolstadt 2:1
TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, Emre Erdogan (57. Baris Soysal), Amadeus Taubert, David Polster, Fabio Udella, Cem Hezer, Oliver Günther (17. Killian Sherry Pastor) (74. Nail Dizdarevic), Baha Asici, Ramazan Kurnaz, Alem Husejnovic (65. Manuel Hunner) - Trainer: Servet Mengilli
FC Fatih Spor Ingolstadt: Can Djedović, Faruk Rencber, Sebastian Rutkowski, Süheyl Kaleli (60. Faniel Brhane), Halil Balaban, Muhammed Can Tural, Ugur Genc, Atilla Demir, Robert Henemann (65. Semih Kaleli), Deniz Aydin - Spielertrainer: Ugur Genc - Spielertrainer: Atilla Demir
Schiedsrichter: Farin Münchhoff (Gaimersheim)
Tore: 1:0 Alem Husejnovic (56.), 1:1 (63.), 2:1 Amadeus Taubert (85.)
Rot: David Polster (37./TSV Ober- Unterhaunstadt/Notbremse)
Dieses Tor könnte in zweieinhalb Wochen ganz viel wert sein: Der ASV Dachau feierte beim Kellerkind SV Ampertal Palzing einen ganz, ganz späten Auswärtssieg. Die Gäste springen damit auf den zweiten Platz und haben damit drei Runden vor dem Ende nun die besten Karten auf die Aufstiegsrelegation.
Cihan Öztürk brachte den Favorit nach knapp einer halben Stunde auf die Siegerstraße. Wer nun damit gerechnet hatte, dass der ASV in der Folge einen entspannten Dreier einfahren würde, irrte sich.
Denn die Nachspielzeit der zweiten Hälfte hatte es dann in sich: Ivan Rakonic glich in der 90+2. Minute für den Außenseiter aus. Damit schien die Überraschung perfekt. Doch Dachau zeigte sich nicht geschockt und reagierte im direkten Gegenzug im Stile einer Topmannschaft. Der eingewechselte Matthias Koston ließ die Gäste in letzter Sekunde doch noch einmal jubeln.
SV Ampertal Palzing – ASV Dachau 1:2
SV Ampertal Palzing : Christian Berghammer, Mathias Reinbacher, Tobias Wirth, Maximilian Berndl, Laurentino Contu (89. Julian Mitterweger), Philipp Götz (76. Fabio Klersy), Samuel Thaler (53. Leon Steinkühler), Liam Russo (76. Ioannis Argiriadis), Andre Bauer, Dominic Schermbach, Ivan Rakonic - Trainer: Enes Mehmedovic
ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Matthias Cebulla, Noah Bezjak (77. Sebastian Just), Felix Käser, Sergen Retzep (73. Thomas Rieger), Niklas Kiermeier, Andreas Jerkovic, Leonardo di Pasquale (30. Sebastian Mack), Cihan Öztürk (80. Kilian Knöferl), Jonas Grundmann (64. Matthias Koston) - Trainer: Matthias Koston
Tore: 0:1 Cihan Öztürk (27.), 1:1 Ivan Rakonic (90.+2), 1:2 Matthias Koston (90.+4)