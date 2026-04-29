BZL Nord: ASV feiert Last-Minute-Sieg - 27. Pleite in Serie für Fatih

Dachau springt auf Tabellenplatz zwei. – Foto: Jenni Maul

In der Bezirksliga Nord stand am Mittwochabend das absolute Kellerduell an. Im Nachholspiel des 19. Spieltags standen sich der Vorletzte TSV Ober-/Unterhaunstadt und der noch punktlose FC Fatih Spor Ingolstadt gegenüber. Das Heimteam siegte spät. Der ASV Dachau gewann in der Nachspielzeit beim SV Ampertal Palzing.

Nachholspiel des 19. Spieltags der Bezirksliga Nord am Mittwoch:

Der FC Fatih Spor Ingolstadt hat auch im absoluten Kellerduell mit dem Vorletzten, dem TSV Ober-/Unterhaunstadt den ersten Punktgewinn in dieser Spielzeit verpasst. Stattdessen gab es die 27. Ligapleite in Folge. Besonders bitter: Die Gäste konnten zwischenzeitlich sogar einen Rückstand ausgleichen und durften damit von einer Überraschung träumen.

Im ersten Durchgang bekamen die Zuschauer keine Treffer zu sehen, dafür jedoch einen Platzverweis. David Polster sah nach 37 Minuten die rote Karte nach einer Notbremse. Nach dem Seitenwechsel fielen dann alle drei Treffer. Alem Husejnovic brachte die Gastgeber elf Zeigerumdrehungen nach Wiederanpfiff in Front. Kurze Zeit später egalisierten die Gäste den Rückstand. Am Ende reichte es dennoch nicht für einen Punkt. Amadeus Taubert schoss den TSV fünf Minuten vor dem Ende zum Sieg.

Für die Ingolstädter steigt mit der Pleite gegen das zweitschwächste Team der Liga die Wahrscheinlichkeit, die Saison punktlos zu beenden. Ober-/Unterhaunstadt sammelt weiter etwas Selbstvertrauen für die anstehende Abstiegsrelegation. TSV Ober- Unterhaunstadt – FC Fatih Spor Ingolstadt 2:1

TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, Emre Erdogan (57. Baris Soysal), Amadeus Taubert, David Polster, Fabio Udella, Cem Hezer, Oliver Günther (17. Killian Sherry Pastor) (74. Nail Dizdarevic), Baha Asici, Ramazan Kurnaz, Alem Husejnovic (65. Manuel Hunner) - Trainer: Servet Mengilli

FC Fatih Spor Ingolstadt: Can Djedović, Faruk Rencber, Sebastian Rutkowski, Süheyl Kaleli (60. Faniel Brhane), Halil Balaban, Muhammed Can Tural, Ugur Genc, Atilla Demir, Robert Henemann (65. Semih Kaleli), Deniz Aydin - Spielertrainer: Ugur Genc - Spielertrainer: Atilla Demir

Schiedsrichter: Farin Münchhoff (Gaimersheim)

Tore: 1:0 Alem Husejnovic (56.), 1:1 (63.), 2:1 Amadeus Taubert (85.)

Rot: David Polster (37./TSV Ober- Unterhaunstadt/Notbremse) Nachholspiel des 21. Spieltags der Bezirksliga Nord am Mittwoch: