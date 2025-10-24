BZL Nord: ASV Dachau trifft - FCM siegt

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wie schon in der letzten Saison, spielt auch heuer der ASV Dachau ganz oben mit. Klappt es diesmal mit dem erneuten Aufstieg? – Foto: Popescu Octavian
Der ASV Dachau könnte heute Abend mit dem Tabellenersten SV Walpertskirchen gleichziehen, wenn er seine Aufgaben im Auswärtsspiel beim SC Eintracht Freising erledigt. Moosinning reist zum FC Gerolfing. Am Samstag trifft dann der SV Nord auf die SpVgg Altenerding, Langengeisling tritt gegen den TSV Rohrbach an. Die Spiele in der Übersicht.