Wie schon in der letzten Saison, spielt auch heuer der ASV Dachau ganz oben mit. Klappt es diesmal mit dem erneuten Aufstieg?
Wie schon in der letzten Saison, spielt auch heuer der ASV Dachau ganz oben mit. Klappt es diesmal mit dem erneuten Aufstieg? – Foto: Popescu Octavian

BZL Nord: ASV Dachau trifft - FCM siegt

15. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Nord

Der ASV Dachau könnte heute Abend mit dem Tabellenersten SV Walpertskirchen gleichziehen, wenn er seine Aufgaben im Auswärtsspiel beim SC Eintracht Freising erledigt. Moosinning reist zum FC Gerolfing. Am Samstag trifft dann der SV Nord auf die SpVgg Altenerding, Langengeisling tritt gegen den TSV Rohrbach an. Die Spiele in der Übersicht.

Spiele am Freitag:

Heute, 19:30 Uhr
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
1
2
Abpfiff

Heute, 20:00 Uhr
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
0
3
Abpfiff

Spiele am Samstag:

Morgen, 14:00 Uhr
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
14:00

Spiele am Sonntag:

So., 26.10.2025, 12:30 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
12:30

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
15:00

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
15:00

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
15:00

