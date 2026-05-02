BZL Nord: ASV Dachau patzt, drei Platzverweise in Langengeisling

Der ASV Dachau unterliegt dem VfR Garching und rutscht in der Tabelle auf den dritten Platz ab. – Foto: Johannes Traub

Der ASV Dachau stolpert gegen den VfR Garching, der FC Moosinning schiebt sich auf einen Aufstiegsplatz und der FC Langenggeisling kann jubeln. Alle Spiele am 28. Spieltag der Bezirksliga Nord in der Übersicht.

Spiele am Samstag:

Der FC Langengeisling schlägt die SpVgg Altenerding und macht damit einen großen Schritt in Richtung sicheren Klassenerhalt. Zu Beginn waren es erst noch die Gäste, die den besseren Start erwischten und durch einen Elfmeter von Leonardo Tunjic in Führung gingen (7.). Langengeisling ließ sich jedoch nicht schocken und kam durch einen Treffer von Kilian Kaiser zurück in die Partie (27.). Kurz vor der Pause wurde es dann hitzig. Rafael Jorge und Samuel Kronthaler sahen jeweils die rote Karte, somit ging es im zweiten Durchgang mit zehn gegen zehn weiter.

In der 69. Minute brachte Sebastian Schubert die Gastgeber in Führung, im Gegenzug schwächte sich Altenerding ein weiteres Mal selbst. Leart Bilalli sah ebenfalls die rote Karte (76.). Langengeisling nutze die Überzahl sofort aus und sorgte in Person von Lenny Gremm für die Vorentscheidung (79.) Das 3:1 war gleichzeitig der Endstand. Der FC Langengeisling baut sein Polster auf die Abstiegsränge damit aus, die SpVgg Altenerding muss hingegen weiter zittern.