BZL Nord: ASV Dachau patzt, drei Platzverweise in Langengeisling

Spiele am Samstag:
Der FC Langengeisling schlägt die SpVgg Altenerding und macht damit einen großen Schritt in Richtung sicheren Klassenerhalt. Zu Beginn waren es erst noch die Gäste, die den besseren Start erwischten und durch einen Elfmeter von Leonardo Tunjic in Führung gingen (7.). Langengeisling ließ sich jedoch nicht schocken und kam durch einen Treffer von Kilian Kaiser zurück in die Partie (27.). Kurz vor der Pause wurde es dann hitzig. Rafael Jorge und Samuel Kronthaler sahen jeweils die rote Karte, somit ging es im zweiten Durchgang mit zehn gegen zehn weiter.
In der 69. Minute brachte Sebastian Schubert die Gastgeber in Führung, im Gegenzug schwächte sich Altenerding ein weiteres Mal selbst. Leart Bilalli sah ebenfalls die rote Karte (76.). Langengeisling nutze die Überzahl sofort aus und sorgte in Person von Lenny Gremm für die Vorentscheidung (79.) Das 3:1 war gleichzeitig der Endstand. Der FC Langengeisling baut sein Polster auf die Abstiegsränge damit aus, die SpVgg Altenerding muss hingegen weiter zittern.
FC Langengeisling – SpVgg Altenerding 3:1
FC Langengeisling: Michael Hierl, Lucas Seeholzer, Maximilian Maier, Kilian Stenzel, Philipp Maiberger, Rafael Jorge, Paul Bucher, Kilian Kaiser (82. Karim Howlader), Valentin Bachmeier (54. Severin Stenzel), Sebastian Schubert (88. Fabian Kohlmann), Lenny Gremm
SpVgg Altenerding: Lukas Loher, Alexander Weiher, Ridwan Bello, Christoph Luberstetter, Ajdin Nienhaus (80. Nihad Mujkic), Juan Diego Gomez Moreno (46. Nessim Mahsas), Pedro Flores, Samuel Kronthaler, Marco Baumann (79. Jannik Obermaier), Leart Bilalli, Leonardo Tunjic (83. Haki Vranovci)
Tore: 0:1 Leonardo Tunjic (7. Foulelfmeter), 1:1 Kilian Kaiser (27.), 2:1 Sebastian Schubert (69.), 3:1 Lenny Gremm (79.)
Rot: Samuel Kronthaler (45./SpVgg Altenerding/Tätlichkeit)
Rot: Rafael Jorge (45./FC Langengeisling/Tätlichkeit)
Rot: Leart Bilalli (77./SpVgg Altenerding/Tätlichkeit)
Der ASV Dachau patzt im Aufstiegsrennen! Gegen den VfR Garching setzte es für den bisherigen Tabellenzweiten eine Niederlage. Nach einer torlosen ersten Hälfte gelang Dennis Niebauer in der 67. Minute das goldene Tor für die Gäste. Garching ließ sich den knappen Vorsprung in der Schlussphase nicht mehr nehmen und festigt damit seine Position im Tabellenmittelfeld.
Der ASV rutscht währenddessen aus den Aufstiegsrängen und ist nur noch Dritter, allerdings nur einen Punkt hinter dem FC Moosinning. Das Aufstiegsrennen bleibt also spannend bis zum Schluss.
ASV Dachau – VfR Garching 0:1
ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Luca Demmel, Matthias Cebulla, Noah Bezjak (82. Harun Mohamed), Thomas Rieger (74. Jonas Grundmann), Niklas Kiermeier, Matthias Koston, Andreas Jerkovic, Sebastian Mack, Cihan Öztürk (74. Kilian Knöferl)
VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Nikolaos Salassidis (81. Lukas Wollny), Marcel Matkowitz (46. Dominik Eisl), Mike Niebauer, Maik Vogel (62. Luca Monetti), Luiz Landler (74. Nino Kardum), Philipp Strube, Dennis Niebauer, Thomas Niggl (59. Leon Fellner), Filippos Koliantzas
Tore: 0:1 Dennis Niebauer (67.)
Rot: Sebastian Mack (96./ASV Dachau/)
Der FC Moosinning gibt sich gegen den TSV Ober- Unterhaunstadt keine Blöße und gewinnt klar. Schon in der achten Minute erzielte Marco Esposito das 1:0 für die Hausherren. In der 18. Minute baute Nicolai Brugger den Vorsprung weiter aus, kurz vor der Pause erhöhte Fabian Ulitzka sogar auf 3:0 (45.). In der zweiten Hälfte ließen die Gastgeber nichts mehr anbrennen und fuhren am Ende einen ungefährdeten Sieg ein. Durch den Patzer des ASV Dachau schiebt sich Moosinning damit auf Tabellenplatz zwei.
FC Moosinning – TSV Ober- Unterhaunstadt 3:0
FC Moosinning: Daniel Auerweck, Tobias Hartmann, Maximilian Voelke, Nicolai Brugger, Christoph Ball, Stefan Haas (59. Felix Meier), Mohamed Abdane, Marco Esposito, Tobias Killer (14. Lucas Hones), Maximilian Lechner, Christian Häusler
TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, Amadeus Taubert, Killian Sherry Pastor, Dogan Tiryaki, Fabio Udella, Baha Asici (10. Cem Hezer), Ramazan Kurnaz (80. Raul Hirsch), Nail Dizdarevic (65. Manuel Hunner), Alem Husejnovic (80. Ari Cacan), Nikola Kamenjasevic (77. Marko Grgosevic)
Tore: 1:0 Marco Esposito (8.), 2:0 Nicolai Brugger (18.), 3:0 Fabian Ulitzka (45.+1)
Spiele am Sonntag: