BZL Nord: ASV Dachau ist Tabellenführer - FCM siegt

Der ASV Dachau hat sich die Tabellenführung geschnappt und ist punktetechnisch mit dem SV Walpertskirchen gleichgezogen. Der FC Moosinning hat gegen Gerolfing gewonnen. Am Samstag trifft dann der SV Nord auf die SpVgg Altenerding, Langengeisling tritt gegen den TSV Rohrbach an. Die Spiele in der Übersicht.
Tabellenführung für den ASV Dachau! Durch den 2:1-Sieg über den SC Eintracht Freising haben die Dachauer nun ebenso viele Punkte wie der SV Walpertskirchen. Am Freitagabend lief erst die 4. Spielminute, als Niklas Kiermeier den ASC Dachau in Führung schoss. Teamkollege Sebastian Mack baute diese in der 38. Minute auf 2:0 aus.
In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang dem Gastgeber zwar noch der Anschlusstreffer durch Maximilian Rudzki, doch nach dem Seitenwechsel folgten keine weiteren Tore. Knapp setzte sich Dachau also durch und jubelt über die vorübergehende Tabellenführung.
SC Eintracht Freising – ASV Dachau 1:2
SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Rafael Wiesinger, Andreas Abstreiter, Maximilian Schaar (88. Artin Recica), Felix Fischer, Maximilian Rudzki (79. Marcel Hack), Jonathan Kleimann (65. Johannes Grubmüller), Louis Goldbrunner, Fabrizio Brandes, Florian Huber (85. Mika List) - Trainer: Heiko Baumgärtner
ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Stefan Aust, Matthias Cebulla, Maximilian Bergner (68. Cihan Öztürk), Thomas Rieger, Leon Schleich, Niklas Kiermeier (69. Sergen Retzep), Marco Demmel (58. Luca Demmel), Sebastian Mack, Leonardo di Pasquale (90. Harun Mohamed) - Trainer: Matthias Koston
Schiedsrichter: Laurenz Trunk (München) - Zuschauer: 110
Tore: 0:1 Niklas Kiermeier (4.), 0:2 Sebastian Mack (38.), 1:2 Maximilian Rudzki (45.+3)
Gelb-Rot: Louis Goldbrunner (92./SC Eintracht Freising/)
Der FC Moosinning hat Boden gut gemacht in der Tabelle. Gegen den FC Gerolfing siegte die Elf von Trainer Christoph Ball mit 3:0. David Kamm war der Spieler, der die Gäste in der 13. Spielminute in Führung schoss. Nach einer halben Stunde Spielzeit war es dann FCM-Spieler Christian Häusler, der diese ausbaute (30.).
Exakt 30 weitere Spielminuten später avancierte Häusler zum Doppeltorschützen der Partie, als er mit seinem Treffer den 3:0-Endstand für die Gäste herstellte.
FC Gerolfing – FC Moosinning 0:3
FC Gerolfing: Michael Oblinger, Matthias Hamm, Flaur Bashota, Oliver Stanisavovski, Bastian Heigl, Philipp Haunschild (66. Mamadou Diallo), Lukas Achhammer, David Simm (58. Anastasios Porfyriadis), Ahmet Emir Altay (24. Levin Egredzija), Max Seitle (76. Felix Winkelmeyr), Donat Bashota (76. Niklas Nissl) - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch
FC Moosinning: Aaron Siegl, Maximilian Schmid, Maximilian Voelke, Georg Ball (89. Luis Haumann), Fabian Ulitzka, Felix Meier, Marco Esposito, Tobias Killer, Maximilian Siebald (87. Tim Schmolmann), David Kamm (67. Maximilian Lechner), Christian Häusler (76. Maximilian Reisinger) - Trainer: Christoph Ball
Schiedsrichter: Cristian Ciolacu - Zuschauer: 110
Tore: 0:1 David Kamm (13.), 0:2 Christian Häusler (30.), 0:3 Christian Häusler (60.)