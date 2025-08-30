BZL Nord: ASV Dachau gewinnt Topspiel und ist neuer Tabellenführer

Der 7. Spieltag der Bezirksliga Nord geht weiter. Der FC Moosinninng empfängt die Nordler, Ober-/Unterhaunstadt spielt gegen Langengeisling, Spitzenreiter Walpertskirchen begegnet dem ASV Dachau und Freising ist zu Gast beim FC Gerolfing.
Der SV Nord München-Lerchenau klaut dem FCM ganz spät den sicher geglaubten Dreier. Nach der Moosinninger Führung kurz vor der Pause durch Ulitzka glich Benedikt Wellnhofer während einer krampfbedingten Überzahl der Gäste aus. Der FCM hatte in der Schlussphase noch eine Großchance, konnte den Ball aber nicht final über die Linie drücken und muss sich mit einem Punkt zufriedengeben.
FC Moosinning – SV Nord München-Lerchenau 1:1
FC Moosinning: Aaron Siegl, Tobias Hartmann (88. Stefan Haas), Nicolai Brugger, Stefan Haas, Fabian Ulitzka, Felix Meier, Mateus Hones (25. Abdelaziz Abdane), Marco Esposito, Tobias Killer (62. Christian Häusler), Maximilian Siebald, David Kamm (73. Jean Monty Mendama) - Trainer: Christoph Ball
SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler (21. Vukasin Pajic), Mats Gebelein (80. Benedikt Wellnhofer), Nikolaos Mangasaros, Yasir Ammar Sami, Edin Smajlovic, Fabio Zöller (69. Alexander Mair), Andreas Weiß (80. Noah Simm), Martin Angermeir (69. Gabriel Prehl), Karl-Heinz Lappe, Amanuel Wodere - Trainer: Peter Zeussel
Tore: 1:0 Fabian Ulitzka (39.), 1:1 Benedikt Wellnhofer (87.)
Der TSV Ober-/Unterhaunstadt verliert deutlich gegen den FC Langengeisling. Die Gäste aus Geisling gingen schon vor der Pause durch einen Doppelschlag von Kaiser und Schubert in Führung. Den Haunstädter Anschlusstreffer konterte Schubert mit seinem zweiten Treffer, bevor Maier in Minute 87 den Deckel draufmachte.
TSV Ober- Unterhaunstadt – FC Langengeisling 1:4
TSV Ober- Unterhaunstadt: Dogan Tiryaki (83. David Romanow), Florian Diegel, David Polster, Fabio Udella, Angelo Boharu (69. Alem Husejnovic), Baris Soysal, Nail Dizdarevic (90. Cem Hezer), Manuel Hunner - Trainer: Servet Mengilli
FC Langengeisling: Paul Maiberger, Lucas Seeholzer, Maximilian Maier, Severin Stenzel, Philipp Maiberger, Rafael Jorge, Paul Bucher, Kilian Kaiser (74. Fabian Kohlmann), Valentin Bachmeier, Guilherme Jorge (74. Maximilian Birnbeck), Sebastian Schubert (81. David Riederle) - Trainer: Maximilian Hintermaier
Tore: 0:1 Sebastian Schubert (38.), 0:2 Kilian Kaiser (43.), 1:2 Manuel Hunner (50.), 1:3 Sebastian Schubert (54.), 1:4 Maximilian Maier (87.)
Das war mal ein echtes Topspiel! Im direkten Duell zwischen Platz eins (Walpertskirchen) und Rang zwei (ASV Dachau) erwischten die Gäste den besseren Start, gingen nach fünf Minuten per Elfmeter in Führung und mussten kurz vor der Pause den SVW-Ausgleich hinnehmen. In einer engen zweiten Halbzeit sah es dann lange nach Punkteteilung aus, bis der ASV durch Treffer in der 80. und 95. Spielminute das Spiel entschied und sich so auf den Spitzenplatz der Bezirksliga Nord schiebt.
SV Walpertskirchen – ASV Dachau 1:3
SV Walpertskirchen: Deniz Erden (68. Florian Leininger), Martin Deutinger, Tobias Rauch, Stefan Pfanzelt (46. Felix Zehetmaier), Noah Baumann, Florian Baumann (73. Raphael Hösl), Daniel Schuler, Maximilian Spreitzer (77. Kilian Scheiel), Nils Wölken, Luca Fellermeier, Christian Käser - Trainer: Josef Heilmeier
ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Stefan Aust, Luca Demmel (75. Leon Sauermann), Leon Aust, Thomas Rieger, Sergen Retzep (51. Maximilian Bergner), Niklas Kiermeier (51. Leon Schleich), Harun Mohamed (51. Cihan Öztürk), Sebastian Mack, Leonardo di Pasquale (86. Kilian Knöferl) - Trainer: Matthias Koston
Tore: 0:1 Sebastian Mack (5.), 1:1 Florian Baumann (36.), 1:2 Maximilian Bergner (80.), 1:3 Cihan Öztürk (90.+5)
Gerolfing gewinnt gegen Eintracht Freising und bleibt der Spitzengruppe auf den Fersen. Durch Treffer von Simm, Heigl und Bashota entschied die Mannschaft um Ex-Nationalspieler Träsch das Spiel schon vor der Pause. Der Anschlusstreffer durch Brandes kam für den SEF zu spät.
FC Gerolfing – SC Eintracht Freising 3:1
FC Gerolfing: Michael Oblinger, Matthias Hamm, Bastian Heigl, Niklas Nissl (67. Donat Bashota), Christian Träsch, Lukas Achhammer, Levin Egredzija (63. Den Lovric), David Simm (61. Leonardo Lucic), Ahmet Emir Altay (89. Altan Calim), Max Seitle (75. David Wendrich), Donat Bashota - Trainer: Den Lovric - Trainer: Christian Träsch
SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Marcel Hack (87. Marzuk Shaban), Rafael Wiesinger, Maximilian Schaar, Sebastian Thalhammer (46. Bastian Lomp), Felix Fischer, Maximilian Rudzki (58. Maximilian Schaar), Louis Goldbrunner (75. Luca Stubenvoll), Christian Schmuckermeier (83. Johannes Grubmüller), Joshua Steindorf
Tore: 1:0 David Simm (20.), 2:0 Donat Bashota (34.), 3:0 Bastian Heigl (38.), 3:1 Felix Fischer (90.+5)
Gelb-Rot: Donat Bashota (85./FC Gerolfing/)
Der Tabellenletzte Fatih Spor Ingolstadt hielt den Motoren des VfR Garching lange stand, am Ende stand konnte der Gastgeber jedoch einen klaren Heimsieg verbuchen. Gottfried Agbavon netzte kurz vor der Pause für den VfR (45.+1), nach dem Seitenwechsel erhöhte Dennis Niebauer (50.). In der Folge schwächte sich Ingolstadt mit der gelb-roten Karte von Sebastian Rutkowski selbst (55.), Garching nutzte die Überzahl kurze Zeit später: Mike Niebauer und Paulo Sostaric stellten auf 4:0 (69. und 80.). Garching klettert vorerst auf den fünften Platz.
VfR Garching – FC Fatih Spor Ingolstadt 4:0
VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Maik Vogel (81. Marcel Matkowitz), Staas Mitko, Dominik Eisl (81. Luca Monetti), Lukas Wollny, Mike Niebauer, Oliver James (67. Leon Sternke), Philipp Strube, Dennis Niebauer (79. Paulo Sostaric), Gottfried Agbavon (85. Marcel Krautner) - Trainer: Nikolaos Salassidis
FC Fatih Spor Ingolstadt: Daniel Wolf, Faruk Rencber, Sebastian Rutkowski, Anton Rehberg (46. Murat Emre Sucuoglu), Aaron Toski, Faniel Brhane (77. Arda Torun), Ugur Genc, Atilla Demir, Robert Henemann (72. Zübeyr Güzel), Eray Genc (88. Semih Kaleli), Emre Kuvvet - Trainer: Ugur Genc
Tore: 1:0 Gottfried Agbavon (45.+1), 2:0 Dennis Niebauer (50.), 3:0 Mike Niebauer (69.), 4:0 Paulo Sostaric (80.)
Gelb-Rot: Sebastian Rutkowski (55./FC Fatih Spor Ingolstadt/)