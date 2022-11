BZL Nord: Aschheim verspielt Dreier - Dornach patzt gegen Rohrbach 16. Spieltag der Bezirksliga Nord

Der SV Dornach verspielte wichtige Punkte im eigenen Stadion. Gegen Rohrbach gerieten die Hausherren nach bisschen mehr als 20 Minuten durch Hannes Frank in Rückstand. In Halbzeit zwei erhöhten die Gäste aus Rohrbach schließlich durch Daniel Rückert auf 0:2 und wenig später durch Matthias Federl sogar auf 0:3. Der SV Dornach kam zwar durch einen Doppelschlag von Mika Anneser und Manuel Ring noch einmal heran. Verpasst es aber das Spiel zu drehen und steht mit null Punkten da.

Last-Minute Drama in Eichstätt. In der fünften Minute der Nachspielzeit erzielte Valentin Eichlinger den Ausgleich für die Reserve des VfB. In Durchgang eins waren die Gäste aus Aschheim durch den Treffer von Alessandro de Marco noch in Führung gegangen. Letztendlich trennen sich beide Mannschaften mit einem Unentschieden und teilen sich die Punkte.

Der SVN München konnte sich mit einem Sieg weiter von der Gefahrenzone absetzen. Gegen das Schlusslicht aus Palzing brachte Rudi Gerhartsreiter die Hausherren früh in Führung. Julien Santana-Mielke erhöhte wenig später auf 2:0. Die Gäste aus Palzing konnten nicht mehr heran kommen und das Ergebnis drehen. Somit steht der SVA nach 16 Spielen weiterhin mit nur neun Zählern am Tabellenende der Bezirksliga Nord.

Erleichterung beim SV Untermenzing: Dank des Treffers in der Nachspielzeit durch Fabian Keller May hat der Aufsteiger am Freitagabend beim SV Manching den zweiten Saisonsieg eingefahren. Der Gäste-Stürmer eröffnete die Partie mit dem 1:0 nach zehn Minuten. Dann kam Manchings Dreifach-Torschütze Rainer Meisinger erstmals in Fahrt und glich nach 180 Sekunden aus.

Leon Dekorsky und Dominik Pfister für den SVU und Meisinger auf Seiten der Platzherren sorgten für den 2:3-Pausenstand aus Sicht des SVM. Nach dem Seitenwechsel schlug Meisinger zum dritten Mal zu und brachte die Hausherren in der 68. Minute wieder auf Augenhöhe. In der ersten Minute der Nachspielzeit gelang der Mannschaft von Nico Formella dann noch der Lucky Punch zum 4:3-Auswärtssieg.

SV Manching – SV Untermenzing 3:4

SV Manching: Thomas Obermeier, Qendrim Hoti (49. David Meier), Daniel Spies, Marijan Maričić (49. Kristof Kuchlbauer), Dzenis Seferovic, Thomas Schreiner, Rainer Meisinger, Ousseynou Tamba, Anastasios Porfyriadis (82. Romeo Öxler), Nikita Müller (87. Daniel Schweiger), Mamadou Diallo - Trainer: Fabian Reichenberger

SV Untermenzing: Florian Geck, Thomas Ebner (79. Dominik Echensperger), Baptiste Brachmann, Leon Dekorsy (60. Marc Spornraft) (95. Giuseppe Epifani), Dominik Pfister (66. Michael Bakalis), Christian Benko, Philipp Simonides (92. Calogero Avanzato), Christopher Kolbeck, Alexander Eichner, Moritz Mösmang, Fabian Keller May - Trainer: Nico Formella

Schiedsrichter: Stephan Wagensohner (Mauern) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Fabian Keller May (10.), 1:1 Rainer Meisinger (13.), 1:2 Leon Dekorsy (28.), 1:3 Dominik Pfister (35.), 2:3 Rainer Meisinger (45.+4), 3:3 Rainer Meisinger (68.), 3:4 Fabian Keller May (90.+1)

Spiele am Sonntag