BZL Nord: Aschheim geht in Dornach unter – Allershausen punktet

Der SV Dornach hat dem FCA keine Chance gelassen. – Foto: Sven Leifer

Und weiter geht's! Nach dem Eröffnungsspiel am Donnerstag starteten am Freitagabend der Aufsteiger aus Allershausen gegen Palzing sowie der Landesliga-Absteiger SV Dornach gegen das letztjährige Top-Team aus Aschheim. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:

Spiele am Freitag:

Der SV Dornach hat dem FC Aschheim vor 400 Zuschauern früh den Zahn gezogen. Bereits nach neun Minuten brachte René Reiter die Gastgeber in Führung. Dornach blieb auch danach am Drücker und baute den Vorsprung durch Noah Soheili (25.) sowie Christian Häusler (30.) weiter aus. Als Leon Hoffmann in der 35. Minute für Aschheim traf, keimte kurz Hoffnung auf Seiten der Gäste auf.

Noch vor der Pause stellte Juri Falch den alten Abstand wieder her und sorgte in der 40. Minute für den vierten Dornacher Treffer des Tages. Mit diesem deutlichen Vorsprung im Rücken ging der SV Dornach in die zweite Halbzeit. Den Schlusspunkt setzte Luca Geiling, der in der 88. Minute zum 5:1 traf. Damit stand am Ende ein klarer Erfolg der Gastgeber, die sich mit fünf Toren gegen den FC Aschheim durchsetzten. SV Dornach – FC Aschheim 5:1

SV Dornach: Hugo Kaiser, René Reiter (52. Simon Reitmayer), Maurice Albers, Domenico De Marco, Myroslav Mitin, Noah Soheili, Juri Falch (60. David Blagojevic), Felix Partenfelder (60. Yasin Yilmaz), Hugo Heise, Christian Häusler (73. Fabian Aicher), Dylan Tougan (69. Luca Geiling) - Trainer: Robert Rakaric

FC Aschheim: Amar Isaković, Falk Schubert (78. Luka Jovičić), Art Bitiqi, Kevin Balusik, Noah Jovisic, Mark Scholler (57. Jehova Emanuel), Kirubel Getnet (23. Christ Emmanuel Makangilu), Altan Duman, Albin Crnogaj, Leon Hoffmann (84. Gabriel Laci), Atal Ebrahimi - Trainer: Mirza Mesic

Schiedsrichter: Julian Neumann (Wörth) - Zuschauer: 400

Tore: 1:0 René Reiter (9.), 2:0 Noah Soheili (25.), 3:0 Christian Häusler (30.), 43:1 Leon Hoffmann (35.), 4:0 Juri Falch (40.), 5:1 Luca Geiling (88.)

Die Partie zwischen dem TSV Allershausen und dem SV Ampertal Palzing nahm direkt Fahrt auf. Gerade einmal drei Minuten waren gespielt, als Thomas Ostermaier die Gastgeber mit dem ersten Angriffserfolg des Nachmittags in Führung brachte. Allershausen erwischte damit einen Auftakt nach Maß, konnte den Vorsprung jedoch nicht lange verteidigen. Palzing arbeitete sich zurück in die Begegnung und wurde dafür noch vor der Pause belohnt. In der 34. Minute traf Marcel Radlmaier zum 1:1 und stellte den Gleichstand wieder her. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel suchten beide Mannschaften den entscheidenden Treffer, doch ein weiterer Torjubel blieb aus. So mussten sich die rund 300 Zuschauer mit zwei Toren in der ersten Halbzeit begnügen. Am Ende teilten sich der TSV Allershausen und der SV Ampertal Palzing die Punkte. TSV Allershausen – SV Ampertal Palzing 1:1

TSV Allershausen: Marcel Zach, Maciej Machi (79. Florian Augscheller), Lukas Zainer, Simon Raabe, Jaleel Kanze, Alexander Holzmaier, Domenik Baller, Luca Rothamer, Thomas Ostermaier (90. Thomas Mayr), Dario Turkman (89. Tufan Tetik), Joshua Goodluck (60. Marc Gundel) - Trainer: Michael Stiller

SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Tobias Wirth, Maximilian Berndl, Philipp Götz, Marcel Radlmaier, Marzuk Shaban (78. Alexander Schneider), Edin Smajlovic, Luca Stubenvoll (66. Michael Tafelmaier), Fabian Radlmaier (78. Andre Bauer), Dominic Schermbach (30. Laurentino Contu), Ivan Rakonic (61. Florian Pinkert) - Trainer: Enes Mehmedovic

Schiedsrichter: Maximilian Biertümpfel - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Thomas Ostermaier (3.), 1:1 Marcel Radlmaier (34.) Spiel am Donnerstag:

Start nach Maß für den ASV Dachau! Im Eröffnungsspiel der Saison 2026/27 besiegte die Mannschaft von Matthias Koston den SV Waldperlach mit 2:0. Das erste Tor der neuen Spielzeit gelang Joel Arthur in der 21. Minute. Jonas Grundmann verdoppelte kurz nach der Pause, indem er vom Punkt traf. ASV Dachau – SV Waldperlach 2:0

ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Luca Demmel, Justin Oko (80. Marco Demmel), Noah Bezjak, Abbas Syed Hassan (73. Leon Aust), Niklas Kiermeier, Christian Herzog, Leonardo di Pasquale (93. Leon Elfers), Jonas Grundmann (87. Muhammed Chaouch), Joel Arthur (83. Matthias Cebulla) - Trainer: Matthias Koston - Trainer: Stefan Gutsmiedl

SV Waldperlach: Benedikt Heinrich, Umutcan Aksoy (85. Linus Hausch), Jannik Dzösch, Alexander Mrowczynski, Alessandro Contento, Roberto Valanzano (75. Sayfulla Khutsurov), Marko Todorovic, Velson Nishori (46. Amanuel Wodere), Jamshid Mohammadi (63. Hicham Bouraima), Dzenis Toskic, Philipp Schaefer - Trainer: Sebastian Wastl

Schiedsrichter: Daniel Simon Schneider (Freising) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Joel Arthur (21.), 2:0 Jonas Grundmann (53. Foulelfmeter) Spiel am Samstag:

Morgen, 16:00 Uhr TSV Eintracht Karlsfeld Karlsfeld FC Gerolfing Gerolfing 16:00 PUSH

Spiele am Sonntag:

So., 26.07.2026, 14:00 Uhr TSV Rohrbach Rohrbach SV Denkendorf Denkendorf 14:00 PUSH

So., 26.07.2026, 15:00 Uhr TSV Gaimersheim Gaimersheim SC Eintracht Freising SE Freising 15:00 live PUSH