BZL Nord 🗣: Ärger trotz Sieg beim SEF – Gutsmiedl sieht "top Spiel"

Freising Coach Schmidbauer schl├Ągt Alarm: "M├╝ssen uns gewaltig steigern"

Alexander Schmidbauer, Trainer des SC Eintracht Freising: "Das war absolut kein gutes Spiel von uns. Den Gegner nach einer Drei-Tore-F├╝hrung ├╝berhaupt wieder ins Spiel kommen zu lassen, darf uns nicht passieren. Wir nehmen die drei Punkte mit, m├╝ssen uns aber gewaltig steigern in den kommenden Spielen. Sonst gewinnen wir keinen Blumentopf mehr in dieser Liga. Ich erwarte mehr von den Jungs. Die Jungs erwarten mehr von sich. Mit derselben Leistung wie heute holen wir in Rohrbach n├Ąchste Woche nichts".

Werden sehen "wie viel Wert er in unserer Situation ist", sagt Gerolfings Lovric zum Punktgewinn Nico Formella, Trainer des SV Untermenzing: "Wir haben gestern gegen den FC Gerolfing in meinen Augen sehr gute 25-30 Minuten zu Beginn. Kommen sehr h├Ąufig ins letzte Drittel, auch in die Box. Machen dort dann aber einfach auch zu wenig draus. Suchen die Abschl├╝sse nicht und spielen schlechte Querp├Ąsse. Haben danach ein ausgeglichenes Spiel in meinen Augen bis zur Halbzeitpause. Nach der Pause kommt Gerolfing deutlich besser aus der Kabine, erzwingt Torchancen, wir lassen uns zu Fehlern hinleiten, kommen dann auch v├Âllig zurecht in den R├╝ckstand. Haben dann wieder ein eher ausgeglichenes Spiel und in meinen Augen dann die letzten 15-20 Minuten nochmal eher zu unserem Vorteil. K├Ânnen dann auch das 1:1 machen, obwohl Gerolfing vorher das 0:2 auch machen muss und nehmen dann den Punkt am Ende mit, auch wenn wir noch ein, zwei Chancen liegen lassen, um dann den F├╝hrungstreffer selbst machen zu k├Ânnen. Und jetzt bereiten wir uns auf das Spiel in Dachau fort". Den Lovric, Trainer des FC Gerolfing: "Es war ein sehr gutes Ausw├Ąrtsspiel von uns. Wir gehen verdient in F├╝hrung, schaffen es nicht, das zweite Tor zu schie├čen. Wir bekommen dann ein Eigentor. Wenn du nicht gewinnen kannst, dann darfst du nicht verlieren. Wir nehmen den Ausw├Ąrtspunkt mit und werden am Ende sehen, wie viel Wert er in unserer Situation war". Stephan F├╝rst sieht "kein sonderlich gutes Fu├čballspiel" in Lerchenau

Stephan F├╝rst, Trainer des BC Attaching: "Es war auf dem extrem rutschigen Kunstrasen (beide Mannschaften lagen sehr oft und waren ziemlich genervt) kein sonderlich gutes Fu├čballspiel. Wir wollten von der ersten Minute an Vollgas geben und Nord Lerchenau etwas die K├Ârner nehmen. Das konnten wir leider nicht umsetzen. Im Endeffekt war es ein gerechtes Unentschieden.

Wir k├Ânnen das 2:1 machen (Keeper h├Ąlt super), k├Ânnen aber auch in der Nachspielzeit das 1:2 bekommen, wenn der Lerchenauer St├╝rmer quer legt und nicht selber schie├čt. Wir nehmen den Punkt mit und arbeiten jetzt auf ein sehr schweres Spiel zuhause gegen Waldeck Obermenzing hin".

"Hut ab vor meinen Jungs": Waldeck ├╝bersteht das Spiel gegen Tabellenf├╝hrer SVN

Dennis Magro, Trainer des SVN M├╝nchen: "Wir spielen auf einem Platz, der wirklich alles andere als gut war. Wir starten gut ins Spiel und machen auch direkt das 1:0. Dann verpassen wir das 2:0 wo der Ball am Innenpfosten landet. Die ersten 20 Min. geh├Âren uns auf dem Acker! Danach kommt Waldeck immer besser ins Spiel und wir haben Gl├╝ck, dass wir nicht den Ausgleich bekommen. Wir bekommen dann kurz vor Ende durch einen Torwartfehler das hochverdiente 1:1 und machen zwei Minuten sp├Ąter selbst das gl├╝cklich 2:1 f├╝r uns. In der letzten Sekunden kassieren wir durch eigene Dummheit einen Elfmeter, mit dem Schlusspfiff 2:2. Am Ende des Tages ein hochverdienter Punkt f├╝r Waldeck und ich wunder mich, dass diese giftige, spielstarke Mannschaft so weit unten in der Tabelle steht. N├Ąchste Woche kommt es jetzt zu einem brutalen Duell gegen Gaimersheim". Stefan Gutsmiedl, Trainer des SV Waldeck Obermenzing: "Ich gebe Dennis recht, verdienter Punkt f├╝r uns. Die ersten 20 Minuten, wie gesagt, da hat man gesehen, warum sie Erster sind. Schon auch eine Top-Mannschaft, aber solange das Spiel gedauert hat, wurden wir immer besser, mutiger. Und nat├╝rlich ist es zun├Ąchst bitter, wenn du in der 92. Minute das 2:1 kriegst gegen uns, aber dass sie dann immer noch den Hunger haben, das 2:2 machen zu wollen und dann berechtigt diesen Elfer kriegen in der 96. zum 2:2. Hochverdienter Punkt, Hut ab von meinen Jungs. Wie gesagt, war ein Top-Spiel gegen den Ersten"! Aus Rohrbachs Sicht "werden es viele schwer haben" gegen SK Srbija