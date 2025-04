BZL Nord 🗣: "4:0 im Top-Spiel sagt alles" – BCA und SEF hadern

Leon Hagen, Co-Trainer des TSV Rohrbach: »Wir kommen nicht gut in die Partie, Freising war gerade erste Halbzeit die bessere Mannschaft, jedoch ohne wirklich zwingend zu werden. In der zweiten Halbzeit kommen wir eigentlich gut rein und es entwickelt sich ein Spiel auf Augenhöhe, in der 65. Minute schießt Freising ein Abseitstor, was ich ehrlicherweise nicht sagen kann, ob es abseits war. Im Anschluss bekommen wir einen Strafstoß – auch hier muss ich ehrlich sein, ist es eine 50:50 Entscheidung. Alles in allem nehmen wir im Abstiegskampf diese drei Punkte mehr als nur gerne mit, auch wenn aus meiner Sicht ein Unentschieden eher das verdiente Ergebnis gewesen wäre.«

Alexander Schmidbauer, Trainer des SE Freising: »Wir kommen gut ins Spiel rein. Aber wie zu oft in den letzten Wochen, fehlt der letzte Punch vorne. Insgesamt haben wir Rohrbach nicht zur Entfaltung kommen lassen und hatten viel Kontrolle. Dann kommen hier und da leichtsinnige Ballverluste, die uns mehr und mehr rausbringen. Das Abseitstor wäre mal schön für uns gewesen – es ist allerdings irgendwie passend, dass es abgepfiffen wird. Rohrbach stand in der zweiten Halbzeit deutlich besser, aber wir haben ihnen auch zu oft in die Karten gespielt. Da erwarte ich mehr von uns. Der Elfmeterpfiff war letztendlich typisch für die aktuelle Phase. Ob Foul oder nicht, kann ich nicht sicher sagen. Aber das zu pfeifen, wenn der Ball nach Freistoß ganz woanders landet, ist hart. Trotzdem kannst du nicht gewinnen, wenn du kein Tor schießt.«