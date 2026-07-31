BZL-Neuling Neustadt holt verdienten Sieg gegen FC-DJK Simbach!

"Hey, das ist ja schon der zweite Sieg in dieser Saison", mag sich Hasan Ibric hier denken. Der TSV Neustadt/Donau kann sich mit Toren von Dumani und Witek mit 2:0 gegen den FC-DJK Simbach durchsetzen. – Foto: Alfred Brumbauer

Der TSV Neustadt feierte mit einer starken Mannschaftsleistung einen verdienten 2:0-Heimsieg und sicherte sich drei wichtige Punkte. Dabei entwickelte sich von Beginn an eine intensive und umkämpfte Partie, in der sich beide Mannschaften nichts schenkten.

Bis zur 34. Minute verlief die Begegnung absolut ausgeglichen. Beide Teams investierten enorm viel Laufarbeit, gingen konsequent in die Zweikämpfe - und gönnten dem anderen keinen Meter Spielfeld. Ein Treffer der Simbacher wurde aufgrund einer Abseitsstellung korrekterweise aberkannt.

Kurz nach dem Seitenwechsel gelang Neustadt dann der verdiente Führungstreffer: Ein langer Ball erreichte Hasan, der sich mit einer beeindruckenden Einzelaktion gegen seinen Gegenspieler durchsetzte und den Ball perfekt auf Ghimmi weiterspielte. Dieser blieb im Eins-gegen-Eins trotz Bedrängnis eiskalt - und schob den Ball (sogar im Fallen) zum 1:0 ins Netz.

Mit der Führung im Rücken agierte Neustadt weiterhin fleißig und diszipliniert. Das 2:0 war die logische Folge einer starken Mannschaftsleistung - und keineswegs unverdient: Trotz einer Unterzahlsituation kämpfte die Elf von Coach Florian Baumer bis zum Schlusspfiff leidenschaftlich weiter - und ließ sich den verdienten Erfolg nicht mehr nehmen. Mit großem Einsatz, hoher Laufbereitschaft und starkem Teamgeist brachte die Mannschaft den Sieg souverän über die Zeit - und durfte sich am Ende über drei hochverdiente Punkte freuen.