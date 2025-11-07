Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der VfR Nierstein behielt im Nachholspiel gegen Guntersblum die Oberhand, siegte 5:3. – Foto: Chiara König (Archiv)
BZL: Nebel-Abbruch in Horchheim, Nierstein besiegt Guntersblum
Zwei Donnerstagabendspiele in der Bezirksliga +++ Barbaros und Marienborn wollen sich weiter absetzen +++ Wichtiges Duell in Bingen
Schon am Donnerstag eröffneten zwei Spiele den Spieltag in der Bezirksliga Rheinhessen: Der TuS Wörrstadt braucht als Vorletzter gegen den SV Horchheim dringend ein Erfolgserlebnis, doch die Partie wurde wegen Nebels abgebrochen. Außerdem stehen sich der VfR Nierstein und der SV Guntersblum gegenüber, mit dem besseren Ende für die Gastgeber, die ein Torfestival für sich entschieden. Alle vier Teams sind dann auch am Sonntag wieder im Einsatz, Wörrstadt spielt dann gegen Guntersblum daheim, Nierstein gastiert in Finthen und Horchheim empfängt den Unterbau des TSV Gau-Odernheim. Dazu spielt Schlusslicht Mombach am Freitagabend im Kellerduell gegen Gundersheim. Das Spitzenduo Marienborn II (gegen Zornheim) und Barbaros (gegen Saulheim) hat machbare Heimspiele vor der Brust. Außerdem: Hassia Bingen empfängt Nieder-Olm und Mommenheim spielt gegen Bretzenheim II.