BZL Mittelrhein Staffel 1: "Uns erwartet ein richtiges Kampfspiel"

Titelrennen gegen Abstiegskampf: Der SSV Jan Wellem 05 will beim gefährdeten Pulheimer SC den nächsten Schritt Richtung Landesliga machen. Beide Teams stehen drei Spieltage vor Schluss unter Zugzwang.

Der SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach steht vor dem Auswärtsspiel beim Pulheimer SC unter Zugzwang. Als Tabellenzweiter mit einem Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Eintracht Hohkeppel II ist die Ausgangslage klar: Nur ein Sieg hält die Aufstiegschance in der Bezirksliga Mittelrhein Staffel 1 am Leben.

Trainer Alexander Voigt betont vor dem drittletzten Spieltag die Konzentration auf das Wesentliche: „Wir müssen einfach unsere Spiele gewinnen, will da gar nicht über irgendwelche Torverhältnisse oder sonst irgendwas reden oder sprechen und das ist auch respektlos dem Gegner gegenüber, zu sagen, wir müssten jetzt da so und so viele Tore schießen.“

Die personelle Lage sieht für Jan Wellem erstmals in dieser Saison vielversprechend aus. „Ich glaube, wir sind, das erste Mal in der Saison komplett und das am drittletzten Spieltag“, sagt Voigt. „Aber gut, es ist wie es ist, wir haben es bis jetzt gut kompensiert bekommen.“