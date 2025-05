BZL live: SG MMM will den Ligaerhalt eintüten ,Planig muss punkten

Nahe. In der Bezirksliga stehen die letzten drei Saisonspieltage an. Vor allem das Rennen um die letzten rettenden Ränge gestaltet sich äußerst eng.

Bereits am Samstag konnte der SV Winterbach in Waldböckelheim einen ganz großen Schritt in Richtung Titelgewinn gehen. Durch einen 4:0-Sieg konnte der SV wichtige drei Punkte mit nach Hause nehmen.

Am Sonntag kann die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim im Heimspiel gegen den SC Birkenfeld mit einem Dreier den sicheren Nichtabstieg feiern. Der TuS Pfaffen-Schwabenheim wäre bei einem Unentschieden auswärts beim Mitaufsteiger TSV Bockenheim sicher auch nächstes Jahr Bezirksligist. Der VfL Simmertal ist bei der SpVgg. Nahbollenbach zum Siegen verdammt, wenn der Gast allerletzte Restchancen auf den Nichtabstieg haben möchte. Volle Punktausbeute benötigt auch die SG Guldenbachtal im Heimspiel gegen den TuS Mörschied. Selbes Vorhaben wird der VfR Baumholder II im Blick auf das Duell beim FSV BW Idar-Oberstein haben.

Eine gänzlich andere Ausgangssituation herrscht in der oberen Tabellenregion: Die TSG Planig braucht unbedingt einen Dreier im Heimspiel gegen die SG Fürfeld/ Neu-Bamberg/ Wöllstein und muss gleichzeitig darauf hoffen, dass die SG Weinsheim im Gastspiel beim SC Idar-Oberstein II Federn lässt im Kampf um den Platz zu den Aufstiegsspielen.

Die Spiele im Überblick: