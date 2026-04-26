BZL live: Rüdesheim holt 0:3 auf, enges Spiel in Guldental

Am Wochenende steigen die Mannschaften der Bezirksliga in den 26. Spieltag ein.
Am Samstag spielte der Tabellenletzte SV Oberhausen gegen TuS Mörschied. Mit einem Sieg hätte Oberhausen näher an den TSV Bockenau und die Spvgg. Nahbollenbach heranrücken und sich damit etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen können. Allerdings verlor der Gastgeber mit 1:8.
Im ersten Sonntagsspiel musste der TuS Winzenheim gegen die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein antreten. Im Vergleich zum vergangenen Wochenende, an dem es eine 1:6-Niederlage gegen den SC Idar-Oberstein II gab, konnte der TuS seine Leistung steigern und das Spiel mit 2:1 für sich entscheiden.
Am Sonntag steigt der Tabellenführer SG Weinsheim mit seinem Spiel gegen die SG VfR Kirn ins Geschehen ein. Der Ligaprimus hat vier seiner vergangenen fünf Spiele gewonnen und führt die Tabelle mit neun Punkten Vorsprung an. Erster Verfolger ist der SC Idar-Oberstein II, der gegen den TSV Bockenau antreten muss. Im Hinspiel kassierte Bockenau eine 2:9-Klatsche. Im Topspiel des Spieltags trifft der Drittplatzierte TSG Planig auf den Viertplatzierten Merxheim/Monzingen/Meddersheim. Mit einem Sieg kann MMM an Planig vorbeiziehen. Für die TSG ist das Aufstiegsrennen reinen Formsache, ab nächster Saison werden sie einen Neustart in der B-Klasse starten. Der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein empfängt den VfL Rüdesheim. In der Hinrunde konnte der VfL die Partie mit 4:2 für sich entscheiden. Die SG Guldenbachtal trifft auf die Spvgg. Nahbollenbach. Guldenbachtal befindet sich derzeit in guter Verfassung und konnte seine vergangenen drei Spiele gewinnen. Die TuS Pfaffen-Schwabenheim empfängt den SC Birkenfeld. Die Gäste haben noch gute Erinnerungen an den Gegner: das Hinspiel konnten sie mit 2:0 für sich entscheiden.
Die Spiele im Überblick: