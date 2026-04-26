BZL live: Rüdesheim holt 0:3 auf, enges Spiel in Guldental

Die TSG Planig (grüne Trikots) bekommt es im Topspiel mit der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim zu tun. Das Hinspiel endete 1:1. – Foto: Mario Luge (Archiv)

Am Samstag spielte der Tabellenletzte SV Oberhausen gegen TuS Mörschied. Mit einem Sieg hätte Oberhausen näher an den TSV Bockenau und die Spvgg. Nahbollenbach heranrücken und sich damit etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen können. Allerdings verlor der Gastgeber mit 1:8.

Im ersten Sonntagsspiel musste der TuS Winzenheim gegen die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein antreten. Im Vergleich zum vergangenen Wochenende, an dem es eine 1:6-Niederlage gegen den SC Idar-Oberstein II gab, konnte der TuS seine Leistung steigern und das Spiel mit 2:1 für sich entscheiden.