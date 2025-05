BZL live: Finthen führt zur Halbzeit, Nierstein und Horchheim torlos

Rheinhessen. Den Anfang macht am Sonntag Ataspor Worms gegen die SG RWO Alzey: Hier trifft um 12:30 Uhr der Vorletzte auf den sicheren Absteiger.

Um 15 Uhr muss der SV Horchheim beim VfR Nierstein ran und will weiter Druck auf den Spitzenreiter Neuhausen ausüben. Dieser hat die Hürde TSV Zornheim auswärts zu überspringen. Gewinnt Guntersblum das Nachbarschaftsduell in Oppenheim, können die Hausherren nicht mehr auf einen sicheren Nichtabstiegsplatz vorrücken. Aksu braucht wichtige Zähler im Heimspiel gegen den VfL Gundersheim, während Marienborn II in Nieder-Olm bei einem Sieg letzte minimale Restzweifel zur nächstjährigen Ligazugehörigkeit beseitigen kann. VfL Fontana Finthen spielt derweil an der Römerquelle gegen den TSV Mommenheim. Außerdem empfängt der FSV Saulheim die TSG Bretzenheim II und wird nach der Pleite unter der Woche zu Hause gegen die abstiegsbedrohten Oppenheimer um Wiedergutmachung bemüht sein.