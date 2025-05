BZL live: Ataspor geht in Bretzenheim unter, Neuhausen gefordert

Rheinhessen. Noch drei Spieltage stehen in der Bezirksliga Rheinhessen an. Dabei ist zum einen interessant, wer auf Platz zwölf und damit am sicheren rettenden Ufer landet. Und zum anderen, ob der SV Horchheim noch einmal ein Wörtchen im Kampf um den Titelgewinn mitzureden hat oder ob die TuS Neuhausen souverän durch die Ziellinie läuft.

Bereits am Freitagabend trafen der SV Guntersblum und der TSV Zornheim aufeinander. In einer umkämpften Partie setzte sich der TSV dank der Treffer von Fabian Meurer und Luis Grohmann mit 2:1 durch und sicherte sich damit den Verbleib in der Bezirksliga. Auffallend war die hohe Anzahl an Spielunterbrechungen: Der Unparteiische zeigte insgesamt 13 Gelbe und eine Rote Karte.

Am Sonntag schlug TuS Marienborn II den VfL Fontana Finthen zur Mittagszeit mit 3:2, eine halbe Stunde später duellierten sich TSG Bretzenheim II und Ataspor Worms, die Gäste mussten sich nach einer schwachen zweiten Hälfte mit 0:12 geschlagen geben.

Ab 15 Uhr liegt der Fokus auf den Extremitäten der Liga: In der unteren Tabellenregion steht eine vorentscheidende Partie in Mommenheim an. Hier empfängt der TSV Mommenheim den FC Aksu Mainz - bei einem Auswärtssieg würden die Gäste die Verlosung um Platz zwölf wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag spannend gestalten. Zeitgleich tritt der SV Horchheim beim abgeschlagenen Schlusslicht in Alzey an, während die TuS Neuhausen auf den fünftplatzierten FSV Saulheim trifft und im Siegfall nur noch zwei Punkte von der Meisterschaft entfernt wäre. Außerdem will der VfR Nierstein beim FSV Nieder-Olm wichtige Punkte für den Ligaerhalt sammeln und der FSV Oppenheim in Gundersheim seine letzten Restchancen mit Blick auf den Nichtabstieg wahren.

Alle Spiele im Überblick: