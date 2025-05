BZL kompakt: Winterbach stürmt Richtung Titel, Guldenbachtal stürzt ab

Nahe. Am Freitag standen die beiden Relegationsanwärter im Blickpunkt: Während die SG Weinsheim beim 2:0 gegen Nahbollenbach souverän blieb, verspielte der VfL Simmertal eine Führung gegen die TSG Planig – der zweite Abstieg in Folge ist damit für den VfL kaum noch abzuwenden. Im Kellerduell am Samstag trennten sich der VfR Baumholder II und der TuS Waldböckelheim torlos.

Am Sonntag sorgte Winterbach für ein Ausrufezeichen im Titelrennen: Mit einem 7:2-Auswärtssieg in Birkenfeld untermauerte der Tabellenführer eindrucksvoll seine Ambitionen. Ganz anders die Lage bei der SG Guldenbachtal: Die 1:5-Pleite in Merxheim könnte den Abstieg besiegeln, während Merxheim sich wohl endgültig aus der Gefahrenzone verabschiedet. Auch Bockenau kassierte im Kampf um den Klassenerhalt einen Rückschlag – das 1:2 in Mörschied bringt neue Sorgen. Zwischen Pfaffen-Schwabenheim und Idar-Oberstein II entwickelte sich ein torreiches Duell, das die Gäste mit 4:3 für sich entschieden. Im sportlich bedeutungslosen Aufeinandertreffen der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein und Blau-Weiß Idar-Oberstein setzten sich die Gastgeber mit 3:1 durch – die goldene Ananas bleibt also in Fürfeld.

Die Ergebnisse im Überblick: