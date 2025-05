BZL kompakt: Weinsheim festigt Platz zwei, Simmertal bleibt letzter

Nahe. Der drittletzte Spieltag in der Bezirksliga Nahe hat die ersten endgültigen Entscheidungen gebracht – und gleichzeitig für maximale Spannung im Tabellenkeller gesorgt. Während die SG Weinsheim mit einem 3:1-Sieg beim SC Idar-Oberstein II ihre Position auf dem Relegationsplatz absichert, steht der VfL Simmertal nach einer 0:1-Niederlage bei der SpVgg. Nahbollenbach vermutlich als Absteiger fest.

Bereits am Samstag hatte Spitzenreiter SV Winterbach mit einem klaren 4:0-Erfolg in Waldböckelheim die Tabellenführung untermauert – sechs Punkte Vorsprung auf Weinsheim und noch zwei Spieltage machen den Titel fast sicher.

Am Sonntag ließen gleich mehrere Teams im Tabellenkeller wichtige Punkte liegen: Die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim kam zuhause nicht über ein 0:0 gegen Birkenfeld hinaus, verpasste so den sicheren Klassenerhalt. Auch der TuS Pfaffen-Schwabenheim kassierte beim TSV Bockenau eine deutliche 3:6-Niederlage und bleibt mit 33 Punkten in Reichweite der Abstiegszone. Die SG Guldenbachtal (2:2 gegen Mörschied) und der VfR Baumholder II (5:0 in Idar-Oberstein) punkteten zwar, doch der Abstand zum rettenden Ufer bleibt knapp.

Im oberen Mittelfeld zeigte die TSG Planig beim 4:1 gegen die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein eine starke Leistung, hat mit nun 58 Punkten aber keine Chance mehr, SG Weinsheim (65 Punkte) auf Platz zwei abzufangen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

Die Spiele im Überblick: