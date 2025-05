BZL kompakt: SV Winterbach entscheidet Meisterschaft im Fernduell

Durch das 1:1 Remis spitzt sich der Abstiegskampf in der Bezirksliga weiter zu. In der 56. Spielminute gingen die Gäste durch Patrick Gadacz in Führung, mussten aber in der 78. den Ausgleich der Birkenfelder hinnehmen und holen somit nur einen Punkt. In den letzten Spieltag gehen die Waldböckelheimer mit 29 Punkten auf Platz 13.

Für beide Mannschaften ging es wohl um nicht mehr allzu viel in der Partie. Die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim hatte den Klassenerhalt mit 34 Punkten schon sicher, TuS Mörschied nur wenig Ambitionen nach unten so wie oben. Am Ende trennen sich die beiden Mannschaften mit 1:1. Mörschied ging in der 77. durch Lars Christian Haag in Führung. Den Ausgleich für die Spielgemeinschaft erzielte Lars Werle (83.).

Die SG Guldental/Guldenbachtal spielt sich mit dem 3:2-Auswärtssieg beim TuS Pfaffen-Schwabenheim wieder ins Geschäft um den Klassenerhalt! Dabei gingen sie zunächst mit 0:1 in Rückstand durch Abdullah Kurtoglu. Fünf Minuten später glich Jan Hildebrandt mit seinem elften Saisontor aus (27.). Kurz vor der Pause brachte Marvin Matthiae (40.) die Gäste in Führung. Serkan Ceyhan (70.) brachte das 3:3, den Siegtreffer für Guldenbachtal erzielte Leo Heymer (77.).

Im direkten Duell um die Meisterschaft kommt die SG Weinsheim nicht über ein Unentschieden gegen den abstiegsbedrohten TSV Bockenau hinaus und muss dem SV Winterbach zur Meisterschaft gratulieren.

Der VfL Simmertal setzt im letzten Heimspiel der Bezirksliga-Saison noch einmal ein Ausrufezeichen und gewinnt gegen den SC Idar-Oberstein II mit 5:1. Die Idar-Obersteiner gingen zunächst mit 1:0 durch Tim Glas (20.) in Führung, ehe der VfL die Partie deutlich auf seine Seite zog. Ricardo Ridder (23./37.), Murat Aysel (30./45.) und Fabius-Yan Tosun (84.) erzielten die Tore für den VfL Simmertal.

Die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein holt im letzten Heimspiel nochmal einen 2:0 Sieg gegen die Spvgg. Nahbollenbach. Die Tore für die Spielgemeinschaft erzielten Frederik Azzous (82.) und marcel Beck (88.).