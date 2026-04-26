BZL kompakt: Planig gewinnt Topspiel, Guldenbachtal verliert

Die TSG Planig (grüne Trikots) konnte das Topspiel gegen die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim mit 2:1 für sich entscheiden. – Foto: Mario Luge (Archiv)

Am Sonntag stieg der Tabellenführer SG Weinsheim mit seinem Spiel gegen die SG VfR Kirn ins Geschehen ein. Der Ligaprimus hat vier seiner vergangenen fünf Spiele gewonnen und führt die Tabelle mit neun Punkten Vorsprung an. Gegen die SG Kirn sah es lange nach einem 2:2-Unentschieden aus, aber der Bezirksliga-Primus konnte sich in der Nachspielzeit noch mit 3:2 durchsetzen. Im Topspiel des Spieltags trifft der Drittplatzierte TSG Planig auf den Viertplatzierten Merxheim/Monzingen/Meddersheim. Mit einem Sieg hätte MMM an Planig vorbeiziehen können, allerdings gewann die TSG mit 2:1. Für die TSG ist das Aufstiegsrennen reine Formsache, ab nächster Saison werden sie einen Neustart in der B-Klasse starten. Der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein empfing den VfL Rüdesheim. In der Hinrunde konnte der VfL die Partie mit 4:2 für sich entscheiden. Das Rückspiel war ähnlich torreich: Nach einem zwischenzeitlichen 3:0 für Blau-Weiß kämpfte sich der VfL zum 3:3 zurück. In der 89. Minute erzielte David Sielin mit seinem dritten Treffer in der Partie das vierte Tor und damit den 4:3-Endstand. Die SG Guldenbachtal traf auf die Spvgg. Nahbollenbach. Guldenbachtal befand sich vor dem Spiel in guter Verfassung und konnte seine vergangenen drei Spiele gewinnen. Diese Siegesserie wurde gegen die Spvgg. allerdings gebrochen, Guldenbachtal verlor mit 2:3. Die TuS Pfaffen-Schwabenheim empfing den SC Birkenfeld. Die Gäste haben noch gute Erinnerungen an den Gegner: das Hinspiel konnten sie mit 2:0 für sich entscheiden. Das Rückspiel konnte die Heimmannschaft allerdings mit 2:1 für sich entscheiden. Der SC Idar-Oberstein II musste gegen den TSV Bockenau antreten. Im Hinspiel kassierte Bockenau eine 2:9-Klatsche. Das Rückspiel fiel nicht so hoch aus, allerdings holte auch dort der SC die drei Punkte (2:1).

Die Spiele im Überblick: