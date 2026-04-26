 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligabericht

BZL kompakt: Planig gewinnt Topspiel, Guldenbachtal verliert

TSG Planig besiegt SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim mit 2:1 +++ SG Guldenbachtal beendet Siegesserie gegen Spvgg. Nahbollenbach

von Redaktion · Heute, 17:25 Uhr · 0 Leser
Die TSG Planig (grüne Trikots) konnte das Topspiel gegen die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim mit 2:1 für sich entscheiden.
Die TSG Planig (grüne Trikots) konnte das Topspiel gegen die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim mit 2:1 für sich entscheiden. – Foto: Mario Luge (Archiv)

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Bezirksliga Nahe
VfL Rüdesheim
Winzenheim
SG VfR 07 Kirn
Idar-Oberst. II

Am Wochenende steigen die Mannschaften der Bezirksliga in den 26. Spieltag ein.

Am Samstag spielte der Tabellenletzte SV Oberhausen gegen TuS Mörschied. Mit einem Sieg hätte Oberhausen näher an den TSV Bockenau und die Spvgg. Nahbollenbach heranrücken und sich damit etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen können. Allerdings verlor der Gastgeber mit 1:8.

Im ersten Sonntagsspiel musste der TuS Winzenheim gegen die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein antreten. Im Vergleich zum vergangenen Wochenende, an dem es eine 1:6-Niederlage gegen den SC Idar-Oberstein II gab, konnte der TuS seine Leistung steigern und das Spiel mit 2:1 für sich entscheiden.

Am Sonntag stieg der Tabellenführer SG Weinsheim mit seinem Spiel gegen die SG VfR Kirn ins Geschehen ein. Der Ligaprimus hat vier seiner vergangenen fünf Spiele gewonnen und führt die Tabelle mit neun Punkten Vorsprung an. Gegen die SG Kirn sah es lange nach einem 2:2-Unentschieden aus, aber der Bezirksliga-Primus konnte sich in der Nachspielzeit noch mit 3:2 durchsetzen. Im Topspiel des Spieltags trifft der Drittplatzierte TSG Planig auf den Viertplatzierten Merxheim/Monzingen/Meddersheim. Mit einem Sieg hätte MMM an Planig vorbeiziehen können, allerdings gewann die TSG mit 2:1. Für die TSG ist das Aufstiegsrennen reine Formsache, ab nächster Saison werden sie einen Neustart in der B-Klasse starten. Der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein empfing den VfL Rüdesheim. In der Hinrunde konnte der VfL die Partie mit 4:2 für sich entscheiden. Das Rückspiel war ähnlich torreich: Nach einem zwischenzeitlichen 3:0 für Blau-Weiß kämpfte sich der VfL zum 3:3 zurück. In der 89. Minute erzielte David Sielin mit seinem dritten Treffer in der Partie das vierte Tor und damit den 4:3-Endstand. Die SG Guldenbachtal traf auf die Spvgg. Nahbollenbach. Guldenbachtal befand sich vor dem Spiel in guter Verfassung und konnte seine vergangenen drei Spiele gewinnen. Diese Siegesserie wurde gegen die Spvgg. allerdings gebrochen, Guldenbachtal verlor mit 2:3. Die TuS Pfaffen-Schwabenheim empfing den SC Birkenfeld. Die Gäste haben noch gute Erinnerungen an den Gegner: das Hinspiel konnten sie mit 2:0 für sich entscheiden. Das Rückspiel konnte die Heimmannschaft allerdings mit 2:1 für sich entscheiden. Der SC Idar-Oberstein II musste gegen den TSV Bockenau antreten. Im Hinspiel kassierte Bockenau eine 2:9-Klatsche. Das Rückspiel fiel nicht so hoch aus, allerdings holte auch dort der SC die drei Punkte (2:1).

Die Spiele im Überblick:

Gestern, 16:30 Uhr
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
1
8
Abpfiff

Heute, 12:30 Uhr
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
2
1
Abpfiff
+Video

Heute, 15:15 Uhr
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
1
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
2
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
1
2
Abpfiff
+Video

Heute, 15:15 Uhr
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
2
3
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
4
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
3
2
Abpfiff