BZL kompakt: Neuhausen marschiert, Nierstein taumelt

Rheinhessen. In der Bezirksliga Rheinhessen spitzte sich drei Spieltage vor Saisonende der Kampf um Klassenerhalt und Meisterschaft weiter zu. Während einige Teams wichtige Punkte sammeln konnten, mussten andere empfindliche Rückschläge hinnehmen. An der Spitze bleibt es spannend, wenngleich TuS Neuhausen einen weiteren Schritt in Richtung Titel gemacht hat.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Bereits am Freitagabend trafen der SV Guntersblum und der TSV Zornheim aufeinander. In einer umkämpften Partie setzte sich der TSV dank der Treffer von Fabian Meurer und Luis Grohmann mit 2:1 durch und sicherte sich damit den Verbleib in der Bezirksliga. Auffallend war die hohe Anzahl an Spielunterbrechungen: Der Unparteiische zeigte insgesamt 13 Gelbe und eine Rote Karte.

Am Sonntag schlug TuS Marienborn II den VfL Fontana Finthen zur Mittagszeit mit 3:2, eine halbe Stunde später duellierten sich TSG Bretzenheim II und Ataspor Worms, die Gäste mussten sich nach einer schwachen zweiten Hälfte mit 0:12 geschlagen geben.

Der FSV Nieder-Olm überrollte den VfR Nierstein mit 5:0 und verschärfte damit dessen Abstiegssorgen erheblich. Die Begegnung zwischen dem Tabellenletzten SG RWO Alzey und dem SV Horchheim wurde abgesagt. An der Spitze zeigte TuS Neuhausen erneut seine Klasse und bezwang den FSV Saulheim mit 2:0 – der Spitzenreiter ist damit nur noch zwei Punkte von der Meisterschaft entfernt. Im Tabellenkeller feierte der FSV Oppenheim einen wichtigen 3:0-Auswärtssieg beim VfL Gundersheim und darf sich weiterhin Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen.

Alle Spiele im Überblick: